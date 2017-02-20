Звичайний непотизм: Вищий госпсуд

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Лише у 20 з 59 суддів ВГСУ не мають родичів з пов’язаних сферах.

Топ-судді України оприлюднили декларації родинних зв’язків на сайті Вищої кваліфкомісії суддів України. Третина поставили прочерки, а решта 39 суддів мають рідню у споріднених сферах (суди, прокуратури, правоохоронні органи, адвокатура, нотаріат, депутати), або взагалі працюють у тому ж суді.

Наприклад, племінниця Карабаня  є помічником судді ВГСУ, син Бакуліної – секретар засідання, племінниця Губенко, син Селіваненка, племінник Ткаченко – спеціалісти. Батько Кондратової Дмитро Притика десять років тому очолював ВГСУ. Мати Палія ще два роки тому сама була суддею ВГСУ.

А судді ВГСУ Олена Поляк і Олександр Удовиченко взагалі є чоловіком і дружиною.

Суддя ВГСУ Борис Грек одружений на доньці колишнього голови Верховного суду Василя Маляренка (син Маляренка Артем є суддею ВССУ)

Суддя Сергій Могил – це племінник одіозного Сергія Ківалова, який був членом Вищої ради юстиції при Януковичі. І на дружину Могила записано низку одеських ЗМІ, які традиційно приписували самому Ківалову (докладніше у таблиці).

Найбільші династії мають судді:

  • Ірина Кондратова (донька екс-голови ВГСУ Дмитра Притики має сімох родичів-прокурорів, адвокатів та інш.)
  • Володимир Карабань (донька нотаріус і п’ятеро родичів у столичних судах)
Суддя ВСУ Родичі, які у 2011-2015 роках займали посади визначені п.2 ч.2 ст.61 закону «Про судоустрій і статус суддів».
Алєєва Інна Вячеславівна
Бакуліна Світлана Віталіївна Син Бакулін Олександр Дмитрович з 2014 року секретар судового засідання Вищого госпсуду.
Барицька Тетяна Луківна Чоловік Барицький Володимир Дмитрович має адвокатське свідоцтво, але адвотську діяльність не проводив.
Бенедисюк Ігор Михайлович
Білошкап Олена Володимирівна
Бондар Сергій Володимирович
Васищак Ігор Миколайович
Владимиренко Світлана В’ячеславівна Чоловік Кабанов Іван Михайлович з 2011 року адвокат, з 2013 по лютий 2015 року року начальник юруправління «БТА банку».

Сестра Олефір (Владимиренко) Катерина В’ячеславівна з 2011 року адвокат у ТОВ «Алерт лойер».

Брат Владимиренко Ігор В’ячеславович у 2011-2013 був суддею Госпсуду Запорізької області, з 2013 суддя Госпсуду Дніпропетровської обл.

Племінник чоловіка Ніколов Сергій Степанович з 2011 року ФОП-адвокат.
Вовк Іван Володимирович Дядько дружини Жук Павло Никифорович з 2011 року депутат Надлиманської сільради Одеської обл.
Волковицька Наталя Олександрівна Син Волковицький Олександр Олександрович з 2008 року був помічником прокурора прокуратури Центрального райони Миколаєва. З 2012 року прокурор прокуратури Миколаївської обл.
Гольцова Лариса Анатоліївна Дочка Степаненко Юлія Миколаївна з 2008 року адвокат в адвокатському об’єднанні «Фомін і партнери».
Грек Борис Миколайович Дружина Грек Анжеліна Василівна з 2008 року була приватним нотаріусом у Києві.

Брат Грек Михайло Миколайович з 2007 року суддя Ружинського суду Житомирської обл.

Брат дружини Маляренко Артем Васильович з 2010 року суддя ВССУ – це син колишнього голови Верховного суду Василя Маляренка.

Дружина брата дружини Маляренко Світлана Миколаївна з 2004 року приватний нотаріус у Києві.
Губенко Надія Михайлівна Племінниця Сумкович Галина Анатоліївна з 2011 року спеціаліст Вищого госпсуду.
Данилова Мальвіна Володимирівна
Демидова Алла Маркіянівна Племінник Демидов Володимир Олександрович до 2014 був суддею Госпсуду Луганської області, відтоді суддя Госпсуду Києва.
Дроботова Тетяна Борисівна Син Дроботов Сергій Анатолійович з 2010 року був на «різних посадах» в Управлінні держохорони, з 2014 року підполковник, замначслужби Департаменту оперативного забезпечення охорони. У 2009 році він був лейтенантом СБУ і катаючись на моторному човні вбив тітку і поранив чоловіка, які катались у дерев’яному човні, а він в них врізався.

Чоловік Дроботов Анатолій Іванович був нардепом 3-го скликання, був аграрним міністром Криму у 90-ті роки.

Падчерка (дочка чоловіка від попереднього шлюбу) Іщенко Ірина Анатоліївна з 2006 по квітень 2016 року була суддею Госпсуду АР Крим.

Чоловік падчерки Іщенко Ілля Вікторович з 2001 року був суддею райсуду АР Крим, наразі відомостей не має.
Ємельянов Артур Станіславович
Євсіков Олексій Олександрович Теща Фадєєва Ніна Миколаївна у 2010-2014 роках була членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Сам Євсіков став суддею ВГСУ у 2011.
Жукова Любов Володимирівна Син Жуков Сергій Вікторович з 2005 року адвокат і керівник «Адвокатської компанії «Нексум» (Дніпро).

Дочка Жукова Юлія Вікторівна у 1998-2011 роках була нотаріусом у Дніпрі, потім перебралась нотаріусом у Київ.

Невістка Жукова Євгенія Власівна з 2010 року суддя Дніпропетровського окружного адмінсуду.
Іванова Лариса Броніславівна Син Іванов Антон Володимирович з 2014 року суддя Госпсуду Луганської обл.

Донька Іванова Лариса Володимирівна з 2008 року приватний нотаріус у Києві.

Дружина брата Сокуренко Лариса Віталіївна з 2009 суддя Госпсуду Київської області (з 2013 року у відпустці по догляду за дитиною).
Карабань Володимир Якович Дружина Карабань (Євдокименко) Яна Анатоліївна з 2013 року суддя Госпсуду Києва.

Дочка Карабань Ірина Володимирівна з 2007 року нотаріус у Києві.

Племінник Сулім Владислав Володимирович з 2009 року суддя Київського апеляційного госпсуду.

Племінниця Кушнарьова (Карабань) Зоя Миколаївна з 2006 року помічник судді Вищого госпсуду.

Племінниця Сулім Ганна Володимирівна з 2007 року помічник судді Київського окружного адмінсуду.

Племінник Карабань Володимир Миколайович з 2003 року суддя Печерського райсуду Києва.
Картере Валерій Іванович
Катеринчук Лілія Йосипівна Двоюрідний брат Фрич Віталій Іванович до 2015 року був прокурором Генпрокуратури і викладачем Академії ГПУ. У документі не вказала, що дружина брата Фрич Тетяна Вікторівна є суддею Апеляційного суду м. Києва.

Двоюрідний брат Фрич Роман Іванович у 2011-2013 роках був приватним нотаріусом у Івано-Франківську.
Коваленко Володимир Миколайович
Ковтонюк Людмила Володимирівна
Козир Тетяна Павлівна
Кондратова Ірина Дмитрівна Батько Притика Дмитро Микитович у 2007-2012 роках був нардепом від Партії регіонів, до 2006 року був головою Вищого госпсуду.

Чоловік Кондратов Костянтин Гурійович з 2012 року адвокат.

Брат Притика Юрій Дмитрович з 1994 року адвокат.

Брат чоловіка Кондратов Олександр Гарійович з 2016 року прокурор прокуратури Дніпропетровської обл.

Брат чоловіка Кондратов Володимир Гарійович з 2015 року керівник Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської обл.

Двоюрідний брат Притика Михайло Васильович з 2006 року голова Обуховицької сільради Іванівського району Київської обл.

Двоюрідна сестра Тарас Ольга Володимирівна з 2011 року начальник відділу Львівського апеляційного госпсуду.
Корнілова Жанна Александрівна
Короленко Геннадій Петрович
Короткевич Олександр Євгенович Брат Короткевич Микола Євгенович з 1997 року суддя Верховного суду.

Племінник Короткевич Юрій Миколайович – адвокат, співзасновник Адвокатське об’єднання «Фаворит право».
Корсак Віталій Антонович Дружина Корсак Анжела Юріївна з 2004 року нотаріус у Києві.
Кравчук Геннадій Анатолійович Дружина Мусієнко Людмила Іванівна. У лютому 2007 року була помічником голови Вищої ради юстиції. Відтоді працює у бухгалтерії ВРЮ.
Кролевець Ольга Анатоліївна
Куровський Сергій Вікторович
Львов Богдан Юрійович Дружина Львова Інна Олексіївна має статус адвоката, але адвокатською діяльністю не займається.
Мачульський Григорій Миколайович
Малетич Михайло Михайлович
Могил Сергій Костянтинович Рідний дядько Ківалов Сергій Васильович був членом Вищої ради юстиції до 2014 року, зараз є нардепом.

Двоюрідна сестра Ківалова Тетяна Сергіївна до 2015 року була депутатом Одеської міськради, власниця і адвокат у ТОВ «юридична фірма «ТСК».

Дружина Могил Наталя займається бізнесом. Вона володіє низкою ЗМІ в Одесі. Зокрема, їй належать частки у ТОВ «Редакція газети «Слово», ТОВ «Телерадіокомпанія «Здоров’я», ТОВ «Телеконект», ТОВ Телекомпанія «ІТВ» і ПАТ «Інформаційне агентство «Репортер», які традиційно вважають підконтрольними Сергію Ківалову.
Нєсвєтова Надія Миколаївна Син Нєсвєтов Вадим Геннадійович керівник в адвокатському обєднанні «Юридична консультація №2 Залізничного району м.Київ».

Невістка Нєсвєтова Юлія Олександрівна з 2012 року адвокат в адвокатському обєднанні «Юридична консультація №2 Залізничного району м.Київ».
Опікова Ольга Володимирівна
Палій Валентин Валерійович Мати Палій Валентина Михайлівна з 1997 року була суддею Вищого госпсуду по листопад 2015. Син став суддею ВГСУ у 2012 році.

Племінник Прищепа Анатолій Олександрович з 2007 року помічник судді Київського апеляційного госпсуду.
Панова Ірина Юріївна
Плюшко Ігор Анатолійович
Погребняк Володимир Яковлевич Двоюрідна сестра Зелінська Таміла Іванівна з 1983 року є нотаріусом в Ізюмі Харківської обл.

Двоюрідний брат Погребняк Олег Іванович з 1991 року адвокат в Ізюмській юридичній консультації.
Поліщук Володимир Юзефович Дружина Отвіновська Людмила Анатоліївна була до 2012 року нотаріусом Першої Житомирської нотаріальної контори, а тепер є адвокатом.
Поляк Олена Іванівна Чоловік Удовиченко Олександр Сергійович з 2004 року також є суддею Вищого госпсуду. У 2010-2014 роках був членом Вищої ради юстиції.
Поляков Борис Мусійович Дружина Полякова Крістіна Вікторівна у 2011-2012 роках була суддею Донецького окружного адмінсуду. З 2012 року суддя Госпсуду Києва.

Дочка Полякова (Ізотова) Олександра Борисівна у 2011-2015 роках була помічницею судді Госпсуду Донецької області, у якому в 90-х роках був суддею її батько.
Рогач Лариса Іванівна Сестра Сегляник Ольга Іванівна з 2011 року працює в канцелярії Госпсуду Закарпатської обл.

Двоюрідна сестра Рогач Олександра Георгіївна з 2011 року працює у бухгалтерії теруправління Державної судової адміністрації у Закарпатській обл.
Самусенко Світлана Сергіївна Син Самусенко Дмитро Сергійович з 2012 року адвокат.
Селіваненко Володимир Павлович Син Селіваненко Володимир Володимирович у 2014-2016 роках був консультантом у Вищому госпсуді.
Сибіга Олександр Миколайович Дружина Сибіга Сабріна Еглерівна з 1996 року приватний нотаріус у Києві.
Стратієнко Людмила Василівна Сестра Чамата Ірина Василівна з 2006 року державний нотаріус у Богуславі Київської обл.
Студенець Володимир Іванович Дружина Маценко Світлана Олексіївна з 2009 року нотаріус у Броварах Київської обл.

Теща Маценко Наталія Петрівна з 1996 року суддя Броварського міськрайонного суду.

Дядько Синявський Микола Миколайович з 1993 адвокат у Віньківцях Хмельницької обл.
Ткаченко Ніна Григорівна Дочка Ткаченко Ірина Вікторівна у 2006-2009 роках була помічником судді Верховного суду. З 2009 року суддя Госпсуду Івано-Франківської обл.

Племінник Малихін Олександр Андрійович з 2005 року спеціаліст у Вищому госпсуді.
Удовиченко Олександр Сергійович Дружина Поляк Олена Іванівна у 2008-2012 роках була суддею Київського апеляційного госпсуду. З 2012 року є суддею Вищого госпсуду.
Ходаківська Ірина Полікарпівна Брат Ходаківський В’ячеслав Полікарпович у 2010-2015 був депутатом Озерської сільради Житомирської обл.
Шевчук Світлана Ростиславівна
Швець Віктор Олександрович
Яценко Олена Василівна Дочка Печерова (Яценко) Ніна Григорівна у 2010-2013 була адвокатом, але адвокатську діяльність не вела.

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

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