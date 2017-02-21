Звичайний непотизм: Вищий адмінсуд

Суддя ВСУ Родичі, які у 2011-2015 роках займали посади визначені п.2 ч.2 ст.61 закону «Про судоустрій і статус суддів».

Блажівська Наталія Євгенівна Чоловік Ткаченко Сергій Валерійович з 2011 директор правового департаменту консорціуму «Індустріальна група», з 2012 року – корпорації «Індустріальна спілка Донбасу» Сергія Тарути. Батько Блажівський Євген Миколайович у 2011-2012 рока був заступником Генпрокурора. Сестра Блажівська Оксана Євгенівна з 2011 року суддя Госпсуду Києва. Двоюрідний брат Блажівський Юрій Осипович у 2012-2013 роках був начальником управління у Дрогобицькій ОДПІ ГУ Мінсдоху Львівської області. Брат чоловіка Ткаченко Костянтин Валерійович з 2011 року адвокат ТОВ «Юридична компанія «Статус». Дружина брата чоловіка Ткаченко (Чух) Олена Юріївна у 2012-2013 була помічником судді Окружного адмінсуду Києва, у 2013-2014 – спеціаліст Вищого госпсуду, з 2014 року – помічник судді Вищого адмінсуду.

Борисенко Ірина Вікторівна Мачуха Ступак Віра Павлівна була адвокатом «Подольської юридичної консультації»

Бухтіярова Ірина Олександрівна Син Бухтіяров Олександр Сергійович до 2015 року був помічником судді Апеляційного госпсуду Києва. Двоюрідний брат Половінкін Борис Олександрович до 2015 року був суддею Апеляційного суду Донецької області.

Бившева Людмила Іванівна Чоловік Бившев Сергій Вікторович адвокат і директор ТОВ «Юніком юрсервіс»

Веденяпін Олександр Андрійович –

Вербицька Олеся Володимирівна –

Весельська Тетяна Федорівна –

Винокуров Костянтин Сергійович Батько Винокуров Сергій Маркіянович у 2010-2013 роках був суддею Конституційного суду. Потім рік був членом Вищої ради юстиції.

Загородній Анатолій Федорович Син Загородній Андрій Анатолійович з 2013 року секретар судового засідання Вищого адмінсуду.

Заїка Микола Миколайович –

Донець Олександр Євгенович Дружина Переясловська Юлія Анатоліївна у 2013 році була помічником голови Вищої Ради юстиції, відтоді провідний спеціаліст секретаріату ВРЮ.

Єрьомін Анатолій Васильович Дочка Єрьоміна Вікторія Анатоліївна до 2015 року була помічником судді Київського районного суду Одеси.

Голяшкін Олег Володимирович Дружина Голяшкіна Олена Анатоліївна у 2015 році була секретарем судового засідання Вищого адмінсуду.

Головчук Світлана Володимирівна –

Голубєва Галина Кирилівна Чоловік Голубєв Геннадій Вікторович з 1999 року адвокат ТОВ «Імідж сервіс» (Вінниця). Син Голубєв Віктор Геннадійович з 2013 року помічник судді Вищого адмінсуду. До того був у спеціалістом у Київському апеляційному адмінсуді. Зять Кобан Віктор Ігорович з 2012 року помічник судді Вищого адмінсуду. До того був помічником у Київському апеляційному адмінсуді. Племінниця чоловіка Поліщук Ірина Миколаївна з 2009 року суддя Вінницького окружного адмінсуду. Племінниця чоловіка Поліщук Тетяна Миколаївна з 2008 року була помічником судді Вінницького окружного адмінсуду.

Гончар Любов Ярославівна Донька Швець Анастасія Юріївна у 2014 році була державним нотаріусом, з 2015 року – приватний нотаріус у Києві. Сестра Бойко Оксана Ярославівна у 2009-2013 роках була суддею Чернігівського окружного адмінсуду. Відтоді суддя Одеського окружного адмінсуду.

Горбатюк Сергій Андрійович Племінник Салюк Петро Іванович з 2009 року був суддею Хмельницького окружного адмінсуду. Дочка Посунько Юлія Сергіївна з 2013 року помічник судді Вищого адмінсуду. Син Горбатюк Віталій Сергійович з 2013 року старший консультант Вищого адмінсуду.

Іваненко Яна Леонідівна –

Калашнікова Олена Володимирівна Сестра Мягка (Мозгирьова) Тетяна Іванівна до 2014 року була головним спеціалістом відділу кадрів Конституційного суду.

Кобилянський Микола Генріхович Син Кобилянський Костянтин Миколайович у 2010 році був помічником судді Київського апеляційного адмінсуду, у 2011-2012 роках помічник судді Вищого адмінсуду. У 2012 році став суддею Господарського суду Дніпропетровської області. З 2012 року суддя Окружного адмінсуду Києва. Син Кобилянський Олександр Миколайович у 2013 році був прокурором прокуратури Шевченківського району Києва, у 2013-2015 роках прокурор прокуратури Подольського району Києва. З 2015 року заступник керівника Київської місцевої прокуратури №7. Невістка Клочкова Наталія Вікторівна з 2010 року суддя Окружного адмінсуду Києва. Брат дружини Безпалюк Олександр Леонідович у 2011 році був прокурором Генпрокуратури, з 2013 року прокурор прокуратури Вінниці. Племінник дружини Безпалюк Андрій Олександрович з 2013 року є прокурором прокуратури Вінниці. Племінник дружини Метельський Віктор Валентинович з 2011 інспектор ДАІ Житомирського району. Племінниця дружини Щавінська Світлана Валентинівна у 2009-2011 роках була помічником судді Госпсуду Житомирської області. З 2011 року секретар судового засідання та спеціаліст Вищого адмінсуду. Племінник дружини Сліпченко Андрій Григорович у 2013-2015 роках був зам начальника відділу інформтехнологій Вищого адмінсуду. З вересня 2014 по лютий 2016 приймав участь у АТО (Донецька область).

Кравцов Олег Вікторович Племінник Кравцов Віктор Ігорович з 2015 року заступник керівника прокуратури №1 Харківської області. Брат дружини Асташкін Євген Олександрович з 2012 року прокурор прокуратури Києва.

Маринчак Нінель Євгенівна –

Маслій Володимир Іванович Син Маслій Ігор Володимирович з 2011 року суддя Господарського суду Вінницької області.

Масло Інна Валентинівна –

Мойсюк Микола Іванович –

Мороз Лариса Леонтіївна –

Мороз Валентин Федорович Дружина Руденко Валентина Анатоліївна у 2009-2012 роках була суддею Дніпропетровського апеляційного адмінсуду. З 2012 року суддя Київського апеляційного госпсуду.

Нечитайло Олександр Миколайович Колишня дружина Нечитайло Інна Вацлавівна з 2007 року приватний нотаріус.

Олексієнко Микола Миколайович Донька Олексієнко Яна Миколаївна з 2014 року спеціаліст Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Олендер Ігор Ярославович Двоюрідний брат Мельник Олександр Іванович з 2006 року міліціонер-водій батальйону судової міліції «Грифон» УМВС Хмельницької області. Невістка дружини Солодка Олена Маркіянівна з 2012 науковий співробітник Національної академії СБУ.

Острови Сергій Ернестович –

Пасічник Світлана Сергіївна –

Приходько Ірина Віталіївна Сестра Карпушова Олена Віталіївна з 2010 року суддя Донецького апеляційного адмінсуду, з 2014 року суддя Київського апеляційного адмінсуду. Племінниця Карпушова Катерина Геннадіївна до 2015 року була помічником судді Донецького апеляційного адмінсуду, відтоді працює в апараті Київського апеляційного адмінсуду. Дочка Войкова Владлена Валеріївна у 2010-2012 працювала в апараті Калініського райсуду Донецька, відтоді помічник судді Госпсуду Донецької області.

Рецебуринський Юрій Йосипович Дочка Рецебуринська Вероніка Юріївна з 2014 року помічник судді Господарського суду Києва.

Штульман Ігор Володимирович Син Штульман Володимир Ігорович з 2012 року помічник судді Подольського райсуду Києва.

Швед Едуард Юрійович Дружина Швед Олена Іванівна з 2013 року працює начальником відділу в Департаменті здоров’я КМДА. Нерідний син Швед Владислав Сергійович з 2013 року є секретарем судового засідання в Окружному адмінсуді Києва.

Швець Віктор Володимирович –

Шипуліна Тетяна Михайлівна Дочка Бак Віра Ігорівна з 2008 року адвокат, само зайнята особа. Мати Шипуліна Поліна Василівна до смерті у 2015 році була адвокатом Чернігівської колегії адвокатів.

Смокович Михайло Іванович Замголови ВАСУ Дружина Смокович Юлія Петрівна з 2008 року старший прокурор Генпрокуратури, а тепер ще й начальник відділу. Сестра Смокович Віра Іванівна з 2007 року помічник судді, а з 2012 року суддя Волинського окружного адмінсуду. Племінник Смокович Михайло Васильович у 2009-2016 роках був помічником судді Харківського апеляційного адмінсуду, нині суддя Оріхівського райсуду Запорізької області. Двоюрідний брат Клубук Василь Олександрович у 2010-2015 роках був депутатом Любешівської райради Волинської області від ПР, вчитель. Двоюрідний брат Смокович Валерій Семенович у тих же роках був депутатом Великокурінської сільради Любешівського району від Народної партії, підприємець. Двоюрідний брат Хомич Микола Григорович з 2010 року депутат Любешівського-Волянської сільради, безпартійний пенсіонер. Двоюрідна сестра Бартошик (Хомич) Світлана Григорівна у 2010-2015 роках була депутатом Седлищенської сільради Любешівського району від «Сильної України», замдиректора школи. Двоюрідний брат дружини Гапончук Віктор Васильович з 2010 року суддя Апеляційного суду Волинської області. Двоюрідний брат дружини Квач Андрій Степанович у 2010-2015 роках був депутатом Ківецівської райради Волинської області (БЮТ), директор школи.

Сорока Микола Олексійович Дружина Сорока Віолетта Миколаївна з 2016 року працює в спеціалістом Вищого адмінсуду.

Стародуб Олександр Павлович Племінниця Горбань Мар’яна Юріївна з 2013 року помічник судді Госпсуду Львівської області. Двоюрідний брат Пасічнюк Руслан Вікторович у 2011-2014 роках працював у експертно-криміналістичному центрі при УМВС на Львівській залізниці. Двоюрідний брат дружини з 2002 року старший дільничний інспектор Личаківського райвідділу ГУНП у Львівській області.

Степанко Олександр Іванович Брат дружини Ященко Олег Іванович у 2010-2015 роках був депутатом Варвинської райради Чернігівської області від БПП, підприємець. Сестра дружини Джеренова Тетяна Іванівна у 2010-2015 роках була депутатом Варвинської сільради, безпартійна.

Стрілець Тетяна Геннадіївна Сестра Лук’янець Ірина Геннадіївна до 2016 року була адвокатом у Полтавській області. Племінниця Цирфа Тетяна Володимирівна з 2013 року прокурор прокуратури Полтавської області.

Цвіркун Юрій Іванович Двоюрідний брат Ткаченко Юрій Миколайович є тюремником – начальник Бобринецького РВ КВІ УДПтС в Кіровоградській області. Двоюрідний брат Костенко Олександр Володимирович у 2010-2013 роках був співробітником УСБУ в Одеській області, потім в Івано-Франківському УСБУ і нині в ГУСБУ Києва та Київської області. Двоюрідна сестра Усата Оксана Віталіївна з 2015 року депутат Бобринецької міськради від Радикальної партії Ляшка, пенсіонер, Голова ГО Червоного Хреста України.

Черпак Юрій Кононович Пасинок Іванов Денис Олександрович у 2015 році був секретарем судового засідання Вищого адмінсуду.

Черпіцька Людмила Тимофіївна Чоловік Черпіцький Олег Зенович був до 2012 року нардепом.