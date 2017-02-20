Звичайний непотизм: Вищий госпсуд

20 Лютого 2017
Лише у 20 з 59 суддів ВГСУ не мають родичів з пов’язаних сферах.
Топ-судді України оприлюднили декларації родинних зв’язків на сайті Вищої кваліфкомісії суддів України. Третина поставили прочерки, а решта 39 суддів мають рідню у споріднених сферах (суди, прокуратури, правоохоронні органи, адвокатура, нотаріат, депутати), або взагалі працюють у тому ж суді.
Наприклад, племінниця Карабаня є помічником судді ВГСУ, син Бакуліної – секретар засідання, племінниця Губенко, син Селіваненка, племінник Ткаченко – спеціалісти. Батько Кондратової Дмитро Притика десять років тому очолював ВГСУ. Мати Палія ще два роки тому сама була суддею ВГСУ.
А судді ВГСУ Олена Поляк і Олександр Удовиченко взагалі є чоловіком і дружиною.
Суддя ВГСУ Борис Грек одружений на доньці колишнього голови Верховного суду Василя Маляренка (син Маляренка Артем є суддею ВССУ)
Суддя Сергій Могил – це племінник одіозного Сергія Ківалова, який був членом Вищої ради юстиції при Януковичі. І на дружину Могила записано низку одеських ЗМІ, які традиційно приписували самому Ківалову (докладніше у таблиці).
Найбільші династії мають судді:
|Суддя ВСУ
|Родичі, які у 2011-2015 роках займали посади визначені п.2 ч.2 ст.61 закону «Про судоустрій і статус суддів».
|Алєєва Інна Вячеславівна
|–
|Бакуліна Світлана Віталіївна
|Син Бакулін Олександр Дмитрович з 2014 року секретар судового засідання Вищого госпсуду.
|Барицька Тетяна Луківна
|Чоловік Барицький Володимир Дмитрович має адвокатське свідоцтво, але адвотську діяльність не проводив.
|Бенедисюк Ігор Михайлович
|–
|Білошкап Олена Володимирівна
|–
|Бондар Сергій Володимирович
|–
|Васищак Ігор Миколайович
|–
|Владимиренко Світлана В’ячеславівна
|Чоловік Кабанов Іван Михайлович з 2011 року адвокат, з 2013 по лютий 2015 року року начальник юруправління «БТА банку».
Сестра Олефір (Владимиренко) Катерина В’ячеславівна з 2011 року адвокат у ТОВ «Алерт лойер».
Брат Владимиренко Ігор В’ячеславович у 2011-2013 був суддею Госпсуду Запорізької області, з 2013 суддя Госпсуду Дніпропетровської обл.
Племінник чоловіка Ніколов Сергій Степанович з 2011 року ФОП-адвокат.
|Вовк Іван Володимирович
|Дядько дружини Жук Павло Никифорович з 2011 року депутат Надлиманської сільради Одеської обл.
|Волковицька Наталя Олександрівна
|Син Волковицький Олександр Олександрович з 2008 року був помічником прокурора прокуратури Центрального райони Миколаєва. З 2012 року прокурор прокуратури Миколаївської обл.
|Гольцова Лариса Анатоліївна
|Дочка Степаненко Юлія Миколаївна з 2008 року адвокат в адвокатському об’єднанні «Фомін і партнери».
|Грек Борис Миколайович
|Дружина Грек Анжеліна Василівна з 2008 року була приватним нотаріусом у Києві.
Брат Грек Михайло Миколайович з 2007 року суддя Ружинського суду Житомирської обл.
Брат дружини Маляренко Артем Васильович з 2010 року суддя ВССУ – це син колишнього голови Верховного суду Василя Маляренка.
Дружина брата дружини Маляренко Світлана Миколаївна з 2004 року приватний нотаріус у Києві.
|Губенко Надія Михайлівна
|Племінниця Сумкович Галина Анатоліївна з 2011 року спеціаліст Вищого госпсуду.
|Данилова Мальвіна Володимирівна
|–
|Демидова Алла Маркіянівна
|Племінник Демидов Володимир Олександрович до 2014 був суддею Госпсуду Луганської області, відтоді суддя Госпсуду Києва.
|Дроботова Тетяна Борисівна
|Син Дроботов Сергій Анатолійович з 2010 року був на «різних посадах» в Управлінні держохорони, з 2014 року підполковник, замначслужби Департаменту оперативного забезпечення охорони. У 2009 році він був лейтенантом СБУ і катаючись на моторному човні вбив тітку і поранив чоловіка, які катались у дерев’яному човні, а він в них врізався.
Чоловік Дроботов Анатолій Іванович був нардепом 3-го скликання, був аграрним міністром Криму у 90-ті роки.
Падчерка (дочка чоловіка від попереднього шлюбу) Іщенко Ірина Анатоліївна з 2006 по квітень 2016 року була суддею Госпсуду АР Крим.
Чоловік падчерки Іщенко Ілля Вікторович з 2001 року був суддею райсуду АР Крим, наразі відомостей не має.
|Ємельянов Артур Станіславович
|–
|Євсіков Олексій Олександрович
|Теща Фадєєва Ніна Миколаївна у 2010-2014 роках була членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Сам Євсіков став суддею ВГСУ у 2011.
|Жукова Любов Володимирівна
|Син Жуков Сергій Вікторович з 2005 року адвокат і керівник «Адвокатської компанії «Нексум» (Дніпро).
Дочка Жукова Юлія Вікторівна у 1998-2011 роках була нотаріусом у Дніпрі, потім перебралась нотаріусом у Київ.
Невістка Жукова Євгенія Власівна з 2010 року суддя Дніпропетровського окружного адмінсуду.
|Іванова Лариса Броніславівна
|Син Іванов Антон Володимирович з 2014 року суддя Госпсуду Луганської обл.
Донька Іванова Лариса Володимирівна з 2008 року приватний нотаріус у Києві.
Дружина брата Сокуренко Лариса Віталіївна з 2009 суддя Госпсуду Київської області (з 2013 року у відпустці по догляду за дитиною).
|Карабань Володимир Якович
|Дружина Карабань (Євдокименко) Яна Анатоліївна з 2013 року суддя Госпсуду Києва.
Дочка Карабань Ірина Володимирівна з 2007 року нотаріус у Києві.
Племінник Сулім Владислав Володимирович з 2009 року суддя Київського апеляційного госпсуду.
Племінниця Кушнарьова (Карабань) Зоя Миколаївна з 2006 року помічник судді Вищого госпсуду.
Племінниця Сулім Ганна Володимирівна з 2007 року помічник судді Київського окружного адмінсуду.
Племінник Карабань Володимир Миколайович з 2003 року суддя Печерського райсуду Києва.
|Картере Валерій Іванович
|–
|Катеринчук Лілія Йосипівна
|Двоюрідний брат Фрич Віталій Іванович до 2015 року був прокурором Генпрокуратури і викладачем Академії ГПУ. У документі не вказала, що дружина брата Фрич Тетяна Вікторівна є суддею Апеляційного суду м. Києва.
Двоюрідний брат Фрич Роман Іванович у 2011-2013 роках був приватним нотаріусом у Івано-Франківську.
|Коваленко Володимир Миколайович
|–
|Ковтонюк Людмила Володимирівна
|–
|Козир Тетяна Павлівна
|–
|Кондратова Ірина Дмитрівна
|Батько Притика Дмитро Микитович у 2007-2012 роках був нардепом від Партії регіонів, до 2006 року був головою Вищого госпсуду.
Чоловік Кондратов Костянтин Гурійович з 2012 року адвокат.
Брат Притика Юрій Дмитрович з 1994 року адвокат.
Брат чоловіка Кондратов Олександр Гарійович з 2016 року прокурор прокуратури Дніпропетровської обл.
Брат чоловіка Кондратов Володимир Гарійович з 2015 року керівник Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської обл.
Двоюрідний брат Притика Михайло Васильович з 2006 року голова Обуховицької сільради Іванівського району Київської обл.
Двоюрідна сестра Тарас Ольга Володимирівна з 2011 року начальник відділу Львівського апеляційного госпсуду.
|Корнілова Жанна Александрівна
|–
|Короленко Геннадій Петрович
|–
|Короткевич Олександр Євгенович
|Брат Короткевич Микола Євгенович з 1997 року суддя Верховного суду.
Племінник Короткевич Юрій Миколайович – адвокат, співзасновник Адвокатське об’єднання «Фаворит право».
|Корсак Віталій Антонович
|Дружина Корсак Анжела Юріївна з 2004 року нотаріус у Києві.
|Кравчук Геннадій Анатолійович
|Дружина Мусієнко Людмила Іванівна. У лютому 2007 року була помічником голови Вищої ради юстиції. Відтоді працює у бухгалтерії ВРЮ.
|Кролевець Ольга Анатоліївна
|–
|Куровський Сергій Вікторович
|–
|Львов Богдан Юрійович
|Дружина Львова Інна Олексіївна має статус адвоката, але адвокатською діяльністю не займається.
|Мачульський Григорій Миколайович
|–
|Малетич Михайло Михайлович
|–
|Могил Сергій Костянтинович
|Рідний дядько Ківалов Сергій Васильович був членом Вищої ради юстиції до 2014 року, зараз є нардепом.
Двоюрідна сестра Ківалова Тетяна Сергіївна до 2015 року була депутатом Одеської міськради, власниця і адвокат у ТОВ «юридична фірма «ТСК».
Дружина Могил Наталя займається бізнесом. Вона володіє низкою ЗМІ в Одесі. Зокрема, їй належать частки у ТОВ «Редакція газети «Слово», ТОВ «Телерадіокомпанія «Здоров’я», ТОВ «Телеконект», ТОВ Телекомпанія «ІТВ» і ПАТ «Інформаційне агентство «Репортер», які традиційно вважають підконтрольними Сергію Ківалову.
|Нєсвєтова Надія Миколаївна
|Син Нєсвєтов Вадим Геннадійович керівник в адвокатському обєднанні «Юридична консультація №2 Залізничного району м.Київ».
Невістка Нєсвєтова Юлія Олександрівна з 2012 року адвокат в адвокатському обєднанні «Юридична консультація №2 Залізничного району м.Київ».
|Опікова Ольга Володимирівна
|–
|Палій Валентин Валерійович
|Мати Палій Валентина Михайлівна з 1997 року була суддею Вищого госпсуду по листопад 2015. Син став суддею ВГСУ у 2012 році.
Племінник Прищепа Анатолій Олександрович з 2007 року помічник судді Київського апеляційного госпсуду.
|Панова Ірина Юріївна
|–
|Плюшко Ігор Анатолійович
|–
|Погребняк Володимир Яковлевич
|Двоюрідна сестра Зелінська Таміла Іванівна з 1983 року є нотаріусом в Ізюмі Харківської обл.
Двоюрідний брат Погребняк Олег Іванович з 1991 року адвокат в Ізюмській юридичній консультації.
|Поліщук Володимир Юзефович
|Дружина Отвіновська Людмила Анатоліївна була до 2012 року нотаріусом Першої Житомирської нотаріальної контори, а тепер є адвокатом.
|Поляк Олена Іванівна
|Чоловік Удовиченко Олександр Сергійович з 2004 року також є суддею Вищого госпсуду. У 2010-2014 роках був членом Вищої ради юстиції.
|Поляков Борис Мусійович
|Дружина Полякова Крістіна Вікторівна у 2011-2012 роках була суддею Донецького окружного адмінсуду. З 2012 року суддя Госпсуду Києва.
Дочка Полякова (Ізотова) Олександра Борисівна у 2011-2015 роках була помічницею судді Госпсуду Донецької області, у якому в 90-х роках був суддею її батько.
|Рогач Лариса Іванівна
|Сестра Сегляник Ольга Іванівна з 2011 року працює в канцелярії Госпсуду Закарпатської обл.
Двоюрідна сестра Рогач Олександра Георгіївна з 2011 року працює у бухгалтерії теруправління Державної судової адміністрації у Закарпатській обл.
|Самусенко Світлана Сергіївна
|Син Самусенко Дмитро Сергійович з 2012 року адвокат.
|Селіваненко Володимир Павлович
|Син Селіваненко Володимир Володимирович у 2014-2016 роках був консультантом у Вищому госпсуді.
|Сибіга Олександр Миколайович
|Дружина Сибіга Сабріна Еглерівна з 1996 року приватний нотаріус у Києві.
|Стратієнко Людмила Василівна
|Сестра Чамата Ірина Василівна з 2006 року державний нотаріус у Богуславі Київської обл.
|Студенець Володимир Іванович
|Дружина Маценко Світлана Олексіївна з 2009 року нотаріус у Броварах Київської обл.
Теща Маценко Наталія Петрівна з 1996 року суддя Броварського міськрайонного суду.
Дядько Синявський Микола Миколайович з 1993 адвокат у Віньківцях Хмельницької обл.
|Ткаченко Ніна Григорівна
|Дочка Ткаченко Ірина Вікторівна у 2006-2009 роках була помічником судді Верховного суду. З 2009 року суддя Госпсуду Івано-Франківської обл.
Племінник Малихін Олександр Андрійович з 2005 року спеціаліст у Вищому госпсуді.
|Удовиченко Олександр Сергійович
|Дружина Поляк Олена Іванівна у 2008-2012 роках була суддею Київського апеляційного госпсуду. З 2012 року є суддею Вищого госпсуду.
|Ходаківська Ірина Полікарпівна
|Брат Ходаківський В’ячеслав Полікарпович у 2010-2015 був депутатом Озерської сільради Житомирської обл.
|Шевчук Світлана Ростиславівна
|–
|Швець Віктор Олександрович
|–
|Яценко Олена Василівна
|Дочка Печерова (Яценко) Ніна Григорівна у 2010-2013 була адвокатом, але адвокатську діяльність не вела.
Юрій Ніколов, «Наші гроші»