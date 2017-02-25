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Приватна фірма підняла ціну газу для «Артема» до рівня тарифу «Нафтогазу»

25 Лютого 2017

Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» (м. Київ) 10 лютого внесла зміни до угоди з ТОВ «Промспецгаз» про постачання природного газу на 16,97 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За договором від 24 грудня 2014 року замовили на 2015 рік поставку 2,35 млн кубометрів газу по 7 222 грн. за тисячу кубометрів.

Згодом умови 14 разів змінювали додатковими угодами, з яких була опублікована лише нинішня угода №15. Відповідно до неї, у 2016 році обсяг замовленого газу був таким самим. Стільки ж поставлять у поточному році, але вже по 9 950 грн. за тисячу кубометрів.

Це на два відсотка дешевше від лютневого тарифу «Нафтогазу», який становить 10 141 грн. за тисячу кубометрів.

Водночас тендерні ціни на газ від інших приватних постачальників є нижчими.

Наприклад, квартирно-експлуатаційний відділ міста Житомир Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони 30 січня законтрактував його по 8 340 грн. Пізніше ціну підняли до 9 168 грн., але це все одно майже на 8% дешевше за нову ціну від «Промспецгазу».

Київський «Промспецгаз» зі статутним капіталом 888 грн. належить Дмитру Ветоху. Донедавна співзасновницею також була Лариса Козаченко, до того – один Ярослав Кузьменко, а ще раніше – Юрій Бучаков.

Колись Ветох керував нині ліквідованим запорізьким ТОВ «Гронінген», оформленим на Сергія Базильського та белізьку компанію «Ліоранта Інвестмент Лімітед».

«Промспецгаз» почав отримувати підряди у червні 2016 року й відтоді отримав їх на 25,11 млн грн. Зокрема торік у серпні ДП «Антонов» ДК «Укроборонпром» замовило йому 3,10 млн кубометрів газу, однак загальну суму угоди не вказали.

Держкомпанія «Артем» теж входить до сфери управління «Укроборонпрому». Із вересня 2016 року обов’язки її президента виконує Антон Карпенко.

Раніше він був співзасновником ТОВ «Конструкторське бюро «Високоточні системи» разом із Богданом Адаменком, Володимиром Сейтовим і Станіславом Смалєм.

Смаль у 2005-2013 роках очолював «Артем», Адаменко торік у серпні працював головним конструктором «Артема», а Сейтов керує ТОВ «МАК-2», заснованим «Артемом» і ВАТ «Завод «Артеммаш».

Попереднім керівником «Артема» був Володимир Коробов, нинішній заступник з авіабудування та виробництва гендиректора «Укроборонпрому» Романа Романова.

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