Одеська облрада замовила за 6 мільйонів проект лікарні, до якого внесли вже збудовані об’єкти

Управління Одеської облради з майнових відносин замовила ПП «Грандстиль» коригування проекту будівництва лікувального корпусу Одеської обласної дитячої лікарні, до якого внесли збудовані об’єкти. Про це свідчить ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 10 лютого.

У 2016 році управління облради за процедурою закупівлі в одного учасника замовило «Грандстиль» коригування проектно-кошторисної документації будівництва лікувального корпусу на 297 ліжок Одеської обласної дитячої клінічної лікарні по вул. Академіка Воробйова 3, житловий район «Слобідка-2» Суворовського району у м. Одеса за 6,03 млн грн.

За даними слідства, до зведеного кошторису внесені проектні роботи на об’єкти, які не потребують корегування, оскільки вже побудовані в рамках виконання договору будівництва лікувального корпусу на 297 ліжок цієї обласної дитячої лікарні, яке замовила Одеська ОДА ТОВ «Реставратор-1946» у 2010 році .

Зокрема, на будівельному майданчику, де повинен з’явитися лікувальний корпус, вже збудовано цокольний поверх та колони першого поверху. Крім того, не потребував корегування проект та робоча документація теплового пункту.

Слідство також встановило, що управління облради з майнових відносин провело переговорну процедуру з «Грандстиль» щодо проведення додаткових робіт із обстеження катакомб та розробки їх укріплення.

Сталося це після того, як «Грандстиль» нібито провів інженерно геологічні пошуки майданчика під проектування та будівництво лікувального корпусу і знайшов порожнечу, яка могла свідчити про існування мережі підземних виробок під досліджуваним майданчиком, що в свою чергу потребувало проведення розвідувальної роботи з пошуку катакомб. «Грандстиль» надав зведений кошторис на ці проектні і пошукові роботи вартістю 1,55 млн грн.

Однак, як з’ясувало слідство, з 2012 року на будівельному майданчику ніякі інженерно пошукові роботи не проводились. Крім того, їх тепер проводити неможливо, оскільки вже збудовано цокольний поверх.

Суд надав прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 в Одеській області, яка розслідує кримінальне провадження № 1201716050000235 від 13.01.2017, доступ до договорів, укладених між управлінням Одеської облради та ПП «Грандстиль», а також між управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації та ТОВ «Реставратор-1946».

Засновником ПП «Грандстиль» є Олексій Маліцький, керівник Євген Побережнюк. Власником ТОВ «Реставратор-1946» вказано Вадима Гетьмана.

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