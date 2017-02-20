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Завод Юрушева за 101 мільйон відремонтує десять пасажирських вагонів з улаштуванням відеонагляду

20 Лютого 2017

Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» 14 лютого за результатами тендеру уклала дві угоди з ПАТ «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» про капітально-відновлювальний ремонт пасажирських вагонів на загальну суму 101,22 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Мають відремонтувати п’ять купейних вагонів та п’ять вагонів СВ по 10,12 млн грн. за штуку. За суму, виділену на покращення одного пасажирського вагону, «Укрзалізниця» могла б придбати десять вантажних вагонів по 0,95 млн грн., яких наразі не вистачає для нормального функціонування найприбутковішого сектору залізниці – вантажних перевезень.

Усі вони будуть обладнані вакуумними туалетами, душовими установками для персоналу, системами радіофікації, пожежогасіння, кондиціювання повітря, виклику провідника та відеоспостереження з функцією архівації даних, а також мікрохвильовою піччю, холодильником і кавоваркою. У купейних вагонах встановлять радіотрансляційну мережу, а у спальних – телевізори в кожному купе з USB та Wi-Fi. Вартість устаткування та запчастин для цих вагонів у договорі з ремонтним заводом не вказана.

За калькуляцією, із загальної суми угод на прибуток піде майже 10%, або 10,01 млн грн. Проплати по угоді почнуть здійснювати після затвердження фінплану залізниці. Передбачено аванс 50%.

«Дніпровагонрембуд» на 98% належить ПАТ «ВЗНКІФ «Унібудінвест», яке записане на однойменне ТОВ донецького бізнесмена Леоніда Юрушева. До наглядової ради заводу входять дружина Юрушева Наталія та його дочки Єлизавета й Анастасія.

У 2015 році ДП «Придніпровська залізниця» через суд стягнула з переможця 2,21 млн грн. штрафу за затримку ремонту вагонів, які мали використовувати на прибутковому московському напрямку.

Нині єдиним конкурентом із різницею в ціні 0,02% було ТОВ «Харківський вагонобудівний завод». Обидва учасники не знижували ціни під час аукціонів.

Нагадаємо, у грудні 2016 року філія «Центр забезпечення виробництва» замовила «Юнікону» запчастин до пасажирських вагонів на 84,47 млн грн.

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