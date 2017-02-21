Департамент «порошенківця» перерахував фірмі 10 мільйонів за недоремонтовані дороги

Службові особи департаменту ЖКГ та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації перерахували ТОВ «Єживан» 9,28 млн грн. бюджетних коштів за поточний ремонт доріг, який підприємство виконало лише частково.

Про це свідчить ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, куди звернулись слідчі СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження № 12015040000001179.

За даними слідства, департамент ОДА замовив «Єживану» поточний ремонт доріг на території населених пунктів Томаківського, Петриківського, Верхньодніпровського, Софіївського, Царичанського та Апостоловського районів Дніпропетровської області. Протягом 2015 року департамент перерахував фірмі 9,28 млн грн. за будівельні роботи, які підприємство виконало частково і внесло до актів виконаних робіт неправдиві відомості.

Слідчі також встановили, що «Єживан» перерахував отриманні бюджетні кошти трьом підприємствам з ознаками фіктивності ТОВ «Крафт Компані», ТОВ «Бренді-Вуд» та ТОВ «Ференс», які у свою чергу перераховували кошти ТОВ «Київ-Опт-Торг» та ТОВ «Ультра-Груп».

Суд надав доступ до документів ДП «Жилком», чий інженер здійснював технічний нагляд за ремонтом доріг шести районів області.

Запорізьке ТОВ «Єживан» записане на мешканку міста Верхівцеве Дніпропетровської області Людмилу Трегубову, керівник Олександр Кучер. Трегубова є засновником ще двох київських фірм – ТОВ «Авальбудсервіс» та ТОВ «Торговий дім «Агропромпостач». За даними «ВДЗ», «Єживан» виграв тендери на загальну суму 3,15 млн грн. Усі підряди фірма отримала у липні-серпні 2015 року.

У 2015 році і по сьогоднішній день департамент ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА очолює Андрій Коломоєць. Він також є депутатом Дніпропетровської обласної ради, де представляє «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

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