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Прокуратура підозрює посадовців «Укрзалізниці» у привласнені 14 мільйонів на допемісії страхової фірми

24 Лютого 2017

Прокуратура Києва підозрює посадовців ПАТ «Українська залізниця» в нанесенні збитків компанії шляхом викуп акцій ПАТ «СК «Інтер-Поліс», сума шкоди оцінюється в 14,18 млн грн.

Про це стало відомо з ухвали Печерського районного суду м. Києва, куди слідчий звернувся з клопотанням в рамках кримінального провадження №42016100000000961.

Досудовим розслідування встановлено, що 15 квітня 2010 року «СК «Інтер-Поліс» була визнана переможцем тендеру «УЗ» щодо страхування пасажирів від нещасних випадків на маршрутах приміських та швидкісних потягів. Прокуратура підозрює, що керівництво УЗ могло з метою отримання вигоди сприяти перемозі фірми. Адже більшість її конкурентів на тендері мали ширшу мережу регіональних філій, більшу кількість працівників, суму статутного капіталу та страхового фонду, їх страхові ризики були розміщені у іноземних провідних компаніях та установах.

Слідчі підозрюють, що, можливо, з метою легалізації перемоги страхової компанії на тендері «УЗ» прийняла рішення про участь в допемісії «СК «Інтер-Поліс», яку в середині квітня 2016 року оголосили акціонери. Емісія була запланована у кількості 29 341 штук акцій на загальну суму 8,80 млн грн. Номінальна вартість однієї акції складала 300 грн. Але незалежним оцінювачем вартість акцій для їх розміщення  була визначена дорожче – 783,18 грн./шт., загальна вартість емісії була збільшена до 22,97 млн грн. В прокуратурі підозрюють, що незалежний оцінювач міг безпідставно підняти ціну.

В кінці липня того року «УЗ» без погодження з Кабміном викупила всю додаткову емісію. Таким чином, вважають в прокуратурі, компанії можливо нанесені збитки на 14,18 млн грн.

В суді слідчий клопотав про доступ до документів про підготовку та проведення емісії «СК «Інтер-Поліс», які зберігаються в Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Раніше прокуратура звернулася з аналогічним проханням до самої НКЦПФР, але отримала відмову через конфіденційність інформації. Суд це клопотання задовольнив.

За даними SMIDA, станом на початок минулого року  42% акцій «Інтер-поліса» належали  ДП «Укрзалізничпостач». Також акціонерами «Інтер-Полісу» були кіпрська фірма «Ей.Бi.Сi. Контрейдiнг (Оуверсiз) Лiмiтед» (10,71%) і ТОВ «Iнтер-Контакт» (39, 27%). Кінцевими бенефіціарами кіпрської фірми вказані Нг Чінг Ю з Гонконгу і Стеліос Йордамліс з Кіпру. Першим засновником «Інтер-Контакту» був Олександр Єдін, колишній нардеп з кіровоградського округу (1998-2014), входив до фракцій БЮТ та Партії регіонів. Нині засновниками «Інтер-контакту» значаться Олексій Гончаров (був депутатським помічником Єдіна у чотирьох скликаннях), Вікторія Плішко та кіпрська компанія «Хайджоб трейдінг лімітед», чиїм бенефіціаром вказаний вищезгаданий Стеліос Йордамліс

В кінці січня «СК «Інтер-Поліс» повідомила про зміни серед власників. Так, пакет «Укрзалізничпостач» зменшився до 19%, саме на цю різницю зріс пакет «УЗ» – з 8% до 31%.

Також крупним акціонером страхової компанії стало ТОВ «Ювiд-2009», якому тепер належить 25%. Засновниками фірми є Микола Гук, Сергій Котенко та Євгеній Бастрикін.

Пакет «Iнтер-Контакт» зменшився до 20%, а «Ей.Бi.Сi.Контрейдiнг (Оуверсiз) Лiмiтед» – 5%.

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