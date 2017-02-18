Поліція перевіряє як черкаські чиновники переплатили 1,5 мільйони на ремонті доріг за 80 мільйонів

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18 Лютого 2017

Поліція розслідує кримінальне провадження щодо завищення вартості виконаних робіт на 1,53 млн грн. під час ремонту черкаських доріг ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд», яке отримало замовлення Черкаської міськради на 77,55 млн грн. Про це свідчить ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 8 лютого.

За даними слідства, у 2012 році Департамент економіки та розвитку Черкаської міськради уклав з ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» угоду про реконструкцію покриття проїзної частини 7 вулиць: Смілянська, Енгельса, Ільїна, Благовісна, Котовського, Хрещатик та Гагаріна.

В подальшому сторони уклали додаткові угоди, згідно з якими змінилися ціни. В результаті у 2012 році  фінансування склало 44,23 млн грн., а у 2013 – 16,57 млн грн. У 2012-2014 роках підрядник відремонтував дороги на загальну суму 60,80 млн грн.

Втім, частина робіт була не виконана. Зокрема, асфальтування примикань вулиць, зупинок громадського транспорту, а також з’їздів та пандусів для мало мобільних груп населення.

У 2015 році «Аерошляхбуд» запропонував міськраді виконати залишкові роботи, передбачені проектною документацією, але за умови збільшення вартості матеріальних ресурсів на індекс інфляції. Головний інженер проекту за дорученням службовців міськради перерахував кошторис і згідно нової додаткової угоди ціна збільшилась до 77,55 млн грн. Після чого «Аерошляхбуд» виконав роботи ще на 3,61 млн грн., і отримав цю суму від Черкаської міської ради.

Минулого року незалежний аудитор дослідив можливі зловживання під час корегування кошторисної частини проектної документації реконструкції доріг і дійшов висновку, що не було підстав корегувати залишки робіт на окремих ділянках. Результати аудиту показали, що внаслідок такого корегування вартість залишку не виконаних робіт зросла майже вдвічі – з 10,97 млн грн. до 18,07 млн грн.

Слідство вважає, що після корегування сума виконаного ремонту доріг була завищена на 1,53 млн грн., які отримав підрядник.

Суд надав слідчим СУ ГУ Нацполіції в Черкаській області, які розслідують кримінальне провадження № 12017250000000019 від 18.01.2017, доступ до банківського рахунку «Аерошляхбуду». Раніше суд задовольнив клопотання слідчих надати їм доступ до тендерної документації щодо реконструкції доріг та інших документів, які знаходяться у департаменті економіки та розвитку міськради.

Керівником харківського ТОВ «Управління механізації «Аерошляхбуд» є Григорій Стефанович, засновник ТОВ «СТХ», яке в свою чергу належить родині Григорія Стефановича Олександрі, Олені, Наталії Стефонович та ТОВ «Інтерпідйом». Засновниками останнього є екс-депутат Харківської міськради від Партії регіонів Леонід Янов та Ірина Орлова.

На Олександру Стефанович також записана ще одна компанія зі схожою назвою ТОВ «Дорожньо-будівельне управління «Аерошляхбуд».

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