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«Генерал-єнакієвські» розпиляли 25 мільйонів на харчування Нацгвардії

21 Лютого 2017

Навчальний центр Національної гвардії України (військова частина 3007, м. Золочів Львівської обл.) 15 лютого за результатами тендеру замовив ТОВ «Продторг-НГ» послуги щодо забезпечення харчуванням на 24,97 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На березень-грудень поточного року замовили 300 тисяч добових видач по 83,22 грн. Із цієї суми на сніданок припадає 35% (29,13 грн.), на обід – 45% (37,45 грн.), а на вечерю – 20% (16,64 грн.).

Єдиним конкурентом з різницею в ціні 0,1% було ТОВ «Транс Логістик Центр», причому обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціону.

Київський «Продторг-НГ» належить ТОВ «Геус-Груп» Олександра Саєнка, Володимира Абрамова та Аркадія Генкіна. Фірма-переможець, створена у червні 2016 року, виграла тендер уперше.

Фірма «Геус-Груп» зайняла в пулі харчувальників армії нішу ТОВ «Адмет груп», пов’язаного з оточенням екс-нардепа Юрія Іванющенка та офіцерами тилової служби Міноборони (див. Скандальні годувальники солдатів-2/2. «Генерал-Єнакіївські»). «Адмет груп» у грудні 2015 року було ліквідовано.

Нагадаємо, Генпрокуратура веде розслідування за фактом заволодіння держкоштами на суму 446 млн грн. службовцями підприємств, яким Міноборони у 2015 році замовило забезпечення харчування особового складу. Серед цих підрядників вказані зокрема «Геус-Груп» (710 млн грн.) і «Адмет-Груп» (151 млн грн).

Власником «Транс Логістик Центр» значиться Ганна Бутенко, яка була співзасновником вищезгаданої компанії «Адмет-Груп».

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