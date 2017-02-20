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«Київтрансгаз» від початку лютого злив новій «прокладці» 57 мільйонів на роботи

20 Лютого 2017

Філія «УМГ «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 2, 10 і 16 лютого уклала п’ять угод із ТОВ «Компанія Краснотал» про технічне переоснащення системи контролю загазованості на загальну суму 57,36 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч переоснастять системи контролю загазованості:

  • компресорного цеху №3 Боярського ЛВУМГ – за 14,17 млн грн.
  • компресорної станції «Глушківська» Яготинського ЛВУМГ – за 12,99 млн грн.
  • компресорного цеху №2 Гребінківського проммайданчику Лубенського ЛВУМГ – за 12,18 млн грн.
  • компресорного цеху №33П Гребінкіського проммайданчику Лубенського ЛВУМГ – за 10,72 млн грн.
  • компресорного цеху №33 Гребінківського проммайданчику Лубенського ЛВУМГ – за 9,65 млн грн.

Сума угод на чотири відсотка нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі, яка становила 59,72 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Грангард» і ТОВ «Компанія «Інвестспецкомплекс», а на одному з тендерів – ще й ТОВ «Сетар Інвест Менеджмент».

Київська «Компанія Краснотал» зареєстрована у 2013 р. на Анатолія Куща, директором є Олена Петрієва. Раніше фірма зі статутним капіталом 1 500 грн. не вигравала тендерів. Її номер телефону +380442875252 свого часу належав ресторану «Bosaley».

Разом із переможцем по вул. Жилянська, 39/92 нежиле приміщення-підвал (група приміщень №124) (В літ.А) прописаний «Грангард» Андрія Краснокутського. Це підприємство з серпня 2015 р. отримало підрядів на 126,02 млн грн. – виключно в «Укртрансгазу». Причому його суперником був один з нинішніх конкурентів – столична «Компанія «Інвестспецкомплекс» Андрія та Павла Панченків. Останній також володіє ТОВ «Виробниче підприємство «Інвестспецкомплекс» з Ольгою Панченко і ТОВ «Інвестиційна фірма Інтерспецбуд».

Власниками черкаської фірми «Сетар Інвест Менеджмент» є Анатолій Панасюк та Андрій Білик. У листопаді 2016 р. вона отримала єдиний підряд на капітальний ремонт павільйонів дитячого садка на Черкащині за 191 тис грн.

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