«Укроборонпромівці» вже при Порошенку злили п’яничці і «фіктарю» 91 мільйон за нібито існуюче обладнання – поліція

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20 Лютого 2017

Поліція підозрює, що посадові особи державного підприємства ДГЗП «Спецтехноекспорт» зі структури концерну «Укроборонпром» застосували схему експорту обладнання через фіктивні фірми та підприємців, яким було заплачено біля 91 млн грн.

Про це стало відомо з ухвали Київського районного суду м. Харкова, куди слідчий звернувся в рамках кримінального провадження №12015220000000939.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2014 року на рахунки двох фізичних осіб-підприємців поступали  значні кошти від ТОВ «Хартех» і ТОВ «Технокомплектація» нібито-то за продаж ними радіокомпонентів та авіаційного обладнання. Потім цей товар фірми за договорами комісії з «Спецтехноекспорт» та контрактами держпідприємства з представниками іноземних держав поставили за кордон.

Слідство встановило, що один з ФОП за поставки товару отримав 32 млн грн., а другий – біля 57 млн грн. Отримані гроші від цих двох ФОП перераховувалися на рахунки групи інших приватних підприємців з зазначенням «переказ коштів». Потім ці гроші знімалися готівкою в касах банків.

За даними поліції, «Технокомплектація», «Хартех» та згадані два ФОП не були виробниками радіокомпонентів чи авіаційного обладнання.

Колишня дружина фізособи-підприємця, на рахунок якого поступило 32 млн грн,  повідомила поліції, що він ніколи підприємницькою діяльністю не займався, офіційно не працював і зловживав алкоголем.

Другий підприємець, яки й отримав біля 57 млн грн., повідомив, що в 2014 році та в 2016 році  за винагороду від малознайомих людей підписав документи у нотаріуса та в банку. Він запевнив, що не знав, що є підприємцем та директором контрагента «Спецтехноекспорту» – фірми «Технокомплектація».

Слідство встановило, що офіційно цей підприємець поставляв продукцію «Хартех», яке далі продавало його «Спецтехноекспорту». Але залучений поліцією спеціаліст-бухгалтер у своєму висновку не підтвердив факту поставок обладнання на суму 63,05 млн грн.

Директором та засновником створеного у вересні 2014 року ТОВ «Технокомплектація» є Леонід Рєпін з села Мурафа на Харківщині. Він також з 2014 року зареєстрований як ФОП. Це він в судовій ухвалі заявив поліції, що оформив підприємницьку діяльність за винагороду.

Директором та засновником зареєстрованого в червні 2014 року ТОВ «Хартех» є харків’янин Артем Здоренко, раніше фірма була записана на Андрія Юрчика.

В 2014 році керівником «Спецтехноекспорту» був Ігор Гладуш, який багато років пропрацював в оборонному секторі. З 2015 року підприємством керує виходець з Одеси з Одеси Павло Барбул. Один з його заступників Владислав Бельбас раніше працював в «Богдан Схід Авто» Олега Гладковського. Це бізнес-партнер президента Петра Порошенка, який на посаді першого заступника секретаря СНБО курує оборонно-промисловий комплекс.

Нагадаємо, в 2015 році було відкрите кримінальне провадження про виплату «Спецтехноекспорт» фіктивних агентських на суму $3,59 млн.

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