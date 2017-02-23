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У 2016 році лише п’ять з 362 хабарників отримали тюремні строки, та й з тих один втік

23 Лютого 2017

У 2016 році п’ятеро посадовців остаточно отримали реальне позбавлення волі за звинуваченням в отриманні неправомірної вигоди. Про це свідчать  дані Єдиного держреєстру судових рішень.

Серед цих засуджених – голова Новошмідтівської сільради (Миколаївська обл.), начальник Миколаївської виправної колонії (Львівська обл.), військовослужбовець Збройних сил України, оперуповноважений карного розшуку міліції Харкова і податковий інспектор з Одеси. Вони отримали від 2,4 до 5,1 років позбавлення волі. Однак податківець засуджений лише заочно, бо він втік від слідства і знаходиться в розшуку.

Загалом у 2016 році було ухвалено вироків за хабарі щодо 362 осіб.

З них троє – посадовці найвищого рівня, так званої категорії «А». Однак  їхні вироки ще не набули сили, оскільки знаходяться в апеляції.

Йдеться про екс-заступника Голови Державної інспекції сільського господарства України Ігоря Немировського, засудженого до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання 375 тис грн хабара. Також це екс-голова Бобровицької РДА (Чернігівська обл.) Микола Супрун, засуджений до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання 45 тис грн хабара. Супрун встиг протягом року отримати вирок двічі: спочатку у лютому 2016-го він був засуджений до 6 років ув’язнення, однак апеляційний суд цей вирок скасував і відправив справу на новий розгляд, який відбувся у грудні і в ході якого Супрун отримав більший термін. Третім чиновником категорії «А» є екс-голова Петриківської РДА (Дніпропетровська обл.) Петро Лісний, який був виправданий. Справа щодо Лісного, якого обвинуватили в отриманні $400 тис, тягнеться ще з 2007 року.

Поза тим, за отримання хабарів були засуджені 70 посадовців, які займали відповідальне становище (так звана категорія «В»). Серед них, зокрема, 7 суддів, 5 прокурорів, 15 голів міст, сіл і селищ, 8 високопосадових правоохоронців і 6 високопосадових податківців. Серед них вироки набули стосовно 16 осіб, з яких один отримав реальне позбавлення волі (вже згадана вище сільська голова), 11 осіб засуджено до умовних термінів, двох виправдано (двоє інспекторів з Державної екологічної інспекції у Волинській обл.), один має сплатити штраф (перший  заступник  начальника територіального органу ДАБІ України – Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області Ігор Гуменчук) і провадження стосовно однієї особи закрито (обвинувачений екс-заступник начальника райуправління Держпродспоживслужби на Кіровоградщині помер).

Решта засуджених – це чиновники середньої і дрібної ланки, а також семеро приватних осіб (пособники і посередники хабарників). Серед них стосовно 206 осіб вироки вже набули чинності, а стосовно 83-х – ще перебувають в апеляційних чи касаційних інстанціях. 4 осіб (згадані вище) вже мають реальні позбавлення волі, 1 особа – відбуває термін обмеження волі, 11 – арешт, 9 – умовні терміни позбавлення волі, ще 177 осіб вже повинні були сплатити штрафи, а 4 осіб остаточно виправдані.

Більше половини усіх 362 засуджених отримали штрафи, в основному від 17 до 25,5 тис грн. 40 осіб були виправдані, 13 – засуджені до арешту, 34 особи засуджені умовно, а 44 – до реального позбавлення волі. Однак при цьому треба зважати на те, що лише 222 вироки набули силу, решта ж 140 – ще ні.

Більшість засуджених вчинили отримання неправомірної вигоди після 1 березня 2014 року, тобто вже після Революції Гідності.

Найбільше вироків стосовно хабарників у 2016 році було винесено у Києві, Львівській, Одеській та Харківській областях (по 22-24 вироки). Найменше – 5 вироків – у Полтавській області.

Детальніше читайте у матеріалі «Хабарі-2016.  Кого посадили і за що?»

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