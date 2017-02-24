«Вишка» підтвердила виявлену АМКУ тендерну змову охоронних фірм з оточення Адамова

Суд відхилив позови ТОВ «Агентство безпеки «Легіон» та ТОВ «Енергобезпека-Комплекс», які вимагали скасувати рішення Антимонопольного комітету про визнання їх винними в змові на тендері та накладанні штрафів на загальну суму 3,53 млн грн.

Таке рішення постановив Вищий господарський суд України.

В травні 2015 року АМКУ почало розгляд справи за ознаками змови на тендері ДП «Украерорух». ТОВ «Агентство безпеки «Легіон» та ТОВ «Енергобезпека-Комплекс» торгувались за підряд на охорону Дніпровського, Одеського та Харківського регіональних структурних підрозділів.

В кінці того ж року АМКУ почало розгляд іншої справи про змову згаданих двох фірм. Мова йшла про закупівлю послуг з громадської безпеки ДТГО «Південно-Західна залізниця».

Пізніше обидві ці справи були об’єднані в одну.

В ході розслідування АМКУ встановив, що обидві фірми узгоджували свої дії. Було встановлено, що директор і бухгалтер «АБ «Легіон» отримували зарплату в «Енергобезпека-Комплекс», і навпаки – замдиректора цієї фірми Володимир Панкратов працював в «АБ «Легіон». Більш того, він був директором ТОВ «Донецька управляюча компанія», якій належить «АБ «Легіон». Обидві фірми працювали в одному офісі в Києві. Під час тендерів вони використовували одну електронну пошту – «Dogovor-legion@dab.com.ua», та один номер телефону.

На торги фірми надали ідентично оформлені пропозиції. А в своїй довідці «Енергобезпека-Комплекс» помилково вказала назву свого конкурента. У них також були спільний нотаріус, ідентична калькуляція затрат в ціновій пропозиції, витяги фірм отримувала одна людина. Нарешті, обидві фірми для забезпечення своїх пропозицій використовували кошти, отримані від ТОВ «Рітейл-Схід» як поворотну фінансову допомогу.

За ці порушення «АБ «Легіон» було оштрафоване на 2,57 млн грн, а «Енергобезпека-Комплекс» – на 0,96 млн грн.

Фірми звернулися до господарського суду, стверджуючи, що АМКУ не довів фактів змови, а вся справа побудована на припущеннях. Вони заперечували спільний телефон, офіс та співробітників, а схожість оформлення пропозицій пояснили шаблоном.

Але суд першої інстанції вирішив, що фірми не спростували факти спільної підготовки своїх тендерних пропозицій. Їх зв’язок також підтверджується банківськими виписками про активну співпрацю, вони мали єдине джерело коштів для внесення забезпечення пропозиції на тендерах. Суд також відхилив твердження, що під час розгляду справ АМКУ допускав порушення. А тому позови відхилив, таке ж рішення прийняв і апеляційний суд.

В Вищому госпсуді фірми намагалися довести схожість цієї справи з позовом ТОВ «Беніш Джі Пі Ес Україна», яке в суді скасувала рішення АМКУ про узгодження своєї пропозиції на тендері КП «Салтівське трамвайне депо». Але ВГСУ вказав, що в даному випадку мова йде не про схожість тендерних пропозицій у двох фірм, а про доведені факти спільної підготовки документів. Тому позов відхилив.

Засновником «Енергобезпека-комплекс» є Андрій Понаревський, який прописаний в окупованому м. Хрустальне Луганської області.

Бенефіціарами «АБ «Легіон» вказані Віктор та Домініка Кленіни з окупованої Макіївки Донецької області.

ТОВ «Рітейл-Схід» раніше було записане на Дмитра Вінницького та кіпрську «Glenord developments limited» росіянина Савелія Житомирського. Зараз кіпрську компанію в складі засновників змінила донетчанка Олена Бальбер, якій в кінці місяці виповниться 67-м років. Житомирський – бізнес-партнер Олександра Адамова по ТОВ «Дирекція адміністративних будівель», яке зараз перебує в стані припинення. Донедавна Адамов був партнером Житомирського в ТОВ «Рітейл ультра» і ТОВ «Маяк 2011», Житомирський зараз є власником ТОВ «Адамс девелопмент груп», яка раніше належала Адамову.

З початком АТО на Донбасі Адамов переїхав до Києва, де очолював комунальне підприємство «Інститут соціально-економічного розвитку Київської області». Батько Адамова – Борис Адамов, тривалий час працював на керівних посадах в Донецькій ОДА.

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