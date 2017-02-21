Кернес дасть 5 мільйонів рідній фірмі Луценка на відеонагляд за мітингарями на площі Свободи

КСП «Інженерні мережі» Харківської міської ради 17 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Українські новітні телекомунікації» інформаційно-телекомунікаційну автоматизовану систему «Безпечне місто Харків майдан Свободи» за 4,91 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 27 квітня поставлять систему відеоспостереження роздільною здатністю не менше 120 пікселів на метр з можливістю розпізнавання людей і машин за допомогою:

камери 30 Мп з об’єктивом 100 мм на даху будинку «Держпром»;

двох камер 30 Мп з об’єктивом 70-200 мм на даху будинку №7 на площі Свободи;

двох камер 30 Мп з об’єктивом 100 мм на даху будинку №60 по вул. Сумській;

камери 5 Мп з об’єктивом 4,3-8 мм в кожусі на стіні будинку №37 по вул. Сумській (у бік майдану);

камери 5 Мп з об’єктивом 4,3-8 мм в кожусі на стіні будинку №7 на площі Свободи (у бік виходу з метро «Університет»);

камери 5 Мп з об’єктивом 4,3-8 мм в кожусі на стіні будинку №7 на площі Свободи (у бік скверу майдану).

Також у полі зору камер 5 Мп встановлять три переговорні пристрої для екстреного зв’язку з оператором.

Нагадаємо, саме на площі Свободи у Харкові зазвичай проводять мітинги – в тому числі й активісти, опозиційно налаштовані до місцевої влади та мера Харкова Геннадія Кернеса.

Повний перелік пропонованого фірмою-переможцем обладнання – у таблиці нижче.

Виробником відео-реєстратора, камер і кожухів є канадська компанія «Avigilon». Ціни окремих найменувань не були опубліковані, відтак їх неможливо порівняти з ринковими на предмет завищення. Загальна вартість угоди на піввідсотка нижча від очікуваної вартості в 4,94 млн грн.

Закупівлю провели з другої спроби. Перший тендер з вищою на 5% очікуваною вартістю в 5,18 млн грн. відмінили через відхилення обох учасників.

Торік «Українські новітні телекомунікації» поставили Управлінню житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради систему «Безпечне місто Чернігів» за 3,28 млн грн. Угода передбачала встановлення на вулицях міста 27 камер Panasonic: семи – для убезпечення дорожнього руху по проспекту Миру і 20 – для охорони громадського порядку та в місцях скупчення громадян.

Засновником «Українських новітніх телекомунікацій» нині є ТОВ «Конкорд Консалтинг» Ігоря Мазепи, власника інвестиційної компанії «Concorde Capital».

Раніше власниками «УНТ» були Ірина Луценко і Степан Нарембік – дружина та тесть генпрокурора Юрія Луценка.

Нагадаємо, Генпрокуратура веде кримінальне провадження по фактам роздачі землі у Харкові кооперативам, пов’язаним з оточенням Кернеса. Однак по цій справі нікого не арештовано. Натомість Харківська міськрада нещодавно запланувала віддати землю по «кооперативній схемі» людям з оточення голови адміністрації президента Ігоря Райніна.

Єдиним конкурентом на тендері із різницею в ціні 0,2% було ТОВ «Смарт Техно», яке не знижувало ціну під час аукціону. Фірма належить Володимиру Почерпайлу та Андрію Сладкому. Останній також володіє ТОВ «Смарт Техно Трейдінг» із Людмилою Почерпайло, директором якого є Володимир Почерпайло.

Найменування обладнання Технічні характеристики Кількість, шт. Мережевий відео-реєстратор з вбудованим програмним забезпеченням Avigilon HD-NVR3-PRM-84ТВ Повнофункціональний мережевий реєстратор відео даних з можливістю підключення до 300 камер високої та надвисокої роздільної здатності та вбудованим програмним забезпеченням. Загальний об’єм встановлених накопичувачів на жорстких магнітних дисках (НЖМД) – 84Т6; Швидкість потоку даних на запис – до 1350 Мбіт/сек; Мережеві інтерфейси – 2 порта 10 GbE SFP+, 4 порта 1 GbE RJ-45 (1000Base-T); Кількість накопичувачів – 16; Тип – Near-Line SAS; Технологія включення НЖМД відео архіву – RAID 6; Технологія включення НЖМД ОС – RAID 1; Форм фактор корпусу – 2U монтаж в стійку 19 дюймів; Живлення 100-240В 50Гц Потужність споживання – 429Вт; Вбудоване джерело живлення – резервоване з можливістю гарячої заміни; Робоча температура – від 10 до 35 °С; Вага – 32,5 кг; Сертифікат – ENERGY STAR 2.0, 80 PLUS Titanium; Гарантійний термін експлуатації: не менше 36 місяців 1 Ліцензія на підключення камер до спеціалізованого програмного забезпечення системи відео спостереження 8С-АСС5-ЕNТ Ліцензія повинна забезпечувати реалізацію програмним забезпеченням наступних функцій: – підключення 8-ми ІР-камер; – максимальна кількість камер, що підключаються до реєстратора – 300; – кількість реєстраторів, що об’єднуються між собою у вузол – 100; – кількість камер, що можуть бути підключені до вузла – 10 000; – кількість клієнтів, що можуть підключитися до сервера – необмежена; – можливість обробки зображення з надвисокою роздільною здатністю (до 30Мріх) з функцією оптимізації процесу передавання зображення надвисокої роздільної здатності шляхом розділення на окремі відео потоки з роздільною здатністю Full HD; – можливість на клієнтському робочому місці одночасного відображення понад 16 камер з надвисокою роздільною здатністю (30Мріх) та збільшенням зображення по команді оператора в реальному часі без використання надпотужних комп’ютерів та спеціалізованих рішень. Організація робочого місця оператора на ПК під ОС Windows, процесор не потужніше Intel Core i7; – підключення ІР-камер інших виробників; – підтримка форматів стиснення зображення Н.264, MPEG4, MJPEG, JPEG2000; – підтримка камер з вбудованою відео аналітикою; – забезпечення транслювання, транс кодування відео потоків від камер з високою та надвисокою роздільною здатністю (30Мріх ) для можливості перегляду на мобільних пристроях (смартфони, планшети тощо); – підтримка інтерактивних багаторівневих карт місцевості, планів будинків з зазначенням місць встановлення камер, та можливістю керування камерами; – перевірка справжності користувачів ОС Windows; – підтримка багатомоніторних систем відображення (відеостін) з можливістю керування режимами роботи відео стіни з клієнтського інтерфейсу ПЗ; – погодинне налаштування режимів запису зображення з камер; – можливість одночасно ведення запису постійного 1-2 к/сек та по сигналу «Тривога» від алгоритмі відео аналітики або зовнішніх датчиків; – інтелектуальний пошук рухомих об’єктів в архіві; – пошук відео в архіві по часу, події, розпізнаним номерним знакам автомобілів; – експорт відео з декількох камер в реальному часі; – можливість резервного запису та багато адресної передачі відео потоку; – можливість автоматичної архівації відео даних; – можливість налаштування подій відео аналітики з функцією самонавчання; – інтеграція з системами керування доступом, охоронної сигналізації тощо; 1 Камера цифрова надвисокої роздільної здатності Avigilon 30L-H4PRO-B Роздільна здатність світлочутливої матриці – 7360 (В) х 4128 (НІ); Співвідношення сторін зображення – 16:9; Розмір світлочутливої матриці, не менш – 35 (В) х 20 (Ш) мм; Мінімальне освітлення – 0,005 лк (для F 1.4); Динамічний діапазон відео сигналу – 70дБ; Швидкість передавання зображення – 6 кадр/сек.; Об’єктив з кріпленням – крепл. SLR; Алгоритм стиснення зображення – Н.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG; Спосіб передачі – багато потокове Н.264 та Motion JPEG; Керування часом витримки – автоматичним, ручне (от 1 до 1/8000 с); Керування діафрагмою – автоматичне,ручне; Компенсація мерехтіння – 50 Гц, 60 Гц; Баланс білого – автоматичне, ручне; Кількість зон конфіденційності – 4: Роз’єм підключення аудіо/відео типу «мініджек» (3,5 мм); Вхід для зовнішнього датчику сигналізації; Вихід на систему сигналізації; Мережевий інтерфейс – 100BASE-TX; Функції безпеки – захист паролем, шифрування HTTPS, перевірка справжності WS, журнал доступу користувачів, перевірка справжності через порт 802.lx; Мережеві протоколи – IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP; Протоколи трансляції – RTP/UDP, мультивещание no RTP/UDP, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/FITTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP; Потужність споживання – ІЗВт; Живлення – 12В/24В/ PoE (IEEE802.3af, клас 3); Розміри – не більше 109 х 73 х 68 мм; Температура робоча -10 до +50 °С Гарантійний термін експлуатації: не менше 36 місяця 5 Об’єктив Canon 70-200mm; f/2.8, Auto-Iris, Vari Focal LEF7020028CA Об’єктив зі змінною фокусною відстанню та вбудованою системою фокусування. Фокусна відстань – 70-200 мм; Максимальна апертура -1:2.8; Кут огляду – 34°-12°; Система фокусування – внутрішня USM; Конструкція – 18 оптичних елементів об’єднаних в 15 груп; Корекція хроматичної аберації за допомогою 4-х елементів з UD скла; Мінімальна відстань фокусування – 1,5м; Розміри – 84.6mm х 193.6mm; Вага – 1310г; 2 Обєктив Canon 200mm, f/2.8, Auto-Iris LEF20028CA Об’єктив з фіксованою фокусною відстанню та вбудованою системою фокусування. Фокусна відстань – 200 мм; Максимальна апертура – 1:2.8; Кут огляду – 12°; Система фокусування – задньої групи лінз USM; Конструкція – 9 оптичних елементів об’єднаних в 7 груп; Корекція хроматичної аберації за допомогою 2-х елементів з UD скла; Мінімальна відстань фокусування – 1,5м; Розміри – 83.2 х 136.2mm; Вага – 765г; 2 Обєктив Canon 100mm, f/2.8, Auto-Iris LEF10020CA Об’єктив з фіксованою фокусною відстанню та вбудованою системою фокусування. Фокусна відстань – 100 мм; Максимальна апертура – 1:2; Кут огляду – 24°; Система фокусування – задньої групи лінз USM; Конструкція – 8 оптичних елементів об’єднаних в 6 груп; Корекція хроматичної аберації за допомогою 2-х елементів з UD скла; Мінімальна відстань фокусування – 0,9м; Розміри – 75 х 73,5 mm; Вага-460г; 1 Кожух захисний для камери Avigilon ES-HD-HWS-LG Ступінь захисту обладнання всередині кожуху – ІР66; Матеріал корпусу – алюміній; Матеріал вікна – скло; Корисний об’єм всередині кожуху – 90 mm х 115 mm х 325 mm; Потужність споживання – 20Вт Живлення – 12В/24В; Кронштейн довжина – 204мм; Кут нахилу – 65°. 5 Камера цифрова високої роздільної здатності інтегрована в захисний кожух Avigilon 5.0L-H4A-BO1-IR Камера інтегрована в захисному кожусі з ІЧ підсвіткою. Роздільна здатність світлочутливої матриці – 2592 х 1944; Співвідношення сторін зображення – 4:3; Розмір світлочутливої матриці, не менш – 6,22 (В) х 4,66 (III) мм; Мінімальне освітлення – 0,033 лк (для f/l.8);, Динамічний діапазон відео сигналу – 83дБ; Швидкість передавання зображення – 30 кадр/сек.; Об’єктив з змінною фокусною відстанню – 4,3-8мм; Дистанційна зміна кута огляду та фокусування; Алгоритм стиснення зображення – Н.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG; Спосіб передачі – багатопотокове Н.264 та Motion JPEG; Вбудовані алгоритми відео аналізу – класифікація об’єктів, перетин лінії, вхід/вихід з зони контролю, залишений предмет, предмет, що зник; Керування часом витримки – автоматичним, ручне (от 1/6 до 1/8000 с); Керування діафрагмою – автоматичне,ручне; Компенсація мерехтіння – 50 Гц, 60 Гц; Баланс білого – автоматичне,ручне; Кількість зон конфіденційності – 64; Роз’єм підключення аудіо-/відео типу «мініджек» (3,5 мм); Вхід для зовнішнього датчику сигналізації; Вихід на систему сигналізації; Мережевий інтерфейс – 100BASE-TX; Функції безпеки – захист паролем, шифрування HTTPS, перевірка справжності WS, журнал доступу користувачів, перевірка справжності через порт 802.lx; Мережеві протоколи – IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP; Протоколи трансляції – RTP/UDP, мультивещание no RTP/UDP, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP; Потужність споживання – 13Вт; Живлення – 12В/24В/ PoE (IEEE802.3af, клас 3); Розміри – не більше 280 х 126 х 91 мм; Температура робоча -35 до +50 °С; Корпус – алюміній; Гарантійний термін експлуатації: не менше 36 місяця 3 Пристрій викличний переговорний INTERCOM-500-M Корпус металевий вандалостійкий, живлення 123- Вхід – аудіо лінійний симетричний. Вихід – аудіо лінійний симетричний. Вихід – НО/НЗ. 3 Комутатор мережі Ethernet промисловий 2G- 2S.0.2.F-BOX-PoE Кількість слотів SFP (100/1000BASE-X) – 2 шт; Кількість портів Fast Ethernet – 2 шт; Потужність РоЕ на кожний порт – 80Вт; Вбудований захист портів від надмірної напруги – 1 кА (8/20); Можливість живлення комутатору від двох незалежних джерел напруги 48…57В постійного струму; Вбудований інтерфейс передачі даних RS- 422 з можливістю роботи в режимі TCP сервер, UDP, MIOS; IP Watchdog – слідкування за роботою обладнання підключеного до портів Fast Ethernet, з можливістю відправлення SNMP повідомлення та скидання живлення на порту з підключеним обладнанням, в наслідок виникнення збою в обміні інформацією; Підтримку протоколу SNMP.v3 для діагностики та моніторингу функціонування мережевого обладнання. Наявність ПЗ для візуалізації мережі; Наявність не менше 2 цифрових входів та 1 релейного виходу на комутаторі, з можливістю їх застосування у процесі моніторингу та відновлення працездатності обладнання; Підтримку мережевих протоколів VLAN, 802.1 p/q , QoS, SNMP, SMTP, SNTP, IGMP, UPNP; Автоматизовану обробку подій – зміну сигналу на цифровому вході, порушення обміну даних на порту чи інтерфейсі RS- 422, оптичному інтерфейсі тощо, з можливістю програмування реакції на подію – відправлення повідомлення на е-mail чи SNMP, перемикання реле, скидання живлення РоЕ; Комутатори повинні справно працювати при температурі навколишнього середовища від – 40° до +70°С при відносній вологості до 95%. 4 Блок живлення 120Вт 48В SDR-120-48 Блок живлення монтаж на DIN рейку. Потужність 120Вт, вхідна напруга – 220В/50Гц, вихідна напруга – 48В, робочий діапазон температур від -25° до +50 °С 4 Пристрій захисту від перенапруги клас III DA-275 V/1 + 1 Змінні модулі захисту. Кольорова індикація спрацювання. Номінальна напруга Un 230 V АС Максимальна робоча напруга Uc 275 V АС Номінальний струм пробою (8/20 ps) In 5 kA Тестова напруга Uoc 10 kV Рівень захисної напруги Up 1 kV Час реакції ta 25 ns Максимальний перед захист 63 A gL/gG Виконання IP 20 Діапазон робочих температур – 40 °С … + 80 °С монтаж DIN рейка 35мм 6 Пристрій захисту від перенапруги клас І+ІІ FLP-B+C MAXI V S Надійна система відключення при перенавантажені або пошкоджені ПЗІП, що складається з термічного і динамічного варисторного розщеплювала; Оптична індикація несправності пристрою захисту; Низка напруга рівня захисту (Up); Матеріал корпуса відповідає UL 94 VO; Номінальна напруга Un 230 V АС; Максимальна робоча напруга Uc 260 V АС Номінальний струм розряду (8/20 мкс) In 30 кА Імпульсний струм (10/350 мкс) limp 25 кА Максимальний розрядний струм (8/20 мкс) І шах 60 кА Рівень захисту по напрузі Up 1,5 kV Час спрацювання ta 100 нс Спосіб обриву струму супроводження Ifl – відсутній струм супроводження; Захист від короткого замикання при максимальному захисту по струму 50 кArms Максимальний захист по струму 250 gL/gG Маскимальний захист по струму при послідовному підключені 125gL/gG Клас захисту корпусу ІР 20 Діапазон робочих температур -40 °С … + 80 °С монтаж DIN рейка 35мм 4 Дросель узгодження RTO-16 (500V, 16A) Номінальна напруга Un – 500 V АС Частота f – 50 Hz / 60 Hz Номінальний струм навантаження IL – 16 А Індуктивність L – 10 μH Потужність втрат IL – 1,28 W Опір (для постійного струму) – 5 тΩ Максимальний перед захист – 16 A gL/gG або автомат захисту 16 А; Конструктивне виконання ІР 20; Діапазон робочих температур – 40 °С … + 80 °С монтаж DIN рейка 35мм 6 Бокс монтажний металевий ЩМП-4.2.1-0 74 У2 Бокс металевий з монтажною панеллю. Ступінь захисту ІР54, розміри – 400x210x150 мм. Наявність замка з штифтовим механізмом секретності. 4 Металоконструкція для встановлення камери на даху будинку Металоконструкція, оцинкована, пофарбована індивідуального виготовлення 3 Шафа настінна X-IQ 19″ 18U Шафа настінна X-IQ 19″ 18U 600 мм 4 Блок вентиляторів Блок з 2-ма вбудованими вентиляторами, в серверну шафу 4 Термостат KTS011 KTS011(0 – +60С, NO, 10A230V) 4 19″ мережевий фільтр, 1.5U, 5x220В, 1.9м (в) 19″ мережевий фільтр, 1.5U, 5x220В, 1.9м (в) 5 Патч-корд литий FTP, RJ45 3 м, кат. 5Е, PVC Патч-корд литий FTP, RJ45 3 м, кат. 5Е, PVC 23 19″ полка стаціонарна 1U, глибина 800 мм, до 100 кг, чорна (в) 19″ полка стаціонарна 1U, глибина 800 мм, до 100 кг, чорна (в) 2 19″ Кабельний організатор 1U (короб 40×60) (вітч) 19″ Кабельний організатор 1U (короб 40×60) (вітч) 3 Лічильник СОЕА-09 M2 5-60А Лічильник СОЕА-09 М2 5-60А 4 Коробка під електронний лічильник КДЕ-2 Коробка КДЕ-2 4 Автоматичний вимикач C 16A 1П 6kA Legrand Автоматичний вимикач С 16А 1П 6кА Legrand 10 Джерело безперебійного живлення DakerDk 1kBA M310050 Джерело безперебійного живлення DakerDk lkBA 4 Джерело безперебійного живлення DakerDk 6kBA МЗ10054 Джерело безперебійного живлення DakerDk 6kBA, 4″, terminals, slot SNMP, RS232, USB 1 Комутатор рівня L2 ECS4210-12Р Комутатор рівня L2, що має 8 10/1001000Base-TX РоЕ портів, 2 10/100/1000Base-TX порта та 2 IG SFP слота, бюджет РоЕ – 150W 2 Модуль SFP SFP- WDM-SM-0203A Модуль SFP 1G для передачі по одному волокну, 3 км. SC роз’єм, Тх 1550nm 6 Комутатор рівня L2+ ECS4510-28T Комутатор рівня L2+, що має 24 10/100/1000Base-TX порта та 2 SFP+10G порта та можливість встановлення додаткових 2 SFP+ портів 2 Модуль SFP SFP-WDM-SM-0203А Модуль SFP 1G для передачі по одному волокну, 3 км, SC роз’єм, Тх 1310nm 6 Модуль SFP+-BIDI- 12-20D Модуль SFP+ 10Gbps, для передачі по 1 волокну, 20 км, 1270nm, LC connector 4 Модуль живлення РоЕ+ ES-HD-IPM Модуль РоЕ+ що забезпечує живлення захисного кожуху та камери від живлення що подається по інформаційному кабелю. Модуль повинен контролювати потужність живлення, що видається на камеру, нагрівач та вентилятор. Під час низьких температур навколишнього середовища модуль повинен забезпечувати попередній прогрів кожуху а потім подачу живлення на камеру. 5 Пристрій захисту від перенапруги мережі Ethernet Пристрій захисту від перенапруги мережі Ethernet DL-Cat.5e РОЕ 4 Шнур оптичний з’єднувальний (патч-корд) SC-SC 32 Кабель ВВГ нг 1×6 мм2 505 м Кабель 4 пари кат. 5е FTP Lszh Legrand 405 м Кабель ВВГ нг 3×1,5 мм2 505 м Кабель ОЦПс-4А1 (1 х4)-1,0 510 м Короб міні-канал 24х14 мм 200 м

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