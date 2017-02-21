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Відремонтований за 700 тисяч спортмайданчик київської школи визнали травмонебезпечним і заборонили використовувати

21 Лютого 2017

Поліція підозрює посадових осіб управління освіти Солом’янської районної в місті Києві держадміністрації та ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» у розтраті 157 тис грн. бюджетних коштів під час ремонту спортивного майданчика школи №69 по вул. Донецькій. Про це свідчить ухвала Солом’янського районного суду м. Києва від 13 лютого.

За даними слідства, у 2015 році управлінням освіти Солом’янської РДА замовило ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» капітальний ремонт (модернізацію та реконструкцію) спортивного майданчику на загальну суму 700 тис. грн. На підставі актів виконаних робіт управління перерахувало фірмі усю суму.

В результаті обстеження відремонтованого спортмайданчика були встановлені збитки на суму 157 тис грн.

З’ясувалося, що покриття майданчику системи АІБАТАМ 1с виконано не якісно – має неоднорідну структуру та численні «латки». Крім того, товщина покриття складає 5 мм замість проектної 10 мм. В результаті фактична вартість робіт щодо покриття завищена майже вдвічі – на 134 тис грн.

Гімнастичний комплекс УТ118м виконаний не функціонально. Цей рукохід та фітнесстанція 5810 розташовані дуже високо (на висоті 3 та 2,9 метрів відповідно) та травмонебезпечні. Використання двох рукоходів заборонено.

Перевірка також показала, що металеві конструкції в місцях електрозварювання за два місяці експлуатації поіржавіли і потребують додаткового покриття фарбою. Крім того, школа не отримала футзальний м’яч вартістю 1326 грн.

Суд надав слідчим Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, які розслідують кримінальне провадження № 42015100090000195 від 07.12.2015, доступ до угод щодо капітального ремонту спортивного майданчику, укладених між замовником та підрядником, а також між ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» та ТОВ «МТК «Інтера».

Засновниками фірми «Дитячі та спортивні майданчики» є Олексій Лебедько, уродженець Росії, голова наглядової ради концерну «Інтер Атлетика», заступник гендиректора «Інтер Атлетика» Олександр Руденко, Марія Руденко і заступник голови наглядової ради концерну Олена Івасик.

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