Сільрада перерахувала фірмі екс-депутата мільйон за невиконану реконструкцію водопостачання

Калиновицька сільська рада Варвинського району Чернігівської області заплатила МПП «Монтаж-наладка» 1,09 млн грн. за реконструкцію системи водопостачання, яку фірма фактично не виконала. Про це свідчить ухвала Варвинського районного суду Чернігівської області від 8 лютого.

У листопаді 2016 року сільрада замовила за 1,09 млн грн. реконструкцію системи водопостачання, яка передбачала заміну труб на поліетиленові по вул. Шевченка, Гагаріна, Жовтнева, Нова, Садова, М.Котеленець. Ремонтні роботи повинні бути виконані у грудні.

За даними слідства, сільрада перерахувала МПП «Монтаж-наладка» спочатку 328 тис грн. авансу. а потім ще 703 тис грн. Крім того, у грудні Калиновицька сільська рада заплатила ПП «КВО-РУМ» 15 тис грн. за технічний нагляд на реконструкцію систем водопостачання, а ПП «ПрилукиБудпроект» 3 тис грн. за авторський нагляд за цією реконструкцією.

Слідство з’ясувало, що станом на січень цього року ремонтні роботи виконані не повністю. Зокрема, біля будинків та приміщень, поруч яких реконструювали систему водопостачання, знаходяться пластикові труби та метало бетонні конструкції.

Суд надав слідчим СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області, які розслідують кримінальне провадження № 12017270100000019 від 20.01.2017, дозвіл на проведення позапланової перевірки із залученням спеціалістів Державної фінансової інспекції діяльності Калиновицької сільської ради щодо законності використання бюджетних коштів під час замовлення реконструкції системи водопостачання.

Засновником та директором МПП «Монтаж-наладка» є Володимир Луцак. У 2010-2015 роках він був депутатом Прилуцької міської ради від Української соціал-демократичної партії. На останніх виборах теж балотувався до цієї міськради від «Нашого краю», але не пройшов.

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