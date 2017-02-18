Елітний слідчий Авакова переписав на батьків елітну нерухомість у Києві

Родичі заступника начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Дмитра Бута володіють двома квартирами площею понад 200 кв м в елітному комплексі в Києві і будинком біля столиці.

Про це йдеться в розслідуванні Катерини Каплюк для програми «Схеми».

Саме Дмитро Бут затримував на засіданні уряду голову ДСНС Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького, яких звинувачували у розкраданні коштів на закупівлі бензину. До призначення в ГСУ, Дмитро Бут працював у податковій Маріуполя, а згодом у ДПС Деснянського району.

В своїй декларації за 2015 рік Бут вказав, що його дружина того ж року придбала дві квартири загальною площею понад 200 кв м, а також два гаражі в одному з найбільш елітних комплексів столиці – «Новопечерські липки».

Також у власності родини є два автомобілі Volkswagen Touareg.

У 2016 році дружина Дмитра Бута подарувала дві квартири і та гаражі в «Новопечерських липках» своїй матері – тещі слідчого. При цьому Бут продовжує жити в цьому будинку.

За даними сайту «Гарна хата», у грудні 2014 року Дмитро Бут також став власником будинку на понад 300 квадратних метрів у селі Гореничі під Києвом.

Та вже восени 2015 року Бут подарував будинок своєму батькові Сергію Буту. За словами батька слідчого, будинок був початково куплений на його гроші, а не синові. За словами Сергія Бута, він більше ніж 20 років працював адвокатом, а тому нібито мав можливість придбати такий будинок. До того він працював міліціонером на Чукотці.

У 2016 році Дмитро Бут проходив переатестацію як співробітник Національної поліції, за результатами якої було ухвалене рішення про його невідповідність займаній посаді та звільнення зі служби в поліції через службову невідповідність. Бут оскаржив висновки центральної атестаційної комісії та центральної апеляційної атестаційної комісії у судовому порядку в Окружному адміністративному суді міста Києва і поновився на посаді.

Згідно з деклараціями Дмитра Бута, в 2013 році сукупний дохід подружжя становив майже 244 тисячі гривень. У 2014 році вони заробили 2,3 мільйона гривень, майже вся сума – від продажу чи надання в оренду майна. У 2015 році, окрім зарплати, Бут отримав 175 тисяч гривень від надання в оренду майна своїй матері Тетяні Бут. Його дружина у 2015 заробила 350 тисяч гривень.

Нагадаємо, в ЖК «Новопечерські липки» мешкає прем’єр-міністр, який також як і поліцейський Дмитро Бут проживає в квартирі, власницею якої є його теща.

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