Суд оштрафував на 5 тисяч податківку, яка за хабар обіцяла підприємцю знизити податки з 7 мільйонів до 20 тисяч

Суд оштрафував на 5100 грн. начальника відділу податків і зборів з фізичних осіб Новоукраїнської ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області Світлану Грінченко, яка за хабар пообіцяла приватному підприємцю вплинути на свого начальника, щоб він зменшив розмір сплати донарахованих сум податків разом зі штрафними санкціями.

Про це свідчить вирок Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 9 лютого.

У 2016 році Світлана Грінченко повідомила підприємцю, що вона провела планову перевірку підприємницької діяльності і виявила факти порушення податкового законодавства. Зокрема, ухилення від сплати податків. Згідно з попередніми обрахунками, розмір донарахованих податків разом з штрафними санкціями склали приблизно 7 млн грн.

Грінченко пообіцяла підприємцю вплинути на начальника Новоукраїнської ОДПІ, з яким мала дружні стосунки і діяла з йог о ініціативи, щоб він зменшив розмір сплати донарахованих податків разом з штрафними санкціями до суми приблизно в 20 тис грн. Але за це підприємець, яка займається торгівлею продуктів харчування, повинна надати 100 тис грн. неправомірної вигоди. Під час спілкування розмір хабара був зменшений до 80 тис грн.

В подальшому правоохоронці затримали Грінченко, коли вона отримала через посередника 80 тис грн., призначених для її начальника.

Суд кваліфікував дії начальника відділу податків і зборів з фізичних осіб Новоукраїнської ОДПІ як обіцянку за надання неправомірної вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч.1 ст. 369-2).

Грінченко уклала угоду з прокурором про визнання винуватості і отримала покарання у вигляді штрафу у розмірі 5100 тис грн.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Корупція, Суди