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АМКУ змусив державного монополіста ушестеро знизити ціну за зберігання трудових книжок працівників консульств

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Антимонопольний комітет України 13 грудня оштрафував дирекцію «Інпредкадри» ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» за зловживання монопольним становищем на ринку ведення та зберігання трудових книжок працівників іноземних представництв у Києві на 471 тис грн., який вона сплатила 21 лютого. Про це повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

Дирекція «Інпредкадри» є монополістом із платного ведення і зберігання трудових книжок працівників іноземних представництв, міжнародних організацій та інших прирівняних до них іноземців на території України. Іноземні представництва у Києві не мають права вибору, споживати ці послуги чи ні, та у кого їх купувати.

Комітет розпочав дослідження цієї ситуації за запитом представництва «Tucana Engineering, LLC» від вересня 2014 року. У січні 2016 року АМКУ рекомендував Мінсоцполітики визначити механізм надання вказаних послуг на конкурентних засадах із встановленням контролю та відповідальності, а також визначити їхню платність або безоплатність. Крім того, радили дозволити зберігати трудові книжки самим іноземним представництвам чи працівникам. Міністерство не виконало рекомендації, тож АМКУ звернувся до Кабміну.

Дирекції «Інпредкадри» рекомендували знизити необґрунтовано завищену вартість послуг і передбачити можливість оплати лише фактично отриманих складових комплексних послуг. Однак вона не виконала цих настанов, тому в серпні 2016 року відносно неї відкрили справу.

На момент прийняття рішення про зловживання монополією порушення було припинено.

За даними АМКУ, від початку дослідження вартість послуг знизилась на 84,4%. У 2013 році вона складала $396 за книжку/співробітника, у вересні 2016 року – $126, у листопаді 2016 року – $61,8.

Загальні доходи держпідприємства від зберігання книжок становили від 2 до 6 млн грн. на рік.

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