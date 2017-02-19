Поліція перевіряє як харківська фірма отримала зайві мільйони на ремонті черкаських доріг

Поліція розслідує кримінальне провадження щодо завищення вартості виконаних робіт на 1,53 млн грн. під час ремонту черкаських доріг ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд», яке отримало замовлення Черкаської міськради на 77,55 млн грн. Про це свідчить ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 8 лютого.

За даними слідчих СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області, у 2012 році Департамент економіки та розвитку міськради уклав з «Аерошляхбудом» угоду про реконструкцію покриття проїзної частини 7 вулиць: Смілянська, Енгельса, Ільїна, Благовісна, Котовського, Хрещатик та Гагаріна. У 2012-2014 роках підрядник відремонтував дороги на загальну суму 60,80 млн грн.

Втім, частина робіт була не виконана. Зокрема, асфальтування примикань вулиць, зупинок громадського транспорту, а також з’їздів та пандусів для мало мобільних груп населення.

У 2015 році кошторис проекту перерахували, враховуючи індекс інфляції, і ціна угоди збільшилась до 77,55 млн грн. Після чого «Аерошляхбуд» виконав роботи ще на 3,61 млн грн., і отримав цю суму від Черкаської міськради.

За даними слідства, після корегування кошторисної частини проектної документації залишок невиконаних робіт зріс майже вдвічі – з 10,97 млн грн. до 18,07 млн грн., що в свою чергу призвело до завищення суми виконаного ремонту доріг на 1,53 млн грн., які отримав підрядник.

Керівником харківського ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» є Григорій Стефанович, засновник ТОВ «СТХ», яке в свою чергу належить родині Григорія Стефановича Олександрі, Олені, Наталії Стефонович та ТОВ «Інтерпідйом». Засновниками останнього є екс-депутат Харківської міськради від Партії регіонів Леонід Янов та Ірина Орлова.

На Олександру Стефанович також записана ще одна компанія зі схожою назвою ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд». Згідно з ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 9 лютого, черкаські слідчі підозрюють і цю фірму у заволодінні державних коштів під час ремонту доріг Черкаської області.

У 2015 році ДП «Черкаський Облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», якому Служба автомобільних доріг у Черкаській області замовила поточний ремонту автомобільних місцевих доріг за 68,99 млн грн., залучив ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд» як субпідрядника.

«ДБУ «Аерошляхбуд» відремонтував дорогу О241702 від дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207-км 8+617 Черкаського району на загальну суму 2,33 млн грн.

В результаті обстеження цієї дороги спеціалісти ДП «Центр науково-технічного супроводу дорожніх робіт та сертифікації дорожньої продукції «Дорцентр» виявили невідповідність виконаних робіт вимогам державних будівельних норм за показником «коефіцієнт ущільнення» для верхніх шарів покриття (0,95-0,96 при нормі 0,99). За даними слідства, внаслідок цього порушення державному бюджету України завдано збитків на 2,33 млн грн.

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