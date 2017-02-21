Напередодні арешту Журила СхідГЗК за мільйон доларів купив російську сірку дешевше, ніж торік

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 15 лютого за результатами тендеру замовило SIA «Zodiak Plus» сірки на $978 тис, або 26,10 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Аукціон відбувся 24 січня. За угодою, до кінця вересня поставлять 9 тис т технічної грудкової сірки ГОСТ 127.1-93 ґатунку не нижче 9995 по $109, або 2 900 грн. за тонну.

Переможець надав паспорт на продукцію виробництва російського ПАТ «Саратовський нафтопереробний завод» державної нафтогазової компанії «Роснєфть».

У березні 2016 року «Zodiak Plus» продав таку сірку комбінату на 13% дорожче – по $125 за тонну.

Натомість ПАТ «Сумихімпром» у липні 2016 року замовило ТОВ «Титан України» технічну сірку сорту 9990, 9995 або 9998 по $149 за тонну, що дорожче на чверть.

Нині єдиним конкурентом було ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс» із вищою на 0,004% ціною. Обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

Компанія «Zodiak Plus» заснована в 2014 р. у Латвії українцем Євгенієм Бугою. Раніше він керував ТОВ «Енерджі трейд груп» – найбільшим постачальником держпідприємств, якими керує Руслан Журило, нинішній очільник ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК), а до того – заступник екс-директора СхідГЗК Сергія Дробота.

«Енерджі трейд груп» через ланцюжок пов’язана із самим Журилом.

Крім того, джерело «Наших грошей» повідомило, що в 2005 р. Буга працював у ТОВ «Д.І.А. Девелопмент», яке входить у девелоперську групу Жванії.

За даними «ВДЗ», із квітня 2015 р. фірма-переможець виграла тендерів комбінату на $8,05 млн та 13,10 млн євро

Жовтоводський «Еко-Сервіс» належить Ігорю Ведуті – співзасновнику благодійного фонду ім. Віктора Замули «Наше місто» разом із Русланом Журилом, нинішнім очільником ОГХК, а до того – замдиректора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Сергія Дробота. Дробот зараз очолює державний концерн «Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК.

Свого часу серед засновників фірми було вищезгадана «Енерджі трейд груп», через ланцюжок пов’язана із самим Журилом.

Із 2008 року «Еко-Сервіс» виграв тендерів на 1,46 млрд грн., майже всі – у СхідГЗК.

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