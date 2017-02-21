Звичайний непотизм: Вищий адмінсуд

21 Лютого 2017
Лише у 13 з 48 декларацій суддів ВАСУ не було пов’язаних родичів.
Топ-судді України оприлюднили декларації родинних зв’язків на сайті Вищої кваліфкомісії суддів України. Чверть поставили прочерки, а решта 35 суддів мають рідню у споріднених сферах (суди, прокуратури, правоохоронні органи, адвокатура, нотаріат, депутати), або взагалі працюють у тому ж суді.
Наприклад, дружина брата чоловіка Блажівської, син і зять Голубєвої, донька і син Горбатюка є помічниками суддів ВАСУ, син Загороднього, дружина Голяшкіна, пасинок Черпака – секретарі засідання, племінник і племінниця дружини Кобилянського, дружина Сороки працюють у секретаріаті ВАСУ.
Найбільші династії мають судді:
|Суддя ВСУ
|Родичі, які у 2011-2015 роках займали посади визначені п.2 ч.2 ст.61 закону «Про судоустрій і статус суддів».
|Блажівська Наталія Євгенівна
|Чоловік Ткаченко Сергій Валерійович з 2011 директор правового департаменту консорціуму «Індустріальна група», з 2012 року – корпорації «Індустріальна спілка Донбасу» Сергія Тарути.
Батько Блажівський Євген Миколайович у 2011-2012 рока був заступником Генпрокурора.
Сестра Блажівська Оксана Євгенівна з 2011 року суддя Госпсуду Києва.
Двоюрідний брат Блажівський Юрій Осипович у 2012-2013 роках був начальником управління у Дрогобицькій ОДПІ ГУ Мінсдоху Львівської області.
Брат чоловіка Ткаченко Костянтин Валерійович з 2011 року адвокат ТОВ «Юридична компанія «Статус».
Дружина брата чоловіка Ткаченко (Чух) Олена Юріївна у 2012-2013 була помічником судді Окружного адмінсуду Києва, у 2013-2014 – спеціаліст Вищого госпсуду, з 2014 року – помічник судді Вищого адмінсуду.
|Борисенко Ірина Вікторівна
|Мачуха Ступак Віра Павлівна була адвокатом «Подольської юридичної консультації»
|Бухтіярова Ірина Олександрівна
|Син Бухтіяров Олександр Сергійович до 2015 року був помічником судді Апеляційного госпсуду Києва.
Двоюрідний брат Половінкін Борис Олександрович до 2015 року був суддею Апеляційного суду Донецької області.
|Бившева Людмила Іванівна
|Чоловік Бившев Сергій Вікторович адвокат і директор ТОВ «Юніком юрсервіс»
|Веденяпін Олександр Андрійович
|–
|Вербицька Олеся Володимирівна
|–
|Весельська Тетяна Федорівна
|–
|Винокуров Костянтин Сергійович
|Батько Винокуров Сергій Маркіянович у 2010-2013 роках був суддею Конституційного суду. Потім рік був членом Вищої ради юстиції.
|Загородній Анатолій Федорович
|Син Загородній Андрій Анатолійович з 2013 року секретар судового засідання Вищого адмінсуду.
|Заїка Микола Миколайович
|–
|Донець Олександр Євгенович
|Дружина Переясловська Юлія Анатоліївна у 2013 році була помічником голови Вищої Ради юстиції, відтоді провідний спеціаліст секретаріату ВРЮ.
|Єрьомін Анатолій Васильович
|Дочка Єрьоміна Вікторія Анатоліївна до 2015 року була помічником судді Київського районного суду Одеси.
|Голяшкін Олег Володимирович
|Дружина Голяшкіна Олена Анатоліївна у 2015 році була секретарем судового засідання Вищого адмінсуду.
|Головчук Світлана Володимирівна
|–
|Голубєва Галина Кирилівна
|Чоловік Голубєв Геннадій Вікторович з 1999 року адвокат ТОВ «Імідж сервіс» (Вінниця).
Син Голубєв Віктор Геннадійович з 2013 року помічник судді Вищого адмінсуду. До того був у спеціалістом у Київському апеляційному адмінсуді.
Зять Кобан Віктор Ігорович з 2012 року помічник судді Вищого адмінсуду. До того був помічником у Київському апеляційному адмінсуді.
Племінниця чоловіка Поліщук Ірина Миколаївна з 2009 року суддя Вінницького окружного адмінсуду.
Племінниця чоловіка Поліщук Тетяна Миколаївна з 2008 року була помічником судді Вінницького окружного адмінсуду.
|Гончар Любов Ярославівна
|Донька Швець Анастасія Юріївна у 2014 році була державним нотаріусом, з 2015 року – приватний нотаріус у Києві.
Сестра Бойко Оксана Ярославівна у 2009-2013 роках була суддею Чернігівського окружного адмінсуду. Відтоді суддя Одеського окружного адмінсуду.
|Горбатюк Сергій Андрійович
|Племінник Салюк Петро Іванович з 2009 року був суддею Хмельницького окружного адмінсуду.
Дочка Посунько Юлія Сергіївна з 2013 року помічник судді Вищого адмінсуду.
Син Горбатюк Віталій Сергійович з 2013 року старший консультант Вищого адмінсуду.
|Іваненко Яна Леонідівна
|–
|Калашнікова Олена Володимирівна
|Сестра Мягка (Мозгирьова) Тетяна Іванівна до 2014 року була головним спеціалістом відділу кадрів Конституційного суду.
|Кобилянський Микола Генріхович
|Син Кобилянський Костянтин Миколайович у 2010 році був помічником судді Київського апеляційного адмінсуду, у 2011-2012 роках помічник судді Вищого адмінсуду. У 2012 році став суддею Господарського суду Дніпропетровської області. З 2012 року суддя Окружного адмінсуду Києва.
Син Кобилянський Олександр Миколайович у 2013 році був прокурором прокуратури Шевченківського району Києва, у 2013-2015 роках прокурор прокуратури Подольського району Києва. З 2015 року заступник керівника Київської місцевої прокуратури №7.
Невістка Клочкова Наталія Вікторівна з 2010 року суддя Окружного адмінсуду Києва.
Брат дружини Безпалюк Олександр Леонідович у 2011 році був прокурором Генпрокуратури, з 2013 року прокурор прокуратури Вінниці.
Племінник дружини Безпалюк Андрій Олександрович з 2013 року є прокурором прокуратури Вінниці.
Племінник дружини Метельський Віктор Валентинович з 2011 інспектор ДАІ Житомирського району.
Племінниця дружини Щавінська Світлана Валентинівна у 2009-2011 роках була помічником судді Госпсуду Житомирської області. З 2011 року секретар судового засідання та спеціаліст Вищого адмінсуду.
Племінник дружини Сліпченко Андрій Григорович у 2013-2015 роках був зам начальника відділу інформтехнологій Вищого адмінсуду. З вересня 2014 по лютий 2016 приймав участь у АТО (Донецька область).
|Кравцов Олег Вікторович
|Племінник Кравцов Віктор Ігорович з 2015 року заступник керівника прокуратури №1 Харківської області.
Брат дружини Асташкін Євген Олександрович з 2012 року прокурор прокуратури Києва.
|Маринчак Нінель Євгенівна
|–
|Маслій Володимир Іванович
|Син Маслій Ігор Володимирович з 2011 року суддя Господарського суду Вінницької області.
|Масло Інна Валентинівна
|–
|Мойсюк Микола Іванович
|–
|Мороз Лариса Леонтіївна
|–
|Мороз Валентин Федорович
|Дружина Руденко Валентина Анатоліївна у 2009-2012 роках була суддею Дніпропетровського апеляційного адмінсуду. З 2012 року суддя Київського апеляційного госпсуду.
|Нечитайло Олександр Миколайович
|Колишня дружина Нечитайло Інна Вацлавівна з 2007 року приватний нотаріус.
|Олексієнко Микола Миколайович
|Донька Олексієнко Яна Миколаївна з 2014 року спеціаліст Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
|Олендер Ігор Ярославович
|Двоюрідний брат Мельник Олександр Іванович з 2006 року міліціонер-водій батальйону судової міліції «Грифон» УМВС Хмельницької області.
Невістка дружини Солодка Олена Маркіянівна з 2012 науковий співробітник Національної академії СБУ.
|Острови Сергій Ернестович
|–
|Пасічник Світлана Сергіївна
|–
|Приходько Ірина Віталіївна
|Сестра Карпушова Олена Віталіївна з 2010 року суддя Донецького апеляційного адмінсуду, з 2014 року суддя Київського апеляційного адмінсуду.
Племінниця Карпушова Катерина Геннадіївна до 2015 року була помічником судді Донецького апеляційного адмінсуду, відтоді працює в апараті Київського апеляційного адмінсуду.
Дочка Войкова Владлена Валеріївна у 2010-2012 працювала в апараті Калініського райсуду Донецька, відтоді помічник судді Госпсуду Донецької області.
|Рецебуринський Юрій Йосипович
|Дочка Рецебуринська Вероніка Юріївна з 2014 року помічник судді Господарського суду Києва.
|Штульман Ігор Володимирович
|Син Штульман Володимир Ігорович з 2012 року помічник судді Подольського райсуду Києва.
|Швед Едуард Юрійович
|Дружина Швед Олена Іванівна з 2013 року працює начальником відділу в Департаменті здоров’я КМДА.
Нерідний син Швед Владислав Сергійович з 2013 року є секретарем судового засідання в Окружному адмінсуді Києва.
|Швець Віктор Володимирович
|–
|Шипуліна Тетяна Михайлівна
|Дочка Бак Віра Ігорівна з 2008 року адвокат, само зайнята особа.
Мати Шипуліна Поліна Василівна до смерті у 2015 році була адвокатом Чернігівської колегії адвокатів.
|Смокович Михайло Іванович
Замголови ВАСУ
|Дружина Смокович Юлія Петрівна з 2008 року старший прокурор Генпрокуратури, а тепер ще й начальник відділу.
Сестра Смокович Віра Іванівна з 2007 року помічник судді, а з 2012 року суддя Волинського окружного адмінсуду.
Племінник Смокович Михайло Васильович у 2009-2016 роках був помічником судді Харківського апеляційного адмінсуду, нині суддя Оріхівського райсуду Запорізької області.
Двоюрідний брат Клубук Василь Олександрович у 2010-2015 роках був депутатом Любешівської райради Волинської області від ПР, вчитель.
Двоюрідний брат Смокович Валерій Семенович у тих же роках був депутатом Великокурінської сільради Любешівського району від Народної партії, підприємець.
Двоюрідний брат Хомич Микола Григорович з 2010 року депутат Любешівського-Волянської сільради, безпартійний пенсіонер.
Двоюрідна сестра Бартошик (Хомич) Світлана Григорівна у 2010-2015 роках була депутатом Седлищенської сільради Любешівського району від «Сильної України», замдиректора школи.
Двоюрідний брат дружини Гапончук Віктор Васильович з 2010 року суддя Апеляційного суду Волинської області.
Двоюрідний брат дружини Квач Андрій Степанович у 2010-2015 роках був депутатом Ківецівської райради Волинської області (БЮТ), директор школи.
|Сорока Микола Олексійович
|Дружина Сорока Віолетта Миколаївна з 2016 року працює в спеціалістом Вищого адмінсуду.
|Стародуб Олександр Павлович
|Племінниця Горбань Мар’яна Юріївна з 2013 року помічник судді Госпсуду Львівської області.
Двоюрідний брат Пасічнюк Руслан Вікторович у 2011-2014 роках працював у експертно-криміналістичному центрі при УМВС на Львівській залізниці.
Двоюрідний брат дружини з 2002 року старший дільничний інспектор Личаківського райвідділу ГУНП у Львівській області.
|Степанко Олександр Іванович
|Брат дружини Ященко Олег Іванович у 2010-2015 роках був депутатом Варвинської райради Чернігівської області від БПП, підприємець.
Сестра дружини Джеренова Тетяна Іванівна у 2010-2015 роках була депутатом Варвинської сільради, безпартійна.
|Стрілець Тетяна Геннадіївна
|Сестра Лук’янець Ірина Геннадіївна до 2016 року була адвокатом у Полтавській області.
Племінниця Цирфа Тетяна Володимирівна з 2013 року прокурор прокуратури Полтавської області.
|Цвіркун Юрій Іванович
|Двоюрідний брат Ткаченко Юрій Миколайович є тюремником – начальник Бобринецького РВ КВІ УДПтС в Кіровоградській області.
Двоюрідний брат Костенко Олександр Володимирович у 2010-2013 роках був співробітником УСБУ в Одеській області, потім в Івано-Франківському УСБУ і нині в ГУСБУ Києва та Київської області.
Двоюрідна сестра Усата Оксана Віталіївна з 2015 року депутат Бобринецької міськради від Радикальної партії Ляшка, пенсіонер, Голова ГО Червоного Хреста України.
|Черпак Юрій Кононович
|Пасинок Іванов Денис Олександрович у 2015 році був секретарем судового засідання Вищого адмінсуду.
|Черпіцька Людмила Тимофіївна
|Чоловік Черпіцький Олег Зенович був до 2012 року нардепом.
|Юрченко Валентина Петрівна
|–
Юрій Ніколов, «Наші гроші»