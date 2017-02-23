Поліція шукає, куди ділися 5 мільйонів, виділених німцями на київські дитсадки для переселенців з АТО

Поліція підозрює службових осіб Міністерства соціальної політики та Українського фонду соціальних інвестицій у привласненні та розтраті коштів Міністерства економічного співробітництва та розвитку Федеративної республіки Німеччини, виділених на відновлення соціальної інфраструктури, в тому числі у Дніпровському районі міста Києва.

Про це повідомляє «Перша інстанція» з посиланням на ухвалу Дніпровського суду Києва від 8 лютого 2017 року.

За даними слідства, з 2015 року в Україні реалізується спільний проект між Кабміном, Українським фондом соціальних інвестицій та німецьким банком розвитку KfW під назвою «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури».

Проект спрямований на відновлення житлових будинків, установ медичного обслуговування, шкіл і дитячих садів для переселенців з окупованих і небезпечних районів проведення АТО. Термін реалізації проекту – з 1 січня 2015 року по 30 листопада 2018 року.

У 2015 році в рамках реалізації проекту Український фонд соціальних інвестицій (УФСІ) та Київська міськрада уклали угоду про співпрацю. Фонд гарантував в 2015-2018 років профінансувати на 100% будівельні роботи об’єктів мережі дошкільних навчальних закладів на загальну суму 70 млн грн.

Згідно з інформацією СБУ, в травні 2016 року УФСІ відзвітував Німецькому банку розвитку KfW на загальну суму 12,3 млн грн., а фактично використав 7,5 млн грн.

Крім того, правоохоронці підозрюють, що підрядники вели ремонтно-будівельні роботи на об’єктах без дотримання затверджених мінімальних вимог до технічних характеристик будівельних матеріалів і обладнання.

Суд задовольнив клопотання слідчих Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, які розслідують кримінальне провадження № 12016100040007673 від 01.06.2016, про доступ до оригіналів документів, на підставі яких Українським фондом соціальних інвестицій були перераховані гроші підрядниками на ремонтно-будівельні роботи в дитсадках Києва.

Від «Наших грошей»:

На сайті Українського фонду соціальних інвестицій зазначається, що у листопаді 2016 року він замовляв послуги з енергоаудиту та енергозбереження дитячих садків м. Києва у ФОП Євтухов В.Я. та ФОП Цукорник С.В. На сайті не вказані суми замовлень.

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