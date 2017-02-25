Райсуд Харкова два роки не підпускає прокуратуру до підрядів фірми водія Мусєєва

Суд відмовив прокуратурі в доступі до тендерної документації про закупівлю КП «Харківський метрополітен» у ТОВ «Спеціалізований проектно будівельний монтажний поїзд – 753» послуг з ремонту ескалаторів на суму 7,39 млн грн.

Про це стало відомо з ухвали Ленінського районного суду м. Харкова, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №12014220510001845 від 28.07.2014 року.

З матеріалів ухвали відомо, що в кінці 2013 року «Харківський метрополітен» провів тендер на технічне обслуговування 47 ескалаторів. В торгах приймали участь «СПБМП-253» та ТОВ «Ваго-Рев». Пропозиції останнього були відхилені, а договір на 7,39 млн грн. було укладено з «СПБМП-253».

За даними слідства, роботи відповідно до умов договору фактично не були виконані.

Слідчий поліції клопотав в суді про тимчасовий доступ прокуратури до тендерної документації від 2013 року, умов проведення торгів, актів виконаних робіт «СПБМП-253», які знаходяться на зберіганні у метрополітену.

Суд вирішив, що слідчі не обґрунтували необхідність вилучення документів та взагалі не довели про вчинення такого тяжкого правопорушення, яке потребує втручання в права і свободи людини.

Суд також вказав, що слідчі не надали доказів, що вони зверталися до «Харківського метрополітену» з проханням зробити їм копії необхідних документів. Твердження слідства про необхідність ознайомитися з оригіналами документів суд також назвав необґрунтованим.

Правоохоронці намагаються отримати доступ до документів фігурантів цього кримінального провадження з вересня 2014. Ленінський райсуд м. Харкова через різні причини відмовляє слідчим через необґрунтованість доказів або неявку на засідання прокурора.

ТОВ «СПБМП-253» зараз записане на ТОВ «Ваго-Рев», а також вказало другим засновником себе. Бенефіцаром фірма назвала громадянина Ізраїлю Євгена Ананченка. З кінця минулого року директором є Роман Дворник.

Раніше «СПБМП-253» було записане на Олега Стальмакова, який був відомий як водій АТП Харківського метрополітену та персональний водій Максима Мусєєва. Останній є депутатом Харківської міськради від партії «Відродження» й головою державної адміністрації Холодногірського (Ленінського) району міста Харкова.

Роман Дворник з 2013 року керівник ТОВ «Системи прогресивної очистки», бенефіціаром якої вказаний також Євген Ананченко.

ТОВ «Ваго-Рев», ТОВ «Системи прогресивної очистки» як і ТОВ «СПБМП-253» отримують підряди Харківського метрополітену, їх вважають близьким до Максима Мусєєва.

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