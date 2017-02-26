Переробники «Укргазвидобування» купили автівок Opel Insignia на 3 мільйони

Філія управління з переробки газу та газового конденсату «Укргазвидобування» 20 лютого за результатами тендеру замовила ТОВ «Сан моторс» нові легкові автомобілі на загальну суму 3,19 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Філія «Укргазвидобування» придбала 5 автівок Opel Insignia В 1.6 SHL (125 kW/170 hp) АТ6 по 639,5 тис кожна. Авто має бензиновий двигун, малий шкіряний пакет, камеру заднього ходу, систему стабілізації автомобіля, протибуксувальну систему, двозонний преміумний клімат-контроль, аудіо-систему з кольоровим дисплеєм, круїз-контроль.

У відкритих джерелах є інформація, що Opel Insignia цієї комплектації можна придбати за 22 тис євро.

Дорожчими конкурентами «Сан моторс» були харківський дилер Toyota «Артсіті» Олега Топчія та росіянина Олександра Лалаяна, а також дніпровське ТОВ «Фірма «Алмаз Мотор, ЛТД» Олексія Шоха і Олександра Корнієнка.

Пропозиція ТОВ «Хюндай Центр Полтава», одним з бенефіціарів якого є партнер Петра Порошенка, перший заступник секретаря СНБО Олег Гладковський (Свинарчук), була дешевшою і склала 3,06 млн грн. Але її відхилили через невідповідність технічним вимогам, зазначеним у тендерній документації. Зокрема, фірма запропонувала авто з двигуном 1999 см3, а він не повинен перевищувати 1800.

Полтавський дилер Nissan ТОВ «Сан моторс» записаний на киянку Катерину Деркаченко, керівник Дмитро Романов.

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