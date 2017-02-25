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Голова Верховного суду на конкурсі до ВСУ вирішував задачку по власній справі

25 Лютого 2017

Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк на конкурсі до оновленого Верховного Суду отримав практичне завдання на базі власного рішення у цивільній справі.

Про це повідомляють «Наші гроші. Досудилися».

Крім Романюка такі ж  завдання на базі відомих їм справ отримали суддя ВСУ та голова Ради суддів Валентина Симоненко та суддя ВСУ Людмила Охрімчук.

Громадська рада доброчесності повідомила, що в якості модельних завдань на конкурсі до нового Верховного Суду використовують реальні справи, які розглядалися конкурсантами в різних інстанціях ще на початку минулого року.

Жоден з кандидатів досі публічно не зізнався у тому, що фабула модельної справи є йому добре відомою.

Наразі справа, за якою судді виносили рішення – недоступна за посиланнями у судовому реєстрі.

21 лютого кандидати до Верховного Суду виконували практичне завдання – написання судового рішення. На це відводилося 5 годин. Однак деякі конкурсанти отримали переваги під час вирішення тестового завдання, оскільки весь масив правової інформації був ними опрацьований заздалегідь, деякі мали місяці на підготовку рішення.

Громадська рада доброчесності вважає виявлені факти серйозною проблемою довіри до результатів конкурсного відбору кандидатів до нового Верховного Суду.

На 23 лютого заплановані консультації х цього питання з Вищою кваліфікаційною комісією.

Нагадаємо, донька Романюка Христина також працює у судах. З 2012 року вона була секретарем судового засідання у Київському апеляційному госпсуді. З 2014 року є спеціалістом відділу звернень Вищого госпсуду.

Докладніше про суддівські династії: Звичайний непотизм: Верховний суд, Звичайний непотизм: Вищий госпсуд, Звичайний непотизм: Вищий адмінсуд

 

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