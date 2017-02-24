Суд звільнив від тюрми банкіршу, яка допомогла угрупуванню Курченка вкрасти 6,8 мільярдів НБУ «Реал банку»

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24 Лютого 2017

Суд призначив 5 років позбавлення волі умовно колишньому працівнику ПАТ «Реал банк» Ользі Шеєнко, яка у складі злочинної організації під керівництвом біглого бізнесмена Сергія Курченка була причетна до заволодіння 787,39 млн грн. Національного банку України та 5,91 млрд грн. ПАТ «Реал банк». Про це свідчить вирок Дарницького районного суду м. Києва від 8 лютого.

У 2013 році Шеєнко дала згоду на участь у злочинній організації Курченка і була прийнята на посаду фахівця сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки «Реал банку», не маючи для цього відповідних знань та досвіду.

В подальшому керівник банку Володимир Агафонов усунув працівників відділу кредитування управління фінансових ресурсів від виконання цих обов’язків і поклав їх на двох підлеглих, в тому числі і на Шеєнко.

З квітня по грудень 2013 р. Шеєнко, допомагаючи заволодіти коштами НБУ, підписала неправдиві акти огляду запропонованих в заставу «Реал банку» нафтопродуктів (бензин, дизельне паливо, скраплений газ тощо) фіктивних фірм, підконтрольних групі Курченко.

На підставі цих документів Агафонов та ще один лідер угрупування видали та пролонгували фіктивні кредити, які не були забезпечені майном. В результаті Нацбанку було завдано збитків на 787,39 млн грн.

За подібною схемою, підписуючи у 2013-2014 рр. неправдиві акти огляду нафтопродуктів фіктивних фірм, які були запропоновані в заставу ПАТ «Реал банк», Шеєнко допомогла найближчому оточенню Курченка вивести з «Реал банку» на інші фіктивні фірми кошти вкладників та клієнтів «Реал банку» на загальну суму 5,91 млрд грн. (3,70 млрд грн., $189 млн та 23 млн євро).

Шеєнко уклала угоду з прокурором про визнання винуватості і отримала 5 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком 3 роки. Суд врахував пом’якшуючі обставини обвинувачуваної: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів.

Ольга Шеєнко з 2013 і до цього часу значиться засновником ТОВ «Азовські курортні проекти».

«Реал банком» володіли бізнесмен Сергій Курченко і компанії «Сім’ї» біглого екс-президента України Віктора Януковича.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в минулому році ввів тимчасову адміністрацію в «Реал банк» на підставі рішення Нацбанку про визнання банку неплатоспроможним. Фонд продовжив термін здійснення процедури ліквідації ПАТ «Реал Банк» до травня 2017 року.

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