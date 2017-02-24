Без торгів і у «прокладок»: «Селидіввугілля» за півмільйона накупило кабелю вдвічі дорожче ринку

ДП «Селидіввугілля» 21 лютого уклало три угоди про закупівлю шахтних кабелів на загальну суму 598 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У частині закупівель, де предметом був один вид товару, тендерну ціну можна було отримати, розділивши загальну суму на кількість замовленого.

ТОВ «Тред-Юніон Форм» і ТОВ «Сангрія Груп» на однакову суму 199 тис грн. замовили по 149 м кабелю КГЭШВ-1,14кВ 3х50+1х10+3х4,0 по 1 337 грн. за метр.

У відкритих джерелах є дані про його продаж майже вдвічі дешевше – по 722–729 грн./м із ПДВ без урахування доставки.

Крім того, ТОВ «Енерджи Укрейн» за 199 тис грн. поставить 62 м кабелю КГЭШВ-1,14кВ 3х25+1х10+3х2,5 та 114 м кабелю КГЄШВ-1,14кВ 3х50+1х10+3х4,0 за невідомими цінами.

Вартість кожної з угод менша від порогу в 200 тис грн., після якого держпідприємство мало би проводити відкриті торги із щонайменше двома учасниками. Зменшення очікуваної ціни закупівлі нижче порогу дозволило провести закупівлі, уклавши договори з непрозоро обраними підрядниками.

Також не були опубліковані ані договори, ані файли звітів про укладення договорів, у яких мають бути специфікації та ціни на окремі найменування придбаних товарів, а також умови поставки та оплати. Відтак це унеможливлює звірку всіх закуплених товарів з ринковими цінами.

Київська «Сангрія Груп» зі статутником 1 тис грн. записана на Ірину Гуржий з Луганська та Віталія Гойжу з Волновахи.

Засновником київської фірми «Тред-Юніон Форм» зі статутником 100 грн. значиться адвокат Олександр Ровенський із Горлівки.

Зараз черкаською компанією «Енерджи Укрейн» зі статутником 10 тис грн. володіє місцевий житель Дмитро Заїка. Раніше засновниками були Валерій Котляр та адвокат Олег Хегай.

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