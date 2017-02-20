Звичайний непотизм: Вищий госпсуд

Лише у 20 з 59 суддів ВГСУ не мають родичів з пов’язаних сферах.

Топ-судді України оприлюднили декларації родинних зв’язків на сайті Вищої кваліфкомісії суддів України. Третина поставили прочерки, а решта 39 суддів мають рідню у споріднених сферах (суди, прокуратури, правоохоронні органи, адвокатура, нотаріат, депутати), або взагалі працюють у тому ж суді.

Наприклад, племінниця Карабаня є помічником судді ВГСУ, син Бакуліної – секретар засідання, племінниця Губенко, син Селіваненка, племінник Ткаченко – спеціалісти. Батько Кондратової Дмитро Притика десять років тому очолював ВГСУ. Мати Палія ще два роки тому сама була суддею ВГСУ.

А судді ВГСУ Олена Поляк і Олександр Удовиченко взагалі є чоловіком і дружиною.

Суддя ВГСУ Борис Грек одружений на доньці колишнього голови Верховного суду Василя Маляренка (син Маляренка Артем є суддею ВССУ)

Суддя Сергій Могил – це племінник одіозного Сергія Ківалова, який був членом Вищої ради юстиції при Януковичі. І на дружину Могила записано низку одеських ЗМІ, які традиційно приписували самому Ківалову (докладніше у таблиці).

Найбільші династії мають судді:

Ірина Кондратова (донька екс-голови ВГСУ Дмитра Притики має сімох родичів-прокурорів, адвокатів та інш.)

Володимир Карабань (донька нотаріус і п’ятеро родичів у столичних судах)

Суддя ВСУ Родичі, які у 2011-2015 роках займали посади визначені п.2 ч.2 ст.61 закону «Про судоустрій і статус суддів». Алєєва Інна Вячеславівна – Бакуліна Світлана Віталіївна Син Бакулін Олександр Дмитрович з 2014 року секретар судового засідання Вищого госпсуду. Барицька Тетяна Луківна Чоловік Барицький Володимир Дмитрович має адвокатське свідоцтво, але адвотську діяльність не проводив. Бенедисюк Ігор Михайлович – Білошкап Олена Володимирівна – Бондар Сергій Володимирович – Васищак Ігор Миколайович – Владимиренко Світлана В’ячеславівна Чоловік Кабанов Іван Михайлович з 2011 року адвокат, з 2013 по лютий 2015 року року начальник юруправління «БТА банку». Сестра Олефір (Владимиренко) Катерина В’ячеславівна з 2011 року адвокат у ТОВ «Алерт лойер». Брат Владимиренко Ігор В’ячеславович у 2011-2013 був суддею Госпсуду Запорізької області, з 2013 суддя Госпсуду Дніпропетровської обл. Племінник чоловіка Ніколов Сергій Степанович з 2011 року ФОП-адвокат. Вовк Іван Володимирович Дядько дружини Жук Павло Никифорович з 2011 року депутат Надлиманської сільради Одеської обл. Волковицька Наталя Олександрівна Син Волковицький Олександр Олександрович з 2008 року був помічником прокурора прокуратури Центрального райони Миколаєва. З 2012 року прокурор прокуратури Миколаївської обл. Гольцова Лариса Анатоліївна Дочка Степаненко Юлія Миколаївна з 2008 року адвокат в адвокатському об’єднанні «Фомін і партнери». Грек Борис Миколайович Дружина Грек Анжеліна Василівна з 2008 року була приватним нотаріусом у Києві. Брат Грек Михайло Миколайович з 2007 року суддя Ружинського суду Житомирської обл. Брат дружини Маляренко Артем Васильович з 2010 року суддя ВССУ – це син колишнього голови Верховного суду Василя Маляренка. Дружина брата дружини Маляренко Світлана Миколаївна з 2004 року приватний нотаріус у Києві. Губенко Надія Михайлівна Племінниця Сумкович Галина Анатоліївна з 2011 року спеціаліст Вищого госпсуду. Данилова Мальвіна Володимирівна – Демидова Алла Маркіянівна Племінник Демидов Володимир Олександрович до 2014 був суддею Госпсуду Луганської області, відтоді суддя Госпсуду Києва. Дроботова Тетяна Борисівна Син Дроботов Сергій Анатолійович з 2010 року був на «різних посадах» в Управлінні держохорони, з 2014 року підполковник, замначслужби Департаменту оперативного забезпечення охорони. У 2009 році він був лейтенантом СБУ і катаючись на моторному човні вбив тітку і поранив чоловіка, які катались у дерев’яному човні, а він в них врізався. Чоловік Дроботов Анатолій Іванович був нардепом 3-го скликання, був аграрним міністром Криму у 90-ті роки. Падчерка (дочка чоловіка від попереднього шлюбу) Іщенко Ірина Анатоліївна з 2006 по квітень 2016 року була суддею Госпсуду АР Крим. Чоловік падчерки Іщенко Ілля Вікторович з 2001 року був суддею райсуду АР Крим, наразі відомостей не має. Ємельянов Артур Станіславович – Євсіков Олексій Олександрович Теща Фадєєва Ніна Миколаївна у 2010-2014 роках була членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Сам Євсіков став суддею ВГСУ у 2011. Жукова Любов Володимирівна Син Жуков Сергій Вікторович з 2005 року адвокат і керівник «Адвокатської компанії «Нексум» (Дніпро). Дочка Жукова Юлія Вікторівна у 1998-2011 роках була нотаріусом у Дніпрі, потім перебралась нотаріусом у Київ. Невістка Жукова Євгенія Власівна з 2010 року суддя Дніпропетровського окружного адмінсуду. Іванова Лариса Броніславівна Син Іванов Антон Володимирович з 2014 року суддя Госпсуду Луганської обл. Донька Іванова Лариса Володимирівна з 2008 року приватний нотаріус у Києві. Дружина брата Сокуренко Лариса Віталіївна з 2009 суддя Госпсуду Київської області (з 2013 року у відпустці по догляду за дитиною). Карабань Володимир Якович Дружина Карабань (Євдокименко) Яна Анатоліївна з 2013 року суддя Госпсуду Києва. Дочка Карабань Ірина Володимирівна з 2007 року нотаріус у Києві. Племінник Сулім Владислав Володимирович з 2009 року суддя Київського апеляційного госпсуду. Племінниця Кушнарьова (Карабань) Зоя Миколаївна з 2006 року помічник судді Вищого госпсуду. Племінниця Сулім Ганна Володимирівна з 2007 року помічник судді Київського окружного адмінсуду. Племінник Карабань Володимир Миколайович з 2003 року суддя Печерського райсуду Києва. Картере Валерій Іванович – Катеринчук Лілія Йосипівна Двоюрідний брат Фрич Віталій Іванович до 2015 року був прокурором Генпрокуратури і викладачем Академії ГПУ. У документі не вказала, що дружина брата Фрич Тетяна Вікторівна є суддею Апеляційного суду м. Києва. Двоюрідний брат Фрич Роман Іванович у 2011-2013 роках був приватним нотаріусом у Івано-Франківську. Коваленко Володимир Миколайович – Ковтонюк Людмила Володимирівна – Козир Тетяна Павлівна – Кондратова Ірина Дмитрівна Батько Притика Дмитро Микитович у 2007-2012 роках був нардепом від Партії регіонів, до 2006 року був головою Вищого госпсуду. Чоловік Кондратов Костянтин Гурійович з 2012 року адвокат. Брат Притика Юрій Дмитрович з 1994 року адвокат. Брат чоловіка Кондратов Олександр Гарійович з 2016 року прокурор прокуратури Дніпропетровської обл. Брат чоловіка Кондратов Володимир Гарійович з 2015 року керівник Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської обл. Двоюрідний брат Притика Михайло Васильович з 2006 року голова Обуховицької сільради Іванівського району Київської обл. Двоюрідна сестра Тарас Ольга Володимирівна з 2011 року начальник відділу Львівського апеляційного госпсуду. Корнілова Жанна Александрівна – Короленко Геннадій Петрович – Короткевич Олександр Євгенович Брат Короткевич Микола Євгенович з 1997 року суддя Верховного суду. Племінник Короткевич Юрій Миколайович – адвокат, співзасновник Адвокатське об’єднання «Фаворит право». Корсак Віталій Антонович Дружина Корсак Анжела Юріївна з 2004 року нотаріус у Києві. Кравчук Геннадій Анатолійович Дружина Мусієнко Людмила Іванівна. У лютому 2007 року була помічником голови Вищої ради юстиції. Відтоді працює у бухгалтерії ВРЮ. Кролевець Ольга Анатоліївна – Куровський Сергій Вікторович – Львов Богдан Юрійович Дружина Львова Інна Олексіївна має статус адвоката, але адвокатською діяльністю не займається. Мачульський Григорій Миколайович – Малетич Михайло Михайлович – Могил Сергій Костянтинович Рідний дядько Ківалов Сергій Васильович був членом Вищої ради юстиції до 2014 року, зараз є нардепом. Двоюрідна сестра Ківалова Тетяна Сергіївна до 2015 року була депутатом Одеської міськради, власниця і адвокат у ТОВ «юридична фірма «ТСК». Дружина Могил Наталя займається бізнесом. Вона володіє низкою ЗМІ в Одесі. Зокрема, їй належать частки у ТОВ «Редакція газети «Слово», ТОВ «Телерадіокомпанія «Здоров’я», ТОВ «Телеконект», ТОВ Телекомпанія «ІТВ» і ПАТ «Інформаційне агентство «Репортер», які традиційно вважають підконтрольними Сергію Ківалову. Нєсвєтова Надія Миколаївна Син Нєсвєтов Вадим Геннадійович керівник в адвокатському обєднанні «Юридична консультація №2 Залізничного району м.Київ». Невістка Нєсвєтова Юлія Олександрівна з 2012 року адвокат в адвокатському обєднанні «Юридична консультація №2 Залізничного району м.Київ». Опікова Ольга Володимирівна – Палій Валентин Валерійович Мати Палій Валентина Михайлівна з 1997 року була суддею Вищого госпсуду по листопад 2015. Син став суддею ВГСУ у 2012 році. Племінник Прищепа Анатолій Олександрович з 2007 року помічник судді Київського апеляційного госпсуду. Панова Ірина Юріївна – Плюшко Ігор Анатолійович – Погребняк Володимир Яковлевич Двоюрідна сестра Зелінська Таміла Іванівна з 1983 року є нотаріусом в Ізюмі Харківської обл. Двоюрідний брат Погребняк Олег Іванович з 1991 року адвокат в Ізюмській юридичній консультації. Поліщук Володимир Юзефович Дружина Отвіновська Людмила Анатоліївна була до 2012 року нотаріусом Першої Житомирської нотаріальної контори, а тепер є адвокатом. Поляк Олена Іванівна Чоловік Удовиченко Олександр Сергійович з 2004 року також є суддею Вищого госпсуду. У 2010-2014 роках був членом Вищої ради юстиції. Поляков Борис Мусійович Дружина Полякова Крістіна Вікторівна у 2011-2012 роках була суддею Донецького окружного адмінсуду. З 2012 року суддя Госпсуду Києва. Дочка Полякова (Ізотова) Олександра Борисівна у 2011-2015 роках була помічницею судді Госпсуду Донецької області, у якому в 90-х роках був суддею її батько. Рогач Лариса Іванівна Сестра Сегляник Ольга Іванівна з 2011 року працює в канцелярії Госпсуду Закарпатської обл. Двоюрідна сестра Рогач Олександра Георгіївна з 2011 року працює у бухгалтерії теруправління Державної судової адміністрації у Закарпатській обл. Самусенко Світлана Сергіївна Син Самусенко Дмитро Сергійович з 2012 року адвокат. Селіваненко Володимир Павлович Син Селіваненко Володимир Володимирович у 2014-2016 роках був консультантом у Вищому госпсуді. Сибіга Олександр Миколайович Дружина Сибіга Сабріна Еглерівна з 1996 року приватний нотаріус у Києві. Стратієнко Людмила Василівна Сестра Чамата Ірина Василівна з 2006 року державний нотаріус у Богуславі Київської обл. Студенець Володимир Іванович Дружина Маценко Світлана Олексіївна з 2009 року нотаріус у Броварах Київської обл. Теща Маценко Наталія Петрівна з 1996 року суддя Броварського міськрайонного суду. Дядько Синявський Микола Миколайович з 1993 адвокат у Віньківцях Хмельницької обл. Ткаченко Ніна Григорівна Дочка Ткаченко Ірина Вікторівна у 2006-2009 роках була помічником судді Верховного суду. З 2009 року суддя Госпсуду Івано-Франківської обл. Племінник Малихін Олександр Андрійович з 2005 року спеціаліст у Вищому госпсуді. Удовиченко Олександр Сергійович Дружина Поляк Олена Іванівна у 2008-2012 роках була суддею Київського апеляційного госпсуду. З 2012 року є суддею Вищого госпсуду. Ходаківська Ірина Полікарпівна Брат Ходаківський В’ячеслав Полікарпович у 2010-2015 був депутатом Озерської сільради Житомирської обл. Шевчук Світлана Ростиславівна – Швець Віктор Олександрович – Яценко Олена Василівна Дочка Печерова (Яценко) Ніна Григорівна у 2010-2013 була адвокатом, але адвокатську діяльність не вела.

Юрій Ніколов, «Наші гроші»

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