Під прикриттям «Роттердам+» НКРЕКП вручну встановлює тарифи, від яких виграє Ахметов та тримачі його облігацій

Динаміка формування цін на вугілля за новою формулою «Роттердам+» і динаміка цін на електроенергію теплоелектростанцій відрізняються. Це свідчить про продовження формування тарифів в «ручному режимі» .

Про це пише Сергій Головньов в «Бізнес. Цензорі».

Паливна складова в тарифі для теплової генерації складає біля 80%. Самі від вартості вугілля залежить розмір тарифу електроенергії теплових електростанцій. Офіційно щоб зробити прозорим механізм формування тарифів, минулої весни НКРЕКП ввело Порядок формування прогнозної гуртової ціни електричної енергії. Для розрахунку ціни вугілля було взято було взято європейську біржу, яка враховує ціну вугілля газових марок в портах Амстердам–Роттердам–Антверпен з урахуванням його доставки в Україну (індекс API2).

Але динаміка формування ціни на вугілля за новою формулою і динаміка зміни тарифу ТЕС різняться – останній півроку зростав. Навіть якби він зараз впав, тариф на електроенергію залишився б високим – в нього закладається середній показник за 12 місяців.

Якби тариф для ТЕС формувався по формулі «Роттердам+», крива його зростання повторяла б динаміку цін на вугілля.

Як помітно, останні місяці минулого року тариф для ТЕС був піковим. А в січні регулятор його різко – на третину, знизив. Раніше голова НКРЕКП Дмитро Вовк пояснював високий тариф ТЕС зниженням вироблення електроенергії атомними станціями. Але цифри роботи атомної галузі спростовують це твердження.

Графік показує, що АЕС дійсно менше виробляли енергії літом 2016 року. Але вже на середину осені вони досягли позначки в 7 млрд кВт/г і більше не знижували її. І саме в цей час тариф для ТЕС різко виріс – с 1260 до 1700 грн за МВт/г. Це показує, що Порядок розрахунку ОРЦ не використовується, в регулятор вручну встановлює тарифи.

Нагадаємо, перехід на розрахунки вартості українського вугілля за ціною палива в портах Роттердама-Амстердама-Антверпена з урахуванням його доставки в Україну керівник НКРЕКП Дмитро Вовк пояснював бажанням направити додаткові доході від подорожчання вугілля газової марки на імпорт дефіцитної антрацитової групи. Це б позбавило Київ залежності від поставок антрациту з окупованих територій Донбасу.

Найбільше вугілля видобувають шахти «ДТЕК» Ріната Ахметова, ціна на їх вугілля зросла вдвічі від собівартості. Також «ДТЕКівці» є найбільшими виробниками «вугільної» електроенергії (76% теплової генерації країни), набагато менше виробляють державне «Центренерго» та «Донбасенерго», яке пов’язують з Олександром Януковичем. За півроку дії формули ціна електроенергії ТЕС зросла удвічі.

Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU. На чиї гроші проводилась скупка – наразі невідомо.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк. Перед прийняттям формули «Роттердам+» співмешканка Вовка Сільченко купила будинок в селі Іванковичі, вартість якого ріелтори оцінюють у $1,5-2 мільйони. Сусідами Сільченко і Вовка тепер стали екс-міністр палива й енергетики Юрій Бойко та екс-міністр екології Микола Злочевський.

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