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«Укрбудівці» за 83 мільйони збудують колію до сховища ядерних відходів

26 Лютого 2017

ДП «НАЕК «Енергоатом» 20 лютого за результатами тендеру замовило ПрАТ «Укренергомонтаж» будівництво під’їзної залізничної колії за 83,37 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 р. мають збудувати колію від існуючої залізничної гілки Вільча – Янів до майданчика будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Також влаштують автомобільну дорогу.

За кошторисом, кубометр щебеню М1000 і гравію ДР8, ДР12 фракції 20-40 коштує 406 грн., піску природного рядового – 213 грн., а бетону різних марок – 935-1 266 грн. На інших будівництвах ціни на пісок вдвічі-втричі нижчі.

Бетонні блоки ФБС 12.6.6-Т коштують 608 грн./шт. У відкритих джерелах їх можна знайти у продажу по 491 грн./шт. без урахування доставки.

Дві опори СВ 10,5 (розрахунковий вигин не вказано) придбають по 4 710 грн./шт. Гуртом обленерго купують типи СВ 10,5-3,6 та СВ 10,5-5,0 вдвічі дешевше.

Натомість брус обрізний хвойний довжиною 4-6, 5 м шириною 75-150 мм коштує 2 649 грн. за кубометр, що загалом відповідає кошторисам інших будівництв. Гарячекатана арматурна сталь класу А-1 теж дешева порівняно з ринком – 11 305 грн. за тонну.

Провід АС 120/19 і 50/8 замовили по 69 грн./кг, тоді як на ринку він коштує 79-83 грн./кг.

Із загальної суми на заробітну плату піде 1,55 млн грн., або майже два відсотка вартості підряду. На прибуток відведено 1,40 млн грн., що становить трохи більше півтора відсотка від суми угоди.

Формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі в 88,69 млн грн. склала 6%.

Дорожчими конкурентами були корпорація «Укртрансбуд» і ТОВ «Ютем-Інжиніринг», причому жоден з учасників не знижував ціну під час аукціону.

ПрАТ «Укренергомонтаж» (не плутати з ПрАТ КП «Укренергомонтаж») входить до складу державної корпорації «Укрбуд». Фірма на 99% належить Артему Лескову з Дрогобича Львівської обл. Ще 1% має ТОВ «КУА «Інститут портфельних інвестицій» Ольги Сухановської.

Лесков до квітня 2016 р. був ревізором ПрАТ «Інститут розвитку передових технологій», яким володіє та ж КУА в інтересах ВЗНПІФ «Дивiденд А». Ці самі КУА і фонд володіють ТОВ «Інститут біохімічних технологій» із Богданом Гребенюком. Раніше їхнім партнером замість Гребенюка був Олег Дерев’янко – брат позафракційного нардепа Юрія Дерев’янка.

Наглядову раду переможця раніше очолював Віктор Микитась – батько Максима Микитася, президента «Укрбуду» та екс-депутата Київради від «УДАРУ» Віталія Кличка.

У листопаді-грудні 2016 р. «Укренергомонтаж» отримав єдині три маленькі підряди ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» на 270 тис грн.

Довідково:

ЦСВЯП у Чорнобильській зоні відчуження будуватимуть спільно з «Holtec International». Проектантом є ПАТ «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект». Туди звозитимуть для «сухого» зберігання відпрацьоване паливо з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС, тоді як Запорізька АЕС має власне сховище.

До 2017 року зведуть пусковий комплекс місткістю 2 411 паливних збірок ВВЕР-100 та 1 105 – ВВЕР-440. Увесь проект розрахований на 12 010 збірок ВВЕР-100 та 4 519 – ВВЕР-440 і буде виконаний до 2050 року.

За даними «Енергоатому», пусковий комплекс коштує $300 млн, а будівництво об’єктів та інфраструктури без обладнання – 620 млн грн. Держпідприємство вже вклало 378,10 млн грн. своїх коштів.

Торік «Енергоатом» уклав угоду з компанією «Merrill Lynch, Pierce, Fenner&Smith Inc.» про співпрацю для залучення $250 млн на це будівництво шляхом випуску облігацій на фондовому ринку США.

Крім того, у 2018-2020 роках в Україні почнуть виготовляти контейнери зберігання Hi-Storm. «Holtec International» уже провела технічний аудит ПАТ «Турбоатом» у рамках меморандуму про передачу технології їхнього виробництва.

Нагадаємо, зараз Україна вивозить більше половини відпрацьованого палива в Росію для зберігання з подальшою переробкою.

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