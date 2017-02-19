У Матіоса спізнились з позовом за землю військового містечка в Києві, отриману оточенням Кредісова

Суд відмовив Головному військовому прокурору в задоволенні позову про визнання незаконним передачу в оренду ТОВ «Будтехнології» землі військового містечка площею 1,60 га.

Таке рішення прийняв Господарський суд м. Києва.

В кінці грудня 2005 року ДП Міністерства оборони України «Укроборонлізинг» продало ТОВ «Деженерал-Сервіс» нежитлові будівлі військового містечка № 141, що знаходилося в Києві по вулиці Трутенка, 3 (нині вулиця Максимовича). Це були три будівлі, колишній склад, сховище та контрольно-технічний пункт загальною площею 1898 кв м. Наступного року фірма продала будівлі ТОВ «Будтехнології», яке в 2007 році через суд оформило оренду землі військового містечка площею 1,60 га на 10 років.

В 2012 році Київрада затвердила землепроект «Будтехнології» на будівництво на цій ділянці житлового комплексу, а наступного року було укладено договір оренди

В 2015 році прокуратура провела моніторинг земель оборони і виявила, що на землі Київського квартирно-експлуатаційного управління ведеться будівництво.

В суді прокуратура наполягала, що спірна ділянка не належить до земель комунальної власності і Київрада не могла її передавати в оренду під забудову.

Суд з цим погодився і встановив, що у Київради взагалі не було ніяких прав на користуванні цією землею. Більш того, власник будівель мав право перетндувати тільки на 0,16 га, ане на ділянку площею в 10 разів більшу.

Але представник Київради в суді надав докази про сплив позовного строку. Бо в 2012 році, коли депутати затверджували фірмі земле проект на будівництво, на сесії був присутнім заступник прокурора м. Києва В.В. Гоголь.

Військова прокуратура доводила, що дізналась про порушення тільки літом 2016 року, а зампрокурора Гоголь не знав, що ділянка відноситься до земель оборони.

Але суд вирішив, що строк позивної давнини по цій справі сплив в листопаді 2015 року і в задоволенні позову військової прокуратури відмовив.

ТОВ «Будтехнології» зареєстроване за адресою колишнього військового містечка в Києві, її засновниками є британська «Еліксант Рісорсез ЛП» та кіпрська компанія «Аквеуенд інвестментс Лімітед», які не розкрили своїх бенефіціарів.

Раніше співвласником «Будтехнологій» було ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» з оточення екс-замміністра оборони В’ячеслава Кредісова. Після першого Майдану у 2005-2006 роках Кредісов заступником міністра оборони, відповідав за землю та нерухомість. До останнього часу Кредісов був помічником заступника голови фракції БПП в Верховній Раді Анатолія Матвієнка – земляка і давнього друга президента Петра Порошенка. «Будіндустрія» також приймає участь в проектах в Івано-Франківській області, де в 2012 році Кредісов балотувався до Верховної Ради.

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