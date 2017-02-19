НОВИНИ

19.02.2017

У Матіоса спізнились з позовом за землю військового містечка в Києві, отриману оточенням Кредісова

«Енергоатом» замовив «Імпульсу» обладнання для Рівненської АЕС на 198 мільйонів

Поліція перевіряє як харківська фірма отримала зайві мільйони на ремонті черкаських доріг

Сільрада перерахувала фірмі екс-депутата мільйон за невиконану реконструкцію водопостачання

18.02.2017

«Вінницяобленерго» купило пікапи Ford на 4 мільйони

За рік оренда причалу для судна водної Академії подорожчала на 20%

Елітний слідчий Авакова переписав на батьків елітну нерухомість у Києві

Поліція перевіряє як черкаські чиновники переплатили 1,5 мільйони на ремонті доріг за 80 мільйонів

17.02.2017

Студентська поліклініка Києва замовила аптеці Кличка ліки у три рази дорожче ринку

Пінчук без торгу виграв у дніпровського дилера росіян 88 мільйонів на труби для «Укргазвидобування»

Брат черкаського губернатора та його бізнес-партнер самочинно будуються в заповіднику

Мін’юстівська дружина судді в декреті стала підприємцем і заробила більше 10 мільйонів

Керівник Держрезерву підтвердив, що партнер Грановського пов’язаний з «Трейд коммодіті»

Монополіст вдвадорога продав шахтарям саморятівники

Свідки Генпрокуратури не підтвердили причетності Лекаря до завезення російських гранат на Майдан

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

У Матіоса спізнились з позовом за землю військового містечка в Києві, отриману оточенням Кредісова

19 Лютого 2017

Суд відмовив Головному військовому прокурору в задоволенні позову про визнання незаконним передачу в оренду ТОВ «Будтехнології» землі військового містечка площею 1,60 га.

Таке рішення прийняв Господарський суд м. Києва.

В кінці грудня 2005 року ДП Міністерства оборони України «Укроборонлізинг» продало ТОВ «Деженерал-Сервіс» нежитлові будівлі військового містечка № 141, що знаходилося в Києві по вулиці Трутенка, 3 (нині вулиця Максимовича). Це були три будівлі, колишній склад, сховище та контрольно-технічний пункт загальною площею 1898 кв м. Наступного року фірма продала будівлі ТОВ «Будтехнології», яке  в 2007 році через суд оформило оренду землі військового містечка площею 1,60 га на 10 років.

В 2012 році Київрада затвердила землепроект «Будтехнології» на будівництво на цій ділянці житлового комплексу, а наступного року було укладено договір оренди

В 2015 році прокуратура провела моніторинг земель оборони і виявила, що на землі Київського квартирно-експлуатаційного управління ведеться будівництво.

В суді прокуратура наполягала, що спірна ділянка не належить до земель комунальної власності і Київрада не могла її передавати в оренду під забудову.

Суд з цим погодився і встановив, що у Київради взагалі не було ніяких прав на користуванні цією землею. Більш того, власник будівель мав право перетндувати тільки на 0,16 га, ане на ділянку площею в 10 разів більшу.

Але представник Київради в суді надав докази про сплив позовного строку. Бо в 2012 році, коли депутати затверджували фірмі земле проект на будівництво, на сесії був присутнім заступник прокурора м. Києва В.В. Гоголь.

Військова прокуратура доводила, що дізналась про порушення тільки літом 2016 року, а зампрокурора Гоголь не знав, що ділянка відноситься до земель оборони.

Але суд вирішив, що строк позивної давнини по цій справі сплив в листопаді 2015 року і в задоволенні позову військової прокуратури відмовив.

ТОВ «Будтехнології» зареєстроване  за адресою колишнього військового містечка в Києві, її засновниками є британська «Еліксант Рісорсез ЛП» та кіпрська компанія «Аквеуенд інвестментс Лімітед», які не розкрили своїх бенефіціарів.

Раніше співвласником «Будтехнологій» було ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» з оточення екс-замміністра оборони В’ячеслава Кредісова. Після першого Майдану у 2005-2006 роках Кредісов заступником міністра оборони, відповідав за землю та нерухомість. До останнього часу Кредісов був помічником заступника голови фракції БПП в Верховній Раді Анатолія Матвієнка – земляка і давнього друга президента Петра Порошенка. «Будіндустрія» також приймає участь в проектах в Івано-Франківській області, де в 2012 році Кредісов балотувався до Верховної Ради.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Брехня та правда про «платинову» сіль для Золотоноші
16 Лютого 2017

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою
26 Січня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

19.02.2017

Київ У Матіоса спізнились з позовом за землю військового містечка в Києві, отриману оточенням Кредісова

Рівне «Енергоатом» замовив «Імпульсу» обладнання для Рівненської АЕС на 198 мільйонів

Черкаси Поліція перевіряє як харківська фірма отримала зайві мільйони на ремонті черкаських доріг

Чернігів Сільрада перерахувала фірмі екс-депутата мільйон за невиконану реконструкцію водопостачання

18.02.2017

Вінниця «Вінницяобленерго» купило пікапи Ford на 4 мільйони

Миколаїв За рік оренда причалу для судна водної Академії подорожчала на 20%

Київ Елітний слідчий Авакова переписав на батьків елітну нерухомість у Києві

Черкаси Поліція перевіряє як черкаські чиновники переплатили 1,5 мільйони на ремонті доріг за 80 мільйонів

17.02.2017

Київ Студентська поліклініка Києва замовила аптеці Кличка ліки у три рази дорожче ринку

Черкаси Брат черкаського губернатора та його бізнес-партнер самочинно будуються в заповіднику

Київ Мін’юстівська дружина судді в декреті стала підприємцем і заробила більше 10 мільйонів

Донецьк Монополіст вдвадорога продав шахтарям саморятівники

Кіровоград Фірма мера Кропивницького двічі підвищила ціни на бензин для комунальників

16.02.2017

Черкаси Брехня та правда про «платинову» сіль для Золотоноші

Суми Сільський голова отримав 3 роки тюрми за привласнення 70 тисяч гривень та «жигулів»

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ