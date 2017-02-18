За рік оренда причалу для судна водної Академії подорожчала на 20%

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 14 лютого уклала угоду з ТОВ «Миколаївський рибний порт» про забезпечення місця стоянки за 967 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо тендер вже двічі відміняли через нестачу учасників.

Йдеться про причал у Миколаєві для навчально-виробничого судна «Свята Ольга» (раніше – «Професор Мінаєв»), яке має довжину 113 м, ширину 17 м, осадку 6 м. На судні електростанція, якірний та стерновий пристрої у неробочому стані.

За угодою, стоянка коштує 2 649 грн. на добу.

Тариф на зберігання кубометру майна на відкритій складській територій становить 65 грн., а в складських приміщеннях – 72-85 грн. Вивезення сміття коштує 150 грн. за кубометр, а заїзд легкових і вантажних автомобілів – відповідно 10 грн. і 60 грн. на добу.

Аналогічні послуги на 2016 рік від цієї ж фірми коштували на 20% дешевше – 770 тис грн., що у свою чергу було на чверть дорожче від ціни 2015 року – 582 тис грн.

У 2014-2015 роках теплохід нібито збиралися продати для утилізації на металобрухт, про що писав на сайті «Водний транспорт» Олег Костуров, співзасновник миколаївського ТОВ «Шіппінг-Лайн».

«Миколаївський рибний порт» належить Сергію Машкаренку та Олександру Ткаченку, директором є Сергій Москаленко. Усього з 2010 року фірма отримала аналогічних підрядів академії на загальну суму 3,34 млн грн.

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