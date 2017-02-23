Транспортники Садового заплатили 67 мільйонів за 15 автобусів, яких нібито не існувало – прокуратура

Військова прокуратура підозрює службових осіб Львівського комунального автотранспортного підприємства №1 Львівської міської ради у розтраті 67,5 млн грн. бюджетних коштів під час виконання угоди з ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» щодо поставок автобусів.

Про це свідчить ухвала Шевченківського райсуду м. Львова від 17 лютого, куди слідчі відділу військової прокуратури Західного регіону України СВ прокуратури Львівського гарнізону звернулися з клопотанням в рамках кримінального провадження № 42017140400000015 від 15.02.2017.

У 2016 році АТП № 1 замовило СП «Електронтранс» 55 автобусів по 4,82 кожен на загальну суму 264,18 млн грн. За інформацією слідства, комунальне підприємство повинно було отримати перші 25 автобусів до кінця січня 2017 року.

За даними СБУ, у січні АТП на підставі акту прийому-передачі заплатило «Електронтрансу» близько 67,5 млн. грн. нібито за поставку 25 автобусів. Однак, фірма поставила лише 10 транспортних засобів, а решту 15 автобусів «Електронтранс» не виготовив і відповідно не поставив.

В той же час, службовці АТП № 1 на підставі технічних паспортів та акту прийому-передачі автобусів, до яких внесли неправдиві відомості щодо їх поставки та готовності до експлуатації, зареєстрували 25 автобусів в Регіональному сервісному центрі МВС у Львівській області.

Згідно з реєстром МВС, повідомляють “Наші гроші.Львів”, 27 січня АТП №1 стало власником 10 автобусів Електрон-A18501 2016 року випуску. 1 лютого зареєстрували право власності ще на 15 таких же автобусів: 10 штук — 2016 року випуску, 5 штук — 2017 року випуску.

Суд надав слідчим військової прокуратури доступ до документів ДП «Львівстандартметрологія» щодо висновків та сертифікатів якості на автобуси, які нібито поставлені, Регіонального сервісного центру МВС щодо реєстрації та постановки на облік 25 автобусів у 2016-2017 роках, управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради щодо конкурсного комітету автомобільних перевізників на автобусних маршрутах, а також ЛК АТП № 1.

Водночас у Львівській міськраді стверджують, що АТП №1 отримало в січні всі 25 автобусів, проте частину з них пізніше повернули виробнику для виправлення виявлених недоліків, пише ZAXID.NET. Зараз на території АТП №1, за даними львівської мерії, перебуває 15 нових «Електронів».

Кінцевим бенефіціаром «СУНП «Електронтранс», створеного в 2011 році, значиться львів’янин Юрій Бубес. Його засновниками є ТОВ «Автотехнопроект» (10%), ПАТ «Концерн-Електрон» (64%) та німецьке підприємницьке товариство «Транстек Ф&Е» (26%).

30,6% акцій ПАТ «Концерн-Електрон» належать його керівникам. Зокрема, найбільші частки мають голова правління Юрій Бубес – 5,8%, голова наглядової ради Віктор Рибинок – 4,8%, заступник голови наглядової ради Сергій Медведєв – 5,1%, член наглядової ради Олег Руденко – 2,2%.

Засновниками ТОВ «Автотехнопроект» є Іван Войчишин, Олег Дзядик, Микола Півоварчук, Василь Сидь та Юрій Цетнар.

У 2013 році СП «Електронтранс» зірвало терміни поставки нового львівського трамваю за 12 млн грн.

За даними «ВДЗ», у 2012-2016 роках фірма виграла тендерів на загальну суму 574,42 млн грн.

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