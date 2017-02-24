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Лотерейники не платять податків через рішення Турчинова і суперечливість Насірова

24 Лютого 2017

Після введення санкцій проти операторів державних лотерей ці фірми продовжують працювати, але перестали платити податки, йдеться у розслідуванні Надії Бурдєй для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

У вересні 2015 Рада нацбезпеки і оборони України офіційно визнала операторів державних лотерей «М.С.Л.» і «Патріот» небезпечними компаніями, які несуть загрозу національним інтересам, безпеці суверенітету і територіальній цілісності України, а також сприяють терористичній діяльності.

Підставою для цього став зв’язок операторів із російськими бізнесменами Олегом Бойко та Михайлом Фрідманом. В рамках санкцій  РНБО здійснило блокування активів, запобігання виведення капіталу за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань та ін.

Втім,  оператори лотерей не припинили існування. Клуби із вивіскою «М.С.Л.» і сьогодні можна побачити майже на кожній вулиці Києва, у «Патріота» точок розповсюдження поменшало, але компанія продовжує розповсюджувати квитки.

Санкції не забороняють лотерейникам працювати, але позбавляють можливості  сплачувати податки.

У відповідь на офіційний запит «Наших грошей», «Патріот» повідомив, що після введення санкцій компанія надсилає до банку  платіжні доручення зі сплати податків, але банк повертає їх назад. Тобто, податки не стягує. Тоді оператор державних лотерей звернувся до фіскальних органів України з проханням стягувати податки з його рахунку в примусовому порядку через виконавчу службу. Так фіскали стягнули  з «Патріота» 214 тис. грн ЄСВ у 2015 році, але на цьому і зупинились.

Натомість голова ДФС Роман Насіров в інтерв’ю журналістам «НГ» повідомив, що компанії «М.С.Л.» та «Патріот» після введення економічних санкцій взагалі не працюють, а тому і не сплачують податки.

Слова Насірова не відповідають дійсності. У розпорядженні журналістів програми є листи за підписом очільника ДФС, в яких він повідомляє оператора лотерей ПрАТ «Патріот», що останній має сплатити податки попри дію санкцій і заблоковані рахунки, втім як це зробити – ДФСник не повідомляє.

Керівник юридичного департаменту оператора лотерей «М.С.Л» Марина Слободніченко  також розповіла, що попри дію санкцій компанія продовжує працювати, але податки не сплачує, бо не знає, як може це зробити.

За роз’ясненнями лотерейники неодноразово звертались до державних  органів: «Ми не маємо можливості здійснювати платежі будь-які, в тому числі і податкові. Тобто, в нас гроші заблоковані. Випускати лотерею – ми маємо право. Ми готові платити податки, більше того – ми зверталися до державної фінінспекції з проханням роз’яснити нам, яким чином нам сплатити податки і не тільки за роз’яснити, а з проханням, принаймні, дозволити сплатити нам ці податки, на що відповіді не отримали».

Після введення санкцій, компанія «Патріот», яка була підконтрольна  російському мільярдеру Олегу Бойко, змінила власників. У липні 2016 року власником компанії став Олександр Морозов,  екс-нардеп IV скликання, колишній голова «Укргазбанку», голова правління ВАТ «Ощадбанк», директор зарубіжних філій ВАТ «Промінвестбанку».

Секретарем РНБОУ є Олександр Турчинов, чиє оточення пов’язане з «Українською національною лотереєю». Це єдиний лотерейний оператор, до якого після рішення РНБОУ Турчинова держава не застосовувала фінансових обмежень.

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