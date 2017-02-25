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Новачок виграв у оточення експедиторів Журила 1,7 мільйона «СхідГЗК» на перевезення

25 Лютого 2017

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 21 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Венто Груп» транспортно-експедиційних послуг на 1,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця січня 2018 р. від станції Жовті Води-2 Придніпровської залізниці до станції Томськ-2 Зaxiднo-Сибipської залізниці Росії перевезуть 39 критих вагонів уранового концентрату по 43 590 грн.

У 2016 р. комбінат замовив ТОВ «Юнітранс ЛС» перевезення 30 вагонів уранового концентрату до ст. Глазов Горьківської залізниці Росії за 1,36 млн грн.

Ціна нинішньої угоди на 22% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 2,17 млн грн.

Дорожчими конкурентами були згаданий «Юнітранс ЛС» і ТОВ «Градалогістик».

Київська фірма «Венто Груп» Лади Саратової з Алчевська Луганської області була створена у травні 2016 р. і виграла тендер уперше. Її представником є Семен Остапенко.

Одеською «Градалогістик» володіють Віталій Девлиш і СП ТОВ «Градаслогістик Груп» (Молдова) Вячеслава Дамаскіна, Агафії Мокіної, Олександра Негорєєва і Сергія Новака.

«Юнітранс ЛС» зараз належить Сергію Когівчаку, однак щонайменше до 2015 р. його партнером був Ярослав Безверхий. Останній до 2013 р. керував і володів ТОВ «Юнітранс Оператор» разом із Віктором Довгичем. Згодом власниками стали латвійські компанії «Куміліте Інтернаціонал Шпедіціон», «РВ Транс» та британська «Стіл Продактс Лімітед».

Нині ж «Юнітранс оператор» записано на Сергія Ільченка, панамські офшори «Небліна Холдінгс Інтернешнл С.А.» і «Фузілеро Ентерпрайзес Інтернешнл С.А.» та британські «Барбертон Сейлз Лп» і «Лайденбург Лп».

Сергій Ільченко керує ТОВ «Гарант Транс Сервіс» і ТОВ «Флобес» Олега Перцева. Той очолює наглядову раду ПрАТ «Гарант Метиз Інвест».

Правління «Гарант Метиз Інвесту» раніше очолював Юрiй Олегович Перцев, нинішній заступник із комерційних питань директора ОГХК Руслана Журила, екс-замдиректора СхідГЗК.

За даними НАБУ, Руслан Журило і Юрій Перцев контролювали «Юнітранс оператор» через вказані латвійські фірми. Для залізничного перевезення продукції, задешево проданої ОГХК посереднику «Bollwerk», компанія використовувала пов’язані з ними британську «First Railway Company» і кіпрську «Bolatico Limitеd». Через ці офшори залучались реальні експедитори для реальних міжнародних перевезень. Кошти за послуги від «Bollwerk» надходили на рахунки тих самих офшорів.

Із лютого 2015 рр.. «Юнітранс оператор» є монополістом залізничних перевезень ОГХК, вигравши тендерів на 425,97 млн грн.

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