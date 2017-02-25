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Як 400 000 доларів перетворились у папірчик

25 Лютого 2017

Ми тут випадково натрапили на історію одного вироку і він нас ошелешив. Не сам вирок, а одна деталь: виявилось, що поки тривав суд, кудись поділись гроші, які були зафіксовані, як хабар. У розмірі – 400 000 доларів.

Про саму історію багато писати не будемо. Лише штрихово. Від 2007 року судять  екс-голову Петриківської РДА (Дніпропетровська обл.) Петра Лісного. За версією слідства сума хабаря – $400 тисяч.

 У вересні 2016 року Царичанський райсуд області виправдав Лісного, однак Апеляційний суд Дніпропетровської області у грудні минулого року скасував виправдувальний вирок.

Сам Лісний стверджує, що його справа замовна: тодішнім прокурором Дніпропетровської області Володимиром Шубою. «Я відмовився платити йому данину в розмірі 300 тисяч доларів щорічно», – цитують екс-голову РДА ЗМІ.

Але тепер про гроші. Суд так і не зміг переконатися, чи предмет хабара (400 тис дол.) досі у правоохоронців. У суд прокуратура змогла принести лише касовий ордер від 3 серпня 2007 року, за яким ці гроші вносилися в «Єкатеринославський Комерційний Банк», який надалі трансформувався у «Юніон Стандард Банк» і з 2015 року ліквідовується за рішенням НБУ.

Дніпропетровська апеляція теж зацікавилась цим феноменом і, повернувши справу на новий розгляд до Царичанського районного, зобов’язала його дізнатись, де ж гроші.

До речі, сам Лісний вважає, що цих грошей давно нема і що вони «розподілені та витрачені крадіями від влади в той час».

Воно й справді важко уявити, що півмільйона доларів протягом десяти років лежать у сховищі і ніхто на них не зважає. У кожному випадку зараз замість гори доларів у слідства є невеликий папірчик із печаткою.

Кумедно, якщо Фонд гарантування вкладів на запит СБУ чи НАБУ відповість, що ці гроші давно щезли або й взагалі ніколи в банк не потрапляли.

Правда, є сумніви, що буде такий запит.

Блог від: Ірина Шарпінська

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