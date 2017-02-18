НОВИНИ

18.02.2017

«Вінницяобленерго» купило пікапи Ford на 4 мільйони

За рік оренда причалу для судна водної Академії подорожчала на 20%

Елітний слідчий Авакова переписав на батьків елітну нерухомість у Києві

Поліція перевіряє як черкаські чиновники переплатили 1,5 мільйони на ремонті доріг за 80 мільйонів

17.02.2017

Студентська поліклініка Києва замовила аптеці Кличка ліки у три рази дорожче ринку

Пінчук без торгу виграв у дніпровського дилера росіян 88 мільйонів на труби для «Укргазвидобування»

Брат черкаського губернатора та його бізнес-партнер самочинно будуються в заповіднику

Мін’юстівська дружина судді в декреті стала підприємцем і заробила більше 10 мільйонів

Керівник Держрезерву підтвердив, що партнер Грановського пов’язаний з «Трейд коммодіті»

Монополіст вдвадорога продав шахтарям саморятівники

Свідки Генпрокуратури не підтвердили причетності Лекаря до завезення російських гранат на Майдан

Фірма мера Кропивницького двічі підвищила ціни на бензин для комунальників

16.02.2017

За рік протеже СБУшників підняли ціну російського їдкого натру для «Енергоатома» на 18%

Сільський голова отримав 3 роки тюрми за привласнення 70 тисяч гривень та «жигулів»

Лісовики відсудили у дружини головного «опоблоківця» Харківщини кафе на пляжі

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення в Україні у 2016 році
26.07.2016

Елітний слідчий Авакова переписав на батьків елітну нерухомість у Києві

18 Лютого 2017

Родичі заступника начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Дмитра Бута володіють двома квартирами площею понад 200 кв м в елітному комплексі в Києві і будинком біля столиці.

Про це йдеться в розслідуванні Катерини Каплюк для програми «Схеми».

Саме Дмитро Бут  затримував на засіданні уряду голову ДСНС Сергія  Бочковського та його заступника Василя Стоєцького, яких звинувачували у розкраданні коштів на закупівлі бензину. До призначення в ГСУ, Дмитро Бут працював у податковій Маріуполя, а згодом у ДПС Деснянського району.

В своїй декларації за 2015 рік Бут вказав, що його дружина того ж року придбала дві квартири загальною площею понад 200 кв м, а також два гаражі в одному з найбільш елітних комплексів столиці – «Новопечерські липки».

Також у власності родини є два автомобілі Volkswagen Touareg.

У 2016 році дружина Дмитра Бута подарувала дві квартири і та гаражі в «Новопечерських липках» своїй матері – тещі слідчого. При цьому Бут продовжує жити в цьому будинку.

За даними сайту «Гарна хата», у грудні 2014 року Дмитро Бут також став власником будинку на понад 300 квадратних метрів у селі Гореничі під Києвом.

Та вже восени 2015 року Бут  подарував будинок своєму батькові Сергію Буту. За словами батька слідчого, будинок був початково куплений на його гроші, а не синові. За словами Сергія Бута, він більше ніж 20 років працював адвокатом, а тому нібито мав можливість придбати такий будинок. До того він працював міліціонером на Чукотці.

У 2016 році Дмитро Бут проходив переатестацію як співробітник Національної поліції, за результатами якої було ухвалене рішення про його невідповідність займаній посаді та звільнення зі служби в поліції через службову невідповідність. Бут оскаржив висновки центральної атестаційної комісії та центральної апеляційної атестаційної комісії у судовому порядку в Окружному адміністративному суді міста Києва і поновився на посаді.

Згідно з деклараціями Дмитра Бута, в 2013 році сукупний дохід подружжя становив майже 244 тисячі гривень. У 2014 році вони заробили 2,3 мільйона гривень, майже вся сума – від продажу чи надання в оренду майна. У 2015 році, окрім зарплати, Бут отримав 175 тисяч гривень від надання в оренду майна своїй матері Тетяні Бут. Його дружина у 2015 заробила 350 тисяч гривень.

Нагадаємо, в ЖК «Новопечерські липки» мешкає прем’єр-міністр, який також як і поліцейський Дмитро Бут проживає в квартирі, власницею якої є його теща.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , , ,

НАШІ БЛОГИ

Брехня та правда про «платинову» сіль для Золотоноші
16 Лютого 2017

Якби у Балчуна не піддались шантажу, то ціна дизелю від «ВОГу» була б на 600 грн./т меншою
26 Січня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

18.02.2017

Вінниця «Вінницяобленерго» купило пікапи Ford на 4 мільйони

Миколаїв За рік оренда причалу для судна водної Академії подорожчала на 20%

Київ Елітний слідчий Авакова переписав на батьків елітну нерухомість у Києві

Черкаси Поліція перевіряє як черкаські чиновники переплатили 1,5 мільйони на ремонті доріг за 80 мільйонів

17.02.2017

Київ Студентська поліклініка Києва замовила аптеці Кличка ліки у три рази дорожче ринку

Черкаси Брат черкаського губернатора та його бізнес-партнер самочинно будуються в заповіднику

Київ Мін’юстівська дружина судді в декреті стала підприємцем і заробила більше 10 мільйонів

Донецьк Монополіст вдвадорога продав шахтарям саморятівники

Кіровоград Фірма мера Кропивницького двічі підвищила ціни на бензин для комунальників

16.02.2017

Черкаси Брехня та правда про «платинову» сіль для Золотоноші

Суми Сільський голова отримав 3 роки тюрми за привласнення 70 тисяч гривень та «жигулів»

Харків Лісовики відсудили у дружини головного «опоблоківця» Харківщини кафе на пляжі

Харків Поліція підозрює Харківський бронетанковий завод в ухилянні від податків через «фіктаря»

Київщина Київські медики купили адреналін вдвічі дорожче від закупівель усіх інших лікарень країни

15.02.2017

Херсон Прокуратура не змогла забрати у п’ять гектарів пляжу на Чорному морі у депутата, якому той дістався за копійки

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ