НОВИНИ

25.02.2017

Приватна фірма підняла ціну газу для «Артема» до рівня тарифу «Нафтогазу»

Райсуд Харкова два роки не підпускає прокуратуру до підрядів фірми водія Мусєєва

Голова Верховного суду на конкурсі до ВСУ вирішував задачку по власній справі

24.02.2017

У Кубіва залишили під СБУшним баном третину постачальників автогазу на фоні старту продажів російського газу «̶н̶е̶медведчуківцями»

Без торгів і у «прокладок»: «Селидіввугілля» за півмільйона накупило кабелю вдвічі дорожче ринку

«Вишка» підтвердила виявлену АМКУ тендерну змову охоронних фірм з оточення Адамова

Суд звільнив від тюрми банкіршу, яка допомогла угрупуванню Курченка вкрасти 6,8 мільярдів НБУ «Реал банку»

Після повернення Лазаковича «Сумихімпром» купив у «прокладки» Фірташа дорогих мішків на 28 мільйонів

Прокуратура підозрює посадовців «Укрзалізниці» у привласнені 14 мільйонів на допемісії страхової фірми

Лотерейники не платять податків через рішення Турчинова і суперечливість Насірова

НАБУ і прокуратура відмовились розслідувати закупівлю надкоштовних труб для атомних станцій

Дві фірми поділили 141 мільйон «Укргазвидобування» на техніку КрАЗ і Man

Двоє нардепів з «Народного фронту» готові взяти Журила на поруки

23.02.2017

Важливий фігурант справи Онищенка не вніс заставу і втік (додано)

Транспортники Садового заплатили 67 мільйонів за 15 автобусів, яких нібито не існувало – прокуратура

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Райсуд Харкова два роки не підпускає прокуратуру до підрядів фірми водія Мусєєва

25 Лютого 2017

Суд відмовив прокуратурі в доступі до тендерної документації про закупівлю КП «Харківський метрополітен» у ТОВ «Спеціалізований проектно будівельний монтажний поїзд – 753» послуг з ремонту ескалаторів на суму 7,39 млн грн.

Про це стало відомо з ухвали Ленінського районного суду м. Харкова, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №12014220510001845 від 28.07.2014 року.

З матеріалів ухвали відомо, що в кінці 2013 року «Харківський метрополітен» провів тендер на технічне обслуговування 47 ескалаторів.  В торгах приймали участь «СПБМП-253» та ТОВ «Ваго-Рев». Пропозиції останнього були відхилені, а договір на 7,39 млн грн. було укладено з «СПБМП-253».

За даними слідства, роботи відповідно до умов договору фактично не були виконані.

Слідчий поліції клопотав в суді про тимчасовий доступ прокуратури до тендерної документації від 2013 року, умов проведення торгів, актів виконаних робіт  «СПБМП-253», які знаходяться на зберіганні у метрополітену.

Суд вирішив, що слідчі не обґрунтували необхідність вилучення документів та взагалі не довели про вчинення такого тяжкого правопорушення, яке потребує втручання в права і свободи людини.

Суд також вказав, що слідчі не надали доказів, що вони зверталися до «Харківського метрополітену» з проханням зробити їм копії необхідних документів. Твердження слідства про необхідність ознайомитися з оригіналами документів суд також назвав необґрунтованим.

Правоохоронці намагаються отримати доступ до документів фігурантів цього кримінального провадження з вересня 2014. Ленінський райсуд м. Харкова через різні причини відмовляє слідчим через  необґрунтованість доказів або неявку на засідання прокурора.

ТОВ «СПБМП-253» зараз записане на ТОВ «Ваго-Рев», а також вказало другим засновником себе. Бенефіцаром фірма назвала громадянина Ізраїлю Євгена Ананченка. З кінця минулого року директором є Роман Дворник.

Раніше «СПБМП-253»  було записане на Олега Стальмакова, який був відомий як водій АТП Харківського метрополітену та персональний водій Максима Мусєєва. Останній є депутатом Харківської міськради від партії «Відродження» й головою державної адміністрації Холодногірського (Ленінського) району міста Харкова.

Роман Дворник з 2013 року керівник ТОВ «Системи прогресивної очистки», бенефіціаром якої вказаний також Євген Ананченко.

ТОВ «Ваго-Рев», ТОВ «Системи прогресивної очистки» як і ТОВ «СПБМП-253» отримують підряди Харківського метрополітену, їх вважають близьким до Максима Мусєєва.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Брехня та правда про «платинову» сіль для Золотоноші
16 Лютого 2017

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою
26 Січня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

25.02.2017

Харків Райсуд Харкова два роки не підпускає прокуратуру до підрядів фірми водія Мусєєва

24.02.2017

Донецьк Без торгів і у «прокладок»: «Селидіввугілля» за півмільйона накупило кабелю вдвічі дорожче ринку

Харків Суд звільнив від тюрми банкіршу, яка допомогла угрупуванню Курченка вкрасти 6,8 мільярдів НБУ «Реал банку»

23.02.2017

Львів Транспортники Садового заплатили 67 мільйонів за 15 автобусів, яких нібито не існувало – прокуратура

Київ Поліція шукає, куди ділися 5 мільйонів, виділених німцями на київські дитсадки для переселенців з АТО

Житомир «Прокладка» Журила-Дробота виграла у Злочевського 63 мільйони за газ для «ОГХК»

22.02.2017

Київ Командира спецназу столичної поліції підозрюють у привласненні 6 мільйонів преміальних для бійців

21.02.2017

Кіровоград Суд оштрафував на 5 тисяч податківку, яка за хабар обіцяла підприємцю знизити податки з 7 мільйонів до 20 тисяч

Львів «Генерал-єнакієвські» розпиляли 25 мільйонів на харчування Нацгвардії

Дніпро Департамент «порошенківця» перерахував фірмі 10 мільйонів за недоремонтовані дороги

Харків Кернес дасть 5 мільйонів рідній фірмі Луценка на відеонагляд за мітингарями на площі Свободи

Київ Відремонтований за 700 тисяч спортмайданчик київської школи визнали травмонебезпечним і заборонили використовувати

20.02.2017

Київ Запорожці розіграли 25 мільйонів на ремонт станції метро «Лівобережна» у Києві по коштовному прайсу

Донецьк Освітяни Донеччини за 10 мільйонів купили вугілля у два рази дорожче від сусідніх областей

Київ Київ програв 2 мільярди за вагони метро фірмі, чиїми першими власниками були нинішні помічники «порошенківця»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ