НАБУ і прокуратура відмовились розслідувати закупівлю надкоштовних труб для атомних станцій

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Правоохоронні органи відмовились порушувати кримінальні провадження щодо можливих неправомірних дій службових осіб ДП «НАЕК «Енергоатом» при проведенні закупівлі конденсатора для Запорізької АЕС вартістю майже 450 млн грн.

Про це йдеться у відповідях з НАБУ та прокуратури на ім’я Радоміра Короля, директора державного підприємства «НДКТІ трубної промисловості ім. Я.І. Осади», який оскаржував закупівлю та передав листи «Нашим грошам».

Начальник відділу прокуратури Києва Є.Саницький повідомив, що «реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань підлягають не будь-які заяви чи повідомлення, а лише ті з них, які містять відомості про кримінальне правопорушення». Відтак прокурор не побачив підстав для внесення відомостей до ЄРДР за зверненням Короля.

Аналогічно через відсутність «обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального провадження», відмовив старший детектив НАБУ А.Нестерцов. При цьому він відмітив, що висвітлені Королем питання відносяться до компетенції СБУ.

Радомір Король у грудні 2016 року надіслав до Генпрокуратури та НАБУ аналогічні за змістом заяви. У них керівник наукового держпідприємства вказував на те, що дії керівництва «Енергоатома» та окремих очільників Мінпаливенерго несуть загрозу національній безпеці та підпадають під дії низки статей Кримінального кодексу (111, 210, 364, 365, 366).

«Енергоатом» у грудні 2016 року уклав угоду з ПАТ «Турбатом» на виготовлення конденсатора вартістю 448,13 млн грн. За даними Короля, майже 300 млн грн. з цієї суми припадає на сталеві трубки для нього. «Енергоатом» вказав, що ці трубки мають бути виключно зварними, тоді як Король наполягає, що вони мають знижені у порівнянні з безшовними експлуатаційні і корозійностійкі властивості.

Відмічається також, що «Турбоатом» провів закупівлю цих трубок за кордоном у італійського по цінам «майже вдвічі вищим від світових, за ціною високоякісних безшовних труб українського виробництва». В Україні потрібні трубки з нержавіючої сталі виготовляють компанії «Сентравіс прокшн Юкрейн» та «Оскар», трубну заготовку також роблять ПАТ «Дніпроспецсталь» і ПАТ «Дніпропрес».

Нагадаємо, «Енергоатом» торік проводив відкриті торги на будівництво конденсатора для енергоблоку №3 Запорізької АЕС очікуваною вартістю 530,49 млн грн. Тоді на торги були подані чотири заявки. Окрім харківського «Турбоатому» свої послуги пропонували чеські фірми «I&C Energo a.s.» і «Královopolská, a.s.»,  та німецька «Balcke-Dürr GmbH». Однак усіх іноземців з різних причин не допустили до торгів, де б вони могли запропонувати ринкову ціну.

При цьому було відомо, що «Турбоатом» ще до початку тендеру «Енергоатому» вже домовився з італійською фірмою «A.D.Tubi Inossidabili S.p.A» про поставку труб для виготовлення конденсаторів на суму 8,22 млн євро. За даними Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту трубної промисловості ім. Я.Ю.Осади, ціна цих трубок з Італії була завищена у півтора рази.

«Balcke-Dürr GmbH» оскаржувала дискримінаційні умови тих торгів. Німці вказували, що на виготовлення конденсатору необхідно щонайменше 10 місяців, тоді як «Енергоатом» відвів вісім місяців. Тобто задовольнити атомників міг лише той завод, який ще до тендеру почав підготовку до робіт.

АМКУ не задовольнив скаргу німців. Однак після публічного скандалу «Енергоатом» відмінив ті відкриті торги і зараз уклав угоду з «Турбоатомом» по ціні його пропозиції на відмінених торгах. Скільки могли запропонувати в результаті аукціону чеські та німецькі залишилось невідомим, оскільки «Енергоатом» більше відкритих торгів не влаштовував.

У жовтні «Енергоатом» також замовив «Турбоатому» конденсатор турбіни К-1000-60/1500 для енергоблоку №1 Южно-Української АЕС за 465,02 млн грн. Тоді закупівлю теж провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції та необхідність забезпечення сумісності обладнання із раніше встановленим. Мова йшла про те, що у лютому 2015 року держкомпанія вже замовляла заводу два конденсатори для цієї ж станції за 344,34 млн грн.

Держава володіє 75,22 % акцій харківського «Турбоатома». Ще 13% акцій має ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент» ПЗНВІФ «Сьомий», яке належить кіпрській «Енерджі Стандард Фанд Менеджмент Лімітед» Леоніда Півоварова зі Швейцарії та Максима Маркова з Росії – юристів Костянтина Григоришина.

Директором «Турбоатому» є Віктор Субботін, власник «Мегабанку», екс-«регіонал», який у 2015 році балотувався до Харківської облради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

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