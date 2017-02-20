Освітяни Донеччини за 10 мільйонів купили вугілля у два рази дорожче від сусідніх областей

Управління освіти, молоді та спорту Великоновосілківської районної державної адміністрації Донецької області 15 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Євроальянс Лтд» вугілля на 10,31 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Спершу вартість угоди становила 11,52 млн грн. До кінця року мали поставити 3 045 т вугілля марки Дгр (0-200) по 2 600 грн. за тонну та 1 тис т вугілля марки Дг (13-100) по 3 600 грн. за тонну.

Однак у день підписання ціни знизили на 12% – відповідно до 2 350 грн./т і 3 150 грн./т.

Днями відділ освіти Сватівської районної державної адміністрації Луганської області замовив вугілля Дгр (0-200) по 1 250 грн./т, що майже вдвічі дешевше.

Крім того, відділ освіти Приазовської районної державної адміністрації Запорізької області купив марку ДГ (13-100) на третину дешевше – по 2 061 грн./т.

За нинішньою угодою, оплата здійснюватиметься протягом трьох місяців після поставки.

«Євроальянс ЛТД» був створений у листопаді 2014 року. Директор Олег Павленко зареєстрував фірму в своїй квартирі у Знам’янці Кіровоградської області.

Переможець почав вигравати торги у грудні 2015 року й відтоді отримав замовлень на 34,05 млн грн.

Нині єдиним конкурентом було ТОВ «Вугільна компанія центр». Його засновниками є Юрій Коваленко з м. Кропивницький (Кіровоград) та Ольга Майданік, прописана в окупованій Макіївці. Фірма входить до списку підприємств, які восени 2015 року постачали антрацит за найвищими цінами.

Усього з жовтня 2014 року конкурент отримав держпідрядів 30,87 млн грн.

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