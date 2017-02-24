НОВИНИ

24.02.2017

У Кубіва залишили під СБУшним баном третину постачальників автогазу на фоні старту продажів російського газу «̶н̶е̶медведчуківцями»

Без торгів і у «прокладок»: «Селидіввугілля» за півмільйона накупило кабелю вдвічі дорожче ринку

«Вишка» підтвердила виявлену АМКУ тендерну змову охоронних фірм з оточення Адамова

Суд звільнив від тюрми банкіршу, яка допомогла угрупуванню Курченка вкрасти 6,8 мільярдів НБУ «Реал банку»

Після повернення Лазаковича «Сумихімпром» купив у «прокладки» Фірташа дорогих мішків на 28 мільйонів

Прокуратура підозрює посадовців «Укрзалізниці» у привласнені 14 мільйонів на допемісії страхової фірми

Лотерейники не платять податків через рішення Турчинова і суперечливість Насірова

НАБУ і прокуратура відмовились розслідувати закупівлю надкоштовних труб для атомних станцій

Дві фірми поділили 141 мільйон «Укргазвидобування» на техніку КрАЗ і Man

Двоє нардепів з «Народного фронту» готові взяти Журила на поруки

23.02.2017

Важливий фігурант справи Онищенка не вніс заставу і втік (додано)

Транспортники Садового заплатили 67 мільйонів за 15 автобусів, яких нібито не існувало – прокуратура

АМКУ змусив державного монополіста ушестеро знизити ціну за зберігання трудових книжок працівників консульств

«Укртрансгаз» вперше купує газ на 17 мільярдів, роздробивши обсяг на дрібні лоти, і вимагає 5% гарантійних грошей

Вже півроку не рухається справа по смотрящим «Укрзалізниці», яких СБУ і ГПУ після обшуків назвали «організаторами злочинного наміру»

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Без торгів і у «прокладок»: «Селидіввугілля» за півмільйона накупило кабелю вдвічі дорожче ринку

24 Лютого 2017

ДП «Селидіввугілля» 21 лютого уклало три угоди про закупівлю шахтних кабелів на загальну суму 598 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У частині закупівель, де предметом був один вид товару, тендерну ціну можна було отримати, розділивши загальну суму на кількість замовленого.

ТОВ «Тред-Юніон Форм» і ТОВ «Сангрія Груп» на однакову суму 199 тис грн. замовили по 149 м кабелю КГЭШВ-1,14кВ 3х50+1х10+3х4,0 по 1 337 грн. за метр.

У відкритих джерелах є дані про його продаж майже вдвічі дешевше – по 722729 грн./м із ПДВ без урахування доставки.

Крім того, ТОВ «Енерджи Укрейн» за 199 тис грн. поставить 62 м кабелю КГЭШВ-1,14кВ 3х25+1х10+3х2,5 та 114 м кабелю КГЄШВ-1,14кВ 3х50+1х10+3х4,0 за невідомими цінами.

Вартість кожної з угод менша від порогу в 200 тис грн., після якого держпідприємство мало би проводити відкриті торги із щонайменше двома учасниками. Зменшення очікуваної ціни закупівлі нижче порогу дозволило провести закупівлі, уклавши договори з непрозоро обраними підрядниками.

Також не були опубліковані ані договори, ані файли звітів про укладення договорів, у яких мають бути специфікації та ціни на окремі найменування придбаних товарів, а також умови поставки та оплати. Відтак це унеможливлює звірку всіх закуплених товарів з ринковими цінами.

Київська «Сангрія Груп» зі статутником 1 тис грн. записана на Ірину Гуржий з Луганська та Віталія Гойжу з Волновахи.

Засновником київської фірми «Тред-Юніон Форм» зі статутником 100 грн. значиться адвокат Олександр Ровенський із Горлівки.

Зараз черкаською компанією «Енерджи Укрейн» зі статутником 10 тис грн. володіє місцевий житель Дмитро Заїка. Раніше засновниками були Валерій Котляр та адвокат Олег Хегай.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | ,

НАШІ БЛОГИ

Брехня та правда про «платинову» сіль для Золотоноші
16 Лютого 2017

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою
26 Січня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

24.02.2017

Донецьк Без торгів і у «прокладок»: «Селидіввугілля» за півмільйона накупило кабелю вдвічі дорожче ринку

Харків Суд звільнив від тюрми банкіршу, яка допомогла угрупуванню Курченка вкрасти 6,8 мільярдів НБУ «Реал банку»

23.02.2017

Львів Транспортники Садового заплатили 67 мільйонів за 15 автобусів, яких нібито не існувало – прокуратура

Київ Поліція шукає, куди ділися 5 мільйонів, виділених німцями на київські дитсадки для переселенців з АТО

Житомир «Прокладка» Журила-Дробота виграла у Злочевського 63 мільйони за газ для «ОГХК»

22.02.2017

Київ Командира спецназу столичної поліції підозрюють у привласненні 6 мільйонів преміальних для бійців

21.02.2017

Кіровоград Суд оштрафував на 5 тисяч податківку, яка за хабар обіцяла підприємцю знизити податки з 7 мільйонів до 20 тисяч

Львів «Генерал-єнакієвські» розпиляли 25 мільйонів на харчування Нацгвардії

Дніпро Департамент «порошенківця» перерахував фірмі 10 мільйонів за недоремонтовані дороги

Харків Кернес дасть 5 мільйонів рідній фірмі Луценка на відеонагляд за мітингарями на площі Свободи

Київ Відремонтований за 700 тисяч спортмайданчик київської школи визнали травмонебезпечним і заборонили використовувати

20.02.2017

Київ Запорожці розіграли 25 мільйонів на ремонт станції метро «Лівобережна» у Києві по коштовному прайсу

Донецьк Освітяни Донеччини за 10 мільйонів купили вугілля у два рази дорожче від сусідніх областей

Київ Київ програв 2 мільярди за вагони метро фірмі, чиїми першими власниками були нинішні помічники «порошенківця»

19.02.2017

Київ У Матіоса спізнились з позовом за землю військового містечка в Києві, отриману оточенням Кредісова

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ