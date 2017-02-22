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АМКУ з подачі антикорупціонерів оштрафував «рідні» фірми на 1,2 мільйона за змову на тендері «Укртрансгазу»

22 Лютого 2017

Антимонопольний комітет України 27 грудня визнав ТОВ «Укргеоекологія» і ТОВ НПП «Укргазгеоавтоматика» винними у змові на тендері ПАТ «Укртрансгаз» і наклав на них загальний штраф 1,18 млн грн. Про це повідомив «Центр протидії корупції», який з допомогою народного депутата Сергія Лещенка оскаржував результати цих торгів.

У квітні 2015 р. «Укргеоекологія» з Харкова виграла тендер «Укртрансгазу» щодо проведення газогеохімічних і гідрогеологічних досліджень на підземних газосховищах за 7,08 млн грн.

Удвічі дешевшу пропозицію Східного державного регіонального геологічного підприємства (Держслужба геології та надр) відхилили за неповний пакет документів.

Єдиним допущеним конкурентом стала харківська «Укргазгеоавтоматика», відокремлений підрозділ якої має ідентичну до переможця назву «Укргеоекологія». Незмінним директором цієї філії вже 12 років є Валерій Ріяко – перший директор переможця тендеру «Укргеоекологія» від заснування в 2005 р. до 2007 р.

У рішенні АМКУ сказано, що нинішній директор фірми-переможця «Укргеоекологія» Павло Федосєєв до лютого 2011 р. був заступником директора з геології  «Укргазгеоавтоматики». Низка інших працівників переможця теж раніше працювали в конкурента. Крім того, ці фірми використовують лабораторію за однієї адресою по вул. Москалівська (Жовтневої Революції), 93, а їхні будівельні ліцензії були видані за довіреностями одній особі – А.О. Бігма. Також антимонопольники помітили синхронність у підготовці пропозицій і схожість в оформленні документів.

Відтак АМКУ визнав, що «Укргеоекологія» і «Укргазгеоавтоматика» вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів. Першу фірму оштрафовано на 304 тис грн., а другу – на 876 тис грн.

При цьому раніше перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів повідомив, що у травні за рішенням ревізійної комісії «Укртрансгазу» та наказом «Нафтогазу» була проведена спеціальна перевірка окремих питань фінансово-господарської діяльності замовника. Вона не встановила порушень законодавства у сфері державних закупівель.

Зараз «Укргеоекологія» належить уже не Віктору Козіну, а Ларисі Спиці та директору Павлу Федосєєву. Останній у 2015 р. балотувався у Харківську міськраду від партії «ДемАльянс».

Засновником «Укргазгеоавтоматики» лишається її керівник Євген Іванов.

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