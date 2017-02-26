«Укртранснафта» відписала півмільйона на розробку системи оплати праці

ПАТ «Укртранснафта» 20 лютого уклала угоду з ТОВ «Телент Едвайзорс» про кадрові послуги на 528 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 15 квітня мають розробити і впровадити системі оплати праці. Ніяких деталей про предмет закупівлі у звіті про укладення договору не оприлюднено.

Київська HR-агентство «Телент Едвайзорс» Олени Бондар, Надії Горб і директора Олексія Комліченка нещодавно увійшло у міжнародну групу «Odgers Berndtson».

Комліченко очолював комісію при Комітеті з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств з проведення конкурсного відбору на посаду керівника УДПППЗ «Укрпошта».

Він також володіє ТОВ «КЛВР» із Романом Бондарем і Русланом Громов’юком.

Перед створенням «Talent Advisors» Комліченко керував департаментом персоналу інвестиційної компанії «Concorde Capital», а ще раніше працював у «XXI Century Investments».

Олені Бондар також належить ТОВ «Профіт Україна» разом із Уляною Медухою.

Нагадаємо, наприкінці 2015 року гендиректором державної «Укртранснафти» став екс-директор мережі автозаправок «Вік-ойл» Микола Гавриленко. Раніше він також був співвласником вірґінського офшора «Turitella Corporation» разом з Андрієм Адамовським, Ігорем Філіпенком та Андрієм Малицьким.

У цих трьох людей є зв’язки з впливовим депутатом з фракції «БПП» Олександром Грановським, який в свою чергу близький до нардепа від «БПП» Ігоря Кононенка.

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