Турки відремонтують президентський Airbus за мільйон доларів

Державне авіаційне підприємство «Україна» Державного управління справами 20 лютого за результатами тендеру уклало угоду з компанією «MRO Teknik Servis San ve Tic A.S. JSC» (Туреччина) про послуги технічного обслуговування у 2017 році на $1,05 млн, або 28,41 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Для літака А319-115 (UR-ABA) замовили виконання базового техобслуговування, директив льотної придатності, сервісних бюлетенів, відновлювального ремонту, заміни запчастин та усунення невідповідностей на базі підрядника.

Різні роботи з усунення невідповідностей коштують $50-120 за годину, причому найдорожчими є роботи техніка щодо неруйнівного контролю.

Закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер відмінили торік у жовтні, відхиливши через претензії до документів обидві пропозиції – «Associated Air Center L.P.» (США) і «FL Technics» (Литва).

Нині єдиним допущеним конкурентам була згадана американська фірма «Associated Air Center L.P.» з вищою на три відсотка ціною.

Натомість фірму «FL Technics» з литовського холдингу «Avia Solutions Group» не допустили до аукціону, бо вона подала один договір ТО та один перелік з ТО літаків А318/319/320/321 з VIP-салонами замість необхідних трьох. Крім того, не вистачало документів про несудимість і державну реєстрацію, листа-гарантії про відсутність підстав для відмови в участі, а також довільного листа про відповідність пропонованих послуг вимогам тендеру.

Турецька фірма «MRO Teknik Servis Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi» зареєстрована на території аеропорту ім. Сабіни Гекчен у Стамбулі. У 2016 році ДАП «Україна» вже замовляла їй послуги з ремонту літака UR-ABA на загальну суму $544 тис.

Нагадаємо, нещодавно ДАП «Україна» застрахувала це повітряне судно на 1,06 млрд грн.

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