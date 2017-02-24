У Кубіва залишили під СБУшним баном третину постачальників автогазу на фоні старту продажів російського газу «̶н̶е̶медведчуківцями»

24 Лютого 2017
Міністерство економрозвитку 24 лютого видало два накази про скасування спецсанкцій щодо 16 компаній, які постачають зріджений газ в Україну. Ще по восьми фірмам санкції у формі тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності лишились в силі.
Відповідні дані оприлюднені на сайті міністерства.
Наказом №261 з сьогоднішнього дня скасовано санкції щодо п’яти компаній нерезидентів з восьми, на які були накладені санкції 6 лютого. Залишено санкції проти «EMITRADE FZE» (Об’єднані Арабські Емірати), «Exposoft trade llp» і «Luxoil import llp» (обидві Сполучене Королівство)
Наказом №262 знято санкції з десяти українських фірм, ще по одній (ТОВ «УПК-Європлюс») санкції призупинено до 1 квітня. Санкції залишено в дії по п’яти фірмам – ТОВ «Параллель-М лтд», ТОВ «РВК плюс», ТОВ «Укргазпетролеум», ТОВ «Укрпетролпостач» і ТОВ «Пропан трейд».
Санкції були частково зняті сьогодні на підставі звернення СБУ про те, що первинні дані щодо правопорушень, які здійснюють імпортери та їхні контрагенти, доведені частково, а причетність суб’єктів господарювання до заподіяння шкоди інтересам України не доведено.
СБУ написало про 15 фірм, відтак санкції щодо ТОВ «УПК-Європлюс» призупинено з якихось інших мотивів.
У розпорядженні «Наших грошей» є отриманий від джерела скан останньої сторінки листа до Мінекономрозвитку щодо зняття санкцій по 15 компаніям. На ньому є підпис першого заступника голови СБУ Павла Демчини.
Накази Мінекономрозвитку про впровадження санкцій вийшли 6 лютого 2017 року на підставі подань Служби безпеки України. За даними СБУ, грошові кошти, перераховані деякими імпортерами паливно-мастильних матеріалів на адресу нерезидентів, зареєстрованих в «офшорних» юрисдикціях, частково використовувались для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України. Спеціальна санкція мала набрати чинності 18 березня 2016 року.
Після цього до Мінекономрозвитку надійшли численні звернення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, асоціацій виробників та ЗМІ, у яких зазначалося про відсутність правопорушень, які стали причиною до застосування спеціальної санкції.
Народний депутат Сергій Лещенко заявив, що СБУ блокує процес імпорту зрідженого газу найбільших гравців з метою виведення на ринок монопольного учасника і «викачування» грошей під наступні вибори. За даними нардепа, цей гравець пов’язаний з Віктором Медведчуком.
В лютому на ринок продажу зрідженого автогазу вийшла компанія «Глуско Україна», яка встигла продати 5 тис тонн російського палива. За даними телепрограми «Схеми», ця фірма та «Креатив Трейдинг», «Wexler Global LP» (Британія), «Gikka Limited» (Британські Віргінські острови) останнім часом пропонують українським споживачам газ виробництва російської держкомпанії «Роснефть». Раніше вони не були не були помічені в імпортуванні таких великих обсягів зрідженого газу і мають зв’язки з Медведчуком, який офіційно спростовує свою причетність до групи компаній «Глуско».
|Назва фірми
|Номер наказу на введення санкції
|Дата
наказу
|Дата
початку дії
|Номер наказу на скасування санкції
|Дата початку дії наказу на скасування спец. санкції
|ТОВ «Параллель-М Лтд»
|154
|06.02.2017
|18.03.2017
|ТОВ «РВК Плюс»
|154
|06.02.2017
|18.03.2017
|ТОВ «Віолана-Тек»
|154
|06.02.2017
|18.03.2017
|262
|24.02.2017
|ТОВ «Нафтопродукт Трейдинг»
|154
|06.02.2017
|18.03.2017
|262
|24.02.2017
|ТОВ «Укргазпетролеум»
|154
|06.02.2017
|18.03.2017
|ТОВ «УПК-Європлюс»
|154
|06.02.2017
|18.03.2017
|9-призуп. до 01.04.2017Р.
|03.01.2017
|ТОВ «Сістемс Логістік Менеджмент»
|154
|06.02.2017
|18.03.2017
|262
|24.02.2017
|ТОВ «Укрпетролпостач»
|154
|06.02.2017
|18.03.2017
|ТОВ «СВГ плюс»
|154
|06.02.2017
|18.03.2017
|262
|24.02.2017
|ПП «Компанія «Надєжда»
|154
|06.02.2017
|18.03.2017
|262
|24.02.2017
|ТОВ «Євростандарт Автогаз»
|154
|06.02.2017
|18.03.2017
|262
|24.02.2017
|ПП «НП-трейдинг»
|154
|06.02.2017
|18.03.2017
|262
|24.02.2017
|ПП «Род-Ник»
|154
|06.02.2017
|18.03.2017
|262
|24.02.2017
|ТОВ «Пропан Трейд»
|154
|06.02.2017
|18.03.2017
|ПП «Олан»
|154
|06.02.2017
|18.03.2017
|262
|24.02.2017
|ТОВ «Галлон-Груп»
|154
|06.02.2017
|18.03.2017
|262
|24.02.2017
|«Ameralda Trading Limited» Гонконг
|155
|06.02.2017
|18.03.2017
|261
|24.02.2017
|«Emitrade Fze» ОАЕ
|155
|06.02.2017
|18.03.2017
|«West Trading & Marketing Oil, Corp» Панама
|155
|06.02.2017
|18.03.2017
|261
|24.02.2017
|Сполучене Королівств
|155
|06.02.2017
|18.03.2017
|261
|24.02.2017
|«Luxoil Import Llp» Сполучене Королівств
|155
|06.02.2017
|18.03.2017
|«Exposoft Trade Llp» Сполучене Королівств
|155
|06.02.2017
|18.03.2017
|«Denier Holdings Llp» Сполучене Королівств
|155
|06.02.2017
|18.03.2017
|261
|24.02.2017
|«Tarone Trade Llp» Сполучене Королівств
|155
|06.02.2017
|18.03.2017
|261
|24.02.2017