Свідки Генпрокуратури не підтвердили причетності Лекаря до завезення російських гранат на Майдан

У Печерському суді столиці продовжуються допити свідків по справі Сергія Лекаря. Поки ніхто не вказав на причетність екс-чиновника до завезення зброї на Майдан, повідомив кореспондент «Наших грошей» із зали суду.

Сергій Лекарь був заступником міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, керував апаратом МВС часів Януковича.

За даними слідства, узимку 2014 Лекарь організував незаконну поставку світлошумових гранат із Російської Федерації для їх використання під час силового розгону протестувальників у Києві.

Станом на 16 лютого допитали до десятка свідків, викликаних ГПУ. Майже всі – працівники центральної бази ресурсного забезпечення МВС. Вони підтвердили, що світлошумові гранати завозили. Однак доказів, що це робилося за вказівки Лекаря, ніхто не надав.

Також судді вислухали працівника Державного науково-дослідного інституту МВС Олександра Марченка. Цьому інститутові МВС замовляє експертизу перед тим, як взяти спеціальні засоби на забезпечення. Марченко підтвердив, що інститут не дав відповідного висновку про безпеку і допустимість використання цих гранат.

Як повідомлялося раніше, 22 січня 2014 року Лекарь вніс на розгляд Кабміну проект змін до правил застосування спецзасобів під час охорони громадського порядку – у списки додали назву світлошумових гранат, отриманих з РФ. Того ж дня нові правила підписали. Пізніше світлошумові гранати з РФ використали правоохоронці під час розгону протестувальників, це спричинило масові поранення.

Адвокати Лекаря стверджують, що він приїхав на засідання Кабміну у січні 2014 за дорученням міністра Захарченка, проекти змін теж вносив від імені свого шефа, при цьому особисту думку Лекаря щодо змін ніхто не запитував. Усних і письмових вказівок Лекарь щодо використання російських спецзасобів не давав. А також, відповідаючи за випробування світлошумових гранат з РФ, не підписав протоколи випробувань, що дало підстави не поставити їх на озброєння.

Зараз Сергій Лекарь відвідує кожне засідання, має п’ятьох адвокатів. У 2014 суд зобов’язав носити екс-замміністра електронний браслет. Проте нині щодо Лекаря не застосовано жодного запобіжного заходу.

Екс-чиновника підозрюють у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365), пособництві у сприянні злочину (ч. 5 ст. 27) та розтраті 1,17 млн. грн., які пішли на розмитнення гранат (ч. 5 ст. 191). Остання стаття – найсуворіша, передбачає максимальне покарання від 7 до 12 років.

Однак адвокати Лекаря наголошують, що документи на розмитнення гранат Лекарь мав підписати, бо це був його посадовий обов’язок, інакше з МВС стягнули б пеню і штрафи. При цьому ГПУ перевіряла Київську міжрегіональну митницю Міндоходів та казначейську службу щодо завезення світлошумових гранат. І не встановила порушення чинного законодавства. Однак неможливо, щоб одні й ті ж дії посадовців в одному випадку відповідали вимогам закону, а в іншому кваліфікувалися як злочин. Або всі посадові особи скоїли злочин, або дії усіх – законні.

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