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НАБУ розслідує надання нібито Насіровим розстрочки зі сплати мільярдної ренти фірмам Онищенка

23 Лютого 2017

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ «Укргазвидобування» на суму 740,07 млн грн.

Про це стало відомо з ухвал Солом’янського районного суду м. Києва, куди НАБУ зверталося в рамках кримінального провадження № 52015000000000002 від 04.12.2015р.

Слідчі підозрюють, що злочинна  діяльність групи Онищенка маскувалася за допомогою того, що фірми не платили ренту до державного бюджету. А за рахунок цього частково перераховували гроші на рахунки «Укргазвидобування» під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності. Саме для цього була отримана розстрочка за рішенням Державної фіскальної служби України.

Мова йде про ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які за договорами про спільну діяльність в 2013-2016 роках реалізували газ по заниженим цінам пов’язаним з ними фірмам.

Раніше НАБУ стверджувало, що через фіктивні підприємства угрупування Онищенка вивело з «Укргазвидобування» 1,6 млрд грн. Ще 1,3 млрд бюджет втратив через відстрочку зі сплати ренти.

За даними нардепа Тетяни Чорновол, наказ про надання фірмам Онищенка підписав особисто голова ДФС Роман Насіров. На той момент борг перед бюджетом складав 1 млрд грн. Після того він зріс вдвічі, стверджує Чорновол, Насіров підписав чергову розстрочку слати податків. З судового реєстр відомо, що «Надра Геоцентр» мало розстрочку по сплаті ренти за видобуток газ уз 1 січня 2015 року по кінець березня 2016 року. Податківці в суді повідомили, що документи про ці податкові пільги у них вилучені детективами НАБУ.

Сам Роман Насіров раніше в ЗМІ заявив,  що не пам’ятає обставин, при яких підписував документи про пільги фірмам біглого нардепа. Голова ДФС стверджує, що протягом осені-весни 2015-2016 років багато підприємств цієї галузі отримали розстрочку під 36% річних, яка передбачені Податковим кодексом.

«Я в день підписую 800-900 документів, іноді більше 1000 … Я намагаюся пам’ятати все, але кожен підписаний документ або розстрочку, конкретні терміни і цифри не так-то легко прокоментувати», – заявляв Насіров.

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