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«Прокладка» Журила-Дробота виграла у Злочевського 63 мільйони за газ для «ОГХК»

23 Лютого 2017

Філія «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» 20 лютого за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Енерджі Трейд Груп» про постачання природного газу на 62,84 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили 7,10 млн кубометрів газу по 8 850 грн. за тисячу кубометрів.

Це на 13% дешевше від лютневого тарифу «Нафтогазу», який становить 10 141 грн. за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, у 2016 році «Енерджі Трейд Груп» теж було постачальником газу для комбінату на 45,38 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» екс-міністра екології Миколи Злочевського.

ТОВ «Ластер Плюс» Олександра Опанасюка відхилили через відсутність інформації про посади, освіту і досвід працівників, антикорупційної програми та уповноваженого з неї.

ТОВ «Укргазпродакшн» Віталія Катраги не допустили до аукціону, бо фірма подала довідку про відсутність ліцензії НКРЕКП на постачання газу за нерегульованим тарифом замість довільної довідки про її наявність. Вимагаючи ліцензію, замовник посилався на закони «Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Про ринок природного газу». Водночас якийсь потенційний учасник у вимогах до замовника доводив, що вид ліцензійної діяльності «постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом» було скасовано, а отже, видані раніше ліцензії є недійсними, а НКРЕКП втратила повноваження ліцензіара. Натомість порядок видачі ліцензій на новий вид ліцензійної діяльності «постачання природного газу» не встановлено діючим законодавством, а ліцензійні умови офіційно не оприлюднені.

«Енерджі трейд груп» через ланцюжок пов’язана із Русланом Журилом – керівником ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», який раніше був заступником директора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Після призначення Журила до ОГХК вона стала найбільшим постачальником держкомпанії.

Газова фірма також пов’язана із екс-директором СхідГЗК Сергія Дробота. У 2014 році він отримав підвищення і став гендиректором ДК «Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК.

«Енерджі трейд груп» виграє державні тендери з 2009 року й відтоді отримала підрядів на 1,69 млрд грн., майже всі – у СхідГЗК Дробота-Журала та ОГХК Журила.

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