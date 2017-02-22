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Армія купила надкоштовного мазуту за 3 мільйони

22 Лютого 2017

Квартирно-експлуатаційний відділ м. Кіровоград (військова частина А0981, м. Кропивницький) Міністерства оборони України 14 лютого за результатами тендеру замовив ТОВ «Джелері» паливного мазуту на 3,29 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 28 лютого автотранспортом поставлять 340 т малосірчистого мазуту М100 по 9 686 грн. за тонну. Оплата здійснюватиметься протягом 60 банківських днів після поставки.

У відкритих джерелах це паливо можна знайти на третину дешевше – по 6 200 грн./т.

Одеське ДП Український дитячий центр «Молода гвардія» 2 лютого замовило невелику партію такого мазуту по 8 050 грн./т, що на 17% дешевше від нинішнього тендеру. У цьому випадку відстрочка оплати становила календарний місяць.

Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району (смт. Городок Житомирської обл.) в лютому купила його на 13% дешевше – по 8 415 грн./т., у січні – по 8 215 грн./т. Оплата передбачалась протягом 15 банківських днів.

Київська «Джелері» належить Юлії Бондар, яка під прізвищем Горбач раніше керувала ТОВ «Юнайтед Груп».

«Юнайтед Груп» на тендерах, в судах та АМКУ представляв Ян Войніканіс-Мирський, чия юридична практика цього адвоката була пов’язана з обслуговуванням паливних фірм з угрупування постійних постачальників армії, близьких до оточення Юрія Іванющенка.

«Джелері» і «Юнайтед Груп» були серед улюблених паливних постачальників військових частин 1490, 9935 та 1471, коли головним тиловиком ДПСУ був генерал-лейтенант Олег Лантвойт. Торік він отримав за хабарництво 10 років в’язниці із конфіскацією майна, однак зараз його справа перебуває в апеляційній інстанції і генерал досі сидить у СІЗО.

Єдиним конкурентом із вищою на 0,08% ціною було ТОВ «Газтрон Трейд» киянина Владислава Колодяжного і харків’янина Олега Чуйка.

Нагадаємо, у 2015 році інша фірма Колодяжного – ТОВ «Газтрон-Україна» з групи «ITL Group» – продала ПАТ «Центренерго» мазуту на 111,08 млн грн. значно дорожче від тодішніх ринкових цін.

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