Кернес дасть 5 мільйонів рідній фірмі Луценка на відеонагляд за мітингарями на площі Свободи

Пристрій захисту від перенапруги клас І+ІІ FLP-B+C MAXI V S

Надійна система відключення при перенавантажені або пошкоджені ПЗІП, що складається з термічного і динамічного варисторного розщеплювала; Оптична індикація несправності пристрою захисту; Низка напруга рівня захисту (Up); Матеріал корпуса відповідає UL 94 VO; Номінальна напруга Un 230 V АС; Максимальна робоча напруга Uc 260 V АС Номінальний струм розряду (8/20 мкс) In 30 кА Імпульсний струм (10/350 мкс) limp 25 кА Максимальний розрядний струм (8/20 мкс) І шах 60 кА Рівень захисту по напрузі Up 1,5 kV Час спрацювання ta 100 нс Спосіб обриву струму супроводження Ifl – відсутній струм супроводження; Захист від короткого замикання при максимальному захисту по струму 50 кArms Максимальний захист по струму 250 gL/gG Маскимальний захист по струму при послідовному підключені 125gL/gG Клас захисту корпусу ІР 20 Діапазон робочих температур -40 °С … + 80 °С монтаж DIN рейка 35мм

