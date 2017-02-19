«Енергоатом» замовив «Імпульсу» обладнання для Рівненської АЕС на 198 мільйонів

ДП «НАЕК «Енергоатом» 14 лютого за результатами тендеру уклало угоду з ПрАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс» про закупівлю обладнання на 197,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У грудні для енергоблоків №1-2 Рівненської АЕС поставлять два комплекти поставарійної моніторингової системи та аварійних контрольно-вимірювальних приладів (ПТК ПАМС). Повний перелік обладнання додано.

Підрядник навчить персонал замовника експлуатувати систему, буде присутній при монтажу, налагодженні та проведенні попередніх і приймальних випробувань.

У травні-липні 2014 р. «Енергоатом» замовив «Імпульсу» два програмно-технічних комплекси ПАМС для енергоблоків №1-2 Запорізької АЕС за 63,75 млн грн. Однак тоді комплектність не була описана детально.

Ціна нинішньої угоди на 30% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 283,87 млн грн.

Єдиним допущеним конкурентом з вищою на відсоток ціною було ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Радій» Євгенія Бахмача і швейцарської фірми «Ensol SA».

ПП «Науково-виробнича фірма «Vd Mais» Володимира Давиденка не допустили до торгів через відсутність документального підтвердження виробників обладнання АКВП щодо можливості його виготовлення та постачання чи можливості використання учасником ТУ, а також наявності достатньої матеріально-технічної бази для повного циклу розробки та виготовлення ПТК ПАМС. Крім того, фірма не вказала деякі значення для технічних засобів вимірювання, не запропонувала контрольно-вимірювальну апаратуру та допоміжні технічні і програмні засоби для налагодження та калібрування вимірювальних каналів.

«СНВО «Імпульс» належить кіпрській компанії «ІД&С (Індастріал Дівайсіз & Сістемз) Лімітед». Вона створена у вересні 2012 р. й записана на вірґінський офшор «Insat Corporation». Раніше акціонером «Імпульсу» через фірму «Імпульс-інвест» був екс-директор заводу Володимир Єлісєєв, який і зараз значиться його кінцевим бенефіціаром.

У 2015 р. прокуратура відкрила кримінальне провадження проти посадовців «Енергоатома» та «Імпульсу» за підозрою у заволодінні коштів в особливо великих розмірах. У 2013-2014 рр. атомникам поставили бороміри, непридатні до використання, за що «Імпульсу» заплачено 54,02 млн грн. За даними слідства, частину цих коштів у сумі 22,10 млн грн. (40% від вартості підряду) «Імпульс» у подальшому перерахував фірмам з ознаками фіктивності – загалом є дані про 18 компаній.

Крім того, компанія фігурувала у справі щодо закупівель Запорізької АЕС у ПАТ «Електропівденмонтаж-10».

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