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Дві фірми поділили 141 мільйон «Укргазвидобування» на техніку КрАЗ і Man

24 Лютого 2017

ПАТ «Укргазвидобування» 6, 14 і 21 лютого уклало шість угод про закупівлю автотранспорту на загальну суму 140,81 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Індіго Груп» за 62,14 млн грн. поставить:

  • 8 трубовозів ТВ1-20 на шасі КрАЗ-6322-05 по 2,67 млн грн.
  • 20 тягачів КрАЗ-6446-05 по 1,64 млн грн.
  • 5 тягачів КрАЗ-6443-05 по 1,59 млн грн.

Фірмою керує Олександр Кондаков, підписантами є Ірина Кісельова і Вікторія Кравченко. Засновниками є Павло Бабенко і Віталій Говоруха.

Бабенко у 2010 р. висувався у Богодухівську райраду від «Сильної України» Сергія Тігіпка. Говоруха раніше володів нині ліквідованим ПП «Спецхімсервіс-2007», яке не перемагало на торгах.

Усього з 2010 р. «Індіго Груп» виграла торгів на 354,42 млн грн., із них 192,22 млн грн. – в «Укртрансгазу» з вересня 2015 р. Підряди нинішнього замовника вона отримала вперше.

ТОВ «Аванті Груп» за 78,68 млн грн. замовили:

  • 6 туристичних автобусів Man Lion’s Intercity на 51 місце з кондиціонером, круїз-контролем, холодильником, аудіо- та відео-системою з DVD-програвачем і двома LCD-моніторами по 6,41 млн грн.
  • 14 тягачів Man TGS 33.440 6×4 BBS-WW L Євро-5 з кондиціонером по 2,29 млн грн.
  • 4 тягача Man TGS 19.440 4х2 BLS-WW L Євро-5 з кондиціонером по 2,05 млн грн.

Фірма належить Олександру Нефедову та його ж ТОВ «Трак Сервіс», яким раніше володів поляк Ришард Щепан Бартковські. Директором компанії-засновника є Валерія Дубровіна, а назва співпадає з російською групою «Траксервіс» Ігоря Реніча, Віктора і Станіслава Тіщенків.

Дубровіна раніше очолювала нині ліквідоване ТОВ «Аутомотів ТСГ», засноване припиненим ТОВ «Холдингова компанія «ТС Груп» Олени Григоренко і діючим ТОВ «Автоімпекс». Останнє належить уже не існуючим російським ТОВ «Універсалсервіс» Романа Марківна і ТОВ «Балтекс Рус» Сергія Дулова.

У випадку вітчизняних тягачів формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала 0,3%, німецьких тягачів – 5%, трубовозів – 1%, автобусів – 9%.

На тендері щодо тягачів з «Індіго Груп» змагалось кременчуцьке ТОВ «Торговий дім Автокраз» Олександра Кальницького та Андрія Місеври, а щодо трубовозів – ще й ТДВ «Львівський експериментальний механічний завод», основними власниками якого є Лев та Анна Николайчуки. Ніхто з учасників не знижував ціни під час аукціонів.

Конкурентом «Аванті Груп» на тендері щодо автобусів було ТОВ «Сучасні вантажівки», а щодо тягачів – ТОВ «Автомобільний дом «Соллі-Плюс», ТОВ з ІІ «Вольво Україна», ТОВ «Мацько Трак Сервіс», ТОВ «Амако Україна», ТДВ «Конкорд» і ТОВ «Техкомплект». Останнє пропонувало на два відсотка нижчу ціну, але його відхилили через якусь невідповідність технічним вимогам.

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