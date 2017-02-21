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Балчуну не вдалось купити прибуткових вантажних вагонів на 1,5 мільярди, бо ніхто в Україні не захотів їх робити

21 Лютого 2017

Філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» 20 лютого через відсутність тендерних пропозицій відмінила чотири тендери на постачання 1500 вантажних напіввагонів на очікувану суму 1,50 млрд грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Ще чотири закупівлі такої ж кількості вагонів на таку ж суму призначено на 24 лютого і наразі не відмінено. Ці аукціони також планувалось провести 20 лютого, однак по ним були запитання від потенційних учасників, які потребували часу на відповідь замовника. Відтак залізничники перенесли торги на чотири дні.

У тому числі анонімний потенційний учасник запитував залізницю про можливість зняти обмеження щодо ціни пропозиції. В «Прозорро» не можна пропонувати товар дорожче від визначеної замовником очікуваної ціни.

Залізничники відповіли, що не можуть впливати на систему електронних закупівель. Нових торгів по вантажним вагонам з новою очікуваною наразі не оголошено.

Залізничники планували замовити 3 тисячі вантажних на піввагонів по 999 600 грн за штуку. Це трохи дорожче від тендерів кінця 2016 року. Тоді «ДВЗ» оголошував тендери по очікуваній ціні 977 тис грн., а остаточна ціна по договорам з постачальниками становила 951 тис грн. Угоди на 618,23 млн грн. було укладено з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПАТ «Дніпровагонмаш» і ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод». Підконтрольні самій «Укрзалізниці» підприємства не подавали заявок на тендери.

При цьому екс-замдиректора «Укрзалізниці» Анатолій Лашко вказував на неадекватність закупівельної ціни якості вагонів від українських виробників. На його думку, більш дорогі і більш якісні «інноваційні» вагони є більш економічно вигідними від застарілих звичайних вагонів, які купує «Укрзалізниця».

Нагадаємо, днями інша філія «Укрзалізниці» «Південно-Західна залізниця» вдало завершила тендер на ремонт пасажирських вагонів. ПАТ «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» отримало підряд вартістю 101,22 млн грн. Тут було замовлено покращення десяти спальних і купейних вагонів в середньому по 10,12 млн грн. за штуку, що у десять разів дорожче від ціни нових вантажних вагонів. У пасажирських вагонах, яких вистачить лише на один потяг, мають влаштувати вакуумні туалети, холодильники, мікрохвильові пічки, системи відеоспостереження, тощо. Ціни на нове устаткування не було оприлюднено, відтак неможливо порівняти вартість цього ремонту з ринковими розцінками.

При цьому голова «Укрзалізниці» Войцех Балчун повідомив про намір підвищити ціни на пасажирські перевезення, оскільки вони є збитковими на відміну від вантажних.

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