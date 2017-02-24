Після повернення Лазаковича «Сумихімпром» купив у «прокладки» Фірташа дорогих мішків на 28 мільйонів

ПАТ «Сумихімпром» 21 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Титан України» поліпропіленових контейнерів на 27,96 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця червня поставлять 164 тис поліпропіленових контейнерів «біг-бег» і «Q-бег» (повний перелік із цінами – у таблиці нижче).

Однопетельні контейнери «біг-бег» розміром 80*80*140 із поліетиленовим вкладишем «пляшкове горло» коштують 177,60 грн. за штуку.

У березні 2016 року їх купили у цієї ж фірми на 18% дешевше – по 145,93 грн./шт.

Ціни решти «біг-бегів» зросли на 6-13%, а «Q-бег» придбали майже за торішньою ціною.

Водночас у відкритих джерелах є дані про гуртовий продаж двох- і чотирьохпетельних «біг-бегів» різних розмірів по 67-117 грн./шт., тобто дешевше від закупівельних цін «Сумихімпрому».

Фірма «Титан України» раніше була записана на Миколу Миколайовича Михайлова. Особа з таким ПІБ відома як помічник народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Нечаєва, який був головою правління ЗАТ «Кримський Титан» Дмитра Фірташа. Нині «Титан України» оформлено на кіпрську компанію «Фебрі Трейдінг Лімітед», а директором є Петро Дишловий.

Єдиним конкурентом було харківське ТОВ «Алеко» Дмитра і Станіслава Єрощенкових зі статутним капіталом 50 коп. Усього з квітня 2015 року вона отримала три держпідряди на 1,58 млн грн.

Нагадаємо, санація «Сумихімпрому» під управлінням топ-менеджера Фірташа Ігоря Лазаковича була продовжена до 31 липня.

Заступник директора департаменту Управління корпоративними правами держави Фонду держмайна України Олександр Візир розказав, що ФДМУ на даний час не може ефективно використати продовження санації через намагання «Сумихіпрому» приховати інформацію про стан речей на підприємстві, яким керує нинішній керівник санації Ігор Лазакович.

Лазаковича кілька місяців тому було оголошено в розшук, але 26 січня його адвокат надіслав лист до прокуратури Сумської області, що підзахисний готовий з’явитися до органів досудового розслідування. Лазакович з’явився наступного дня, тоді ж судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Лазаковичу оголосили підозру в грудні, його підозрюють в розтраті майна в особливо великих розмірах, в службовій підробці та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

Найменування товару Кількість, шт. Ціна, грн./шт. Контейнер типу «біг-бег» однопетельний, розміром 80*80*140, (вкладиш внутрішній поліетиленовий «пляшкове горло») 60 000 177,60 Контейнер типу «біг-бег» двопетельний, розміром 80*80*135, (вкладиш з плівки поліетиленової з первинного поліетилену високого тиску) 60 000 152,40 Контейнер типу «біг-бег» двопетельний, розміром 91*91*145 (вкладиш внутрішній поліетиленовий) 25 000 158,40 Контейнер типу «біг-бег» двопетельний, розміром 80*80*135, (вкладиш з плівки поліетиленової з вторинного поліетилену) 7 500 139,20 Контейнер типу «Q-бег» чотирьохпетельний, розміром 105*105*125 6 000 336,00 Контейнер типу «Q-бег» чотирьохпетельний, розміром 105*105*62 5 000 228,00 Усього: 163 500

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