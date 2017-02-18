«Вінницяобленерго» купило пікапи Ford на 4 мільйони

ПАТ «Вінницяобленерго» 8 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Автовінн» чотири пікапи за 3,99 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Придбано пікапи Ford Ranger XLT 2016 року випуску по 999 тис грн. Автомобіль має дизельний двигун 2.2, протибуксувальну систему, систему початку руху на схилі, систему запобігання розхитування причепа, систему допомоги при спуску, 7 подушок безпеки, кондиціонер, круїз-контроль, кунг (дах на вантажну платформу з боковими вікнами).

У відкритих джерелах є інформація, що Ford Ranger XLT за акційними цінами можна придбати за 850 тис грн., а базова ціна Ford Ranger стартує від 764 тис грн.

Єдиним конкурентом ТОВ «Автовінн» було херсонське ТОВ «Кайф-авто» Олександра Геращенка. Його пропозиція була вищою від переможця на 100 грн. і дорівнювала сумі очікуваної вартості.

Засновниками вінницького ТОВ «Автовінн» є Максим Канюка, Жанна Кравчук, Василь Храбан та ТОВ «Медікор», власниками якого теж є Канюка,Кравчук та Храбан.

ПАТ «Вінницяобленерго» контролюється групою бізнесмена Костянтина Григоришина. У 2015 році року 25% акцій придбала інвесткомпанія ICU, що належала нинішній голові Нацбанку Валерії Гонтарєвій. У цій компанії раніше також працювали колишній Міністр енергетики Володимир Демчишин і голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

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